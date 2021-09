IRW-News: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies verzeichnet monatliches Rekord-Transaktionsvolumen und startet Buybitfast.com

IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.



: Mobilum Technologies verzeichnet monatliches Rekord-Transaktionsvolumen und startet Buybitfast.com

Vancouver (British Columbia), 16. September 2021 - Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) (Mobilum oder das Unternehmen), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen über eine konforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Mobilum OÜ im August 2021 ein geschätztes gesamtes Transaktionsvolumen (das TTV) von etwa 7,7 Millionen C$ verzeichnet hat, was einem Wachstum von 44 % gegenüber dem Vormonat entspricht.

Wir freuen uns, dass unser gesamtes Transaktionsvolumen gegenüber dem Vormonat beträchtlich gestiegen ist, während wir weiterhin unsere Wachstumsstrategie verfolgen, sagte Kaszycki. Mit der Einführung weiterer Dienstleistungen in den kommenden Wochen als Reaktion auf die Nachfrage seitens der Kunden und des Marktes rechnen wir mit einem beträchtlichen Wachstum in allen Geschäftsbereichen, einschließlich der kürzlich gestarteten Website www.Buybitfast.com.

Start von Buybitfast.com

Mobilum freut sich auch bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft, XPort Digital Limited (XPort), offiziell BuyBitFast.com, eine der weltweit schnellsten On-Ramp-Papier-zu-Kryptowährungs-Plattformen mit äußerst wettbewerbsfähigen Marktkursen und Preisen für die wichtigsten Kryptowährungen, gestartet hat.

BuyBitFast ist ein blitzschneller On-Ramp-Papier-zu-Kryptowährungs-Service, der es Einzelpersonen ermöglicht, Kryptowährungen mit einer Kreditkarte zu kaufen, ohne ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse eröffnen zu müssen.

Im Gegensatz zu anderen On-Ramp-Services ist bei BuyBitFast keine Anmeldung erforderlich, was bedeutet, dass es keinen langwierigen und unübersichtlichen Anmeldeprozess gibt, um loszulegen zu können. Die Nutzer müssen lediglich ihre E-Mail- und Kryptowährungs-Wallet-Adresse eingeben, an die sie das Geld senden möchten, und die KYC-Prüfung bestehen und schon erhalten sie ihre Kryptowährung innerhalb von Minuten - ohne versteckte Gebühren oder sekundäre Wechselkurse.

Wichtige Höhepunkte:

- Schnell: Keine Anmeldung erforderlich: Kaufen Sie die meisten Kryptowährungen innerhalb weniger Sekunden, sobald Sie verifiziert sind. Keine Anmeldung oder Wartezeit.

- Einfach: 3,5 % oder 4,99 US$, keine versteckten Gebühren. Keine sekundären Wechselkurse.

- Flexibel: Kaufen Sie mit nahezu jeder Währung: Akzeptiert schnell und einfach mehrere Papierwährungen (in Kürze) für mehrere Kryptowährungen.

- Sicher: Sorgenfrei: Kaufen Sie die meisten Kryptowährungen innerhalb weniger Sekunden mit allen Kreditkarten, sobald sie verifiziert sind. Die Verarbeitung erfolgt unter Anwendung der 3-D-Sicherheitsverifizierung.

XPort Digital Merchant Services führt White-Label-Widget ein

XPort Digital hat auch sein B2B-Angebot auf den Markt gebracht - ein On-Ramp-White-Label-Widget, das sich nahtlos in Websites und Apps mit Javascript oder mobilem Softwareentwicklungssystem (in Kürze) integrieren lässt. Das Widget von XPort kann innerhalb weniger Stunden eingerichtet werden. Es bietet mehrere Papiergeld-Gateways in einem Komplettpaket mit einer vollständig individuell gestaltbaren Benutzeroberfläche, um Website-Publishern und App-Entwicklern einen Blockchain-basierten Cashflow zu bieten, der an ihre bestehende Nutzerbasis und Kunden vermarktet werden kann.

Unser Zielmarkt für unser vollständig individuell gestaltbares On-Ramp-Widget wird NFT-Marktplätze und dezentrale Börsen beinhalten. NFT-Marktplätze boomen, doch keine dieser Plattformen bietet den Nutzern eine On-Ramp-Lösung. Da der NFT-Boom weiter zunimmt, werden immer mehr Menschen Ethereum und Solana kaufen wollen, um NFTs zu erwerben. Mit unserer White-Label-Lösung werden Marktplätze und Börsen in der Lage sein, mit unserem Service zusätzliche Umsätze zu generieren und gleichzeitig die schnellste Lösung für ihre Kunden anzubieten, sagte Aaron Carter, CEO von XPort Digital.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten systemkonformen On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.

Über XPort Digital Ltd.

XPort Digital Limited ist eine Händlerdienstleistungs-On-Ramp-Papier-zu-Kryptowährungs-Gateway-Lösung, die Kreditkartenverarbeitung für Kryptowährungsbörsen, Wallets und andere Kryptowährungsgeschäfte bietet. Die On-Ramp-Lösung Buybitfast.com von XPort bietet wettbewerbsfähige Kryptowährungspreise und niedrige Transaktionsgebühren für Einzelhandelskunden, während das individuell gestaltbare B2B-Plug-and-Play-Widget von XPort innerhalb weniger Stunden für Händler eingerichtet werden kann, um Kreditkartentransaktionen sofort und sicher zu verarbeiten. Händler können auch das Javascript oder das mobile Softwareentwicklungssystem von XPort (in Kürze) verwenden, um eine rasche Integration direkt in ihre eigene Website oder App durchzuführen. Der Off-Ramp-Service und viele weitere Funktionen werden noch im Jahr 2021 verfügbar sein!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Soy Garipoglu, Investor Relations, unter (778) 990-8985 oder per E-Mail unter sgaripoglu@mobilum.com.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

