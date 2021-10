IRW-News: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies gibt Änderungen in der Geschäftsführung bekannt

IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.



: Mobilum Technologies gibt Änderungen in der Geschäftsführung bekannt

VANCOUVER, BC, 21. Oktober 2021 - Mobilum Technologies Inc. (Mobilum' oder das Unternehmen) (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FRA: C0B), ein technologiebasiertes Unternehmen, das Zugang zu traditioneller Finanzierung durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und digitale Anlagentechnologien ermöglicht, freut sich, die Ernennung von Michael Vogel als Chief Executive Officer von Mobilum und Wojciech Kaszycki als President bekanntzugeben.

Michael Vogel

Herr Vogel ist derzeit ein Direktor des Unternehmens. Er ist ein wohlbekannter Führer und Pionier in der Bitcoin-Welt. Er gründete Netcoins im Jahr 2014 und erweiterte das Unternehmen als CEO & CTO schnell auf Tausende von Kunden und Einkommen in Millionenhöhe, bevor er das Unternehmen im Jahr 2018 zur Börsennotierung führte - bemerkenswerterweise das erste Krypto-Unternehmen seiner Art, das an der Börse notiert wurde. Netcoins, das im Jahr 2018 von BIGG Digital Assets Inc. (CSE:BIGG) (OTC:BBKCF) erworben wurde, ist jetzt eine der größten und am längsten tätigen Bitcoin-Börsen in Kanada.

Michael ist CEO von Coinstream, einem auf den US-Markt ausgerichteten Bitcoin-Unternehmen, das amerikanischen Staatsbürgern eine ultra-leichte Art, Kryptowährungen zu kaufen, bietet. Er ist auch Gründer und CEO von Encore Ventures, einem Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Inkubation / Beratung von neuen Unternehmen und Technologien im Krypto- und technischen Bereich befasst.

Michaels Spezialität ist die schnelle Entwicklung neuer Unternehmen in destabilisierenden Sektoren: neue Ideen und Produkte von Konzept bis zur Kommerzialisierung zu entwickeln, etwas, das er wiederholt bei der Entwicklung mehrere Multi-Millionen-Dollar-Startup-Unternehmen umgesetzt hat. Er bringt eine Fülle von Erfahrung und Wissen in vielen Bereichen, Börsenmärkten, Geschäftsführung und technischer Entwicklung, mit sich. Michael wird regelmäßig in den kanadischen und internationalen Medien als Vordenker in der Krypto-Industrie interviewt.

Ich bin begeistert, in die Rolle als CEO von Mobilum Technologies einzusteigen, einem Unternehmen, das seine Position in der Krypto- und Fin-Tech-Branche immer weiter ausbaut, bemerkte Michael Vogel. Ich freue mich darauf, mit meinem starken Krypto-Hintergrund Mobilum zu helfen, ein dominanter Spieler in diesem boomenden Industriesektor zu werden.

Wojciech Kaszycki

Herr Kaszycki ist derzeit ein Direktor des Unternehmens und CEO von Mobilum OÜ, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen. Herr Kaszycki ist ein Pionier im Bereich von E-Commerce und M-Commerce-Lösungen und hat mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Schaffung und Verwaltung innovativer Technologien. Seit Beginn seiner Berufslaufbahn war er in der Implementation on Innovationen, die das tägliche Leben ändern, tätig. Zwischen 1996 und 2001 verwaltete Herr Kaszycki die erste E-Commerce-Agentur in Polen, AGS NewMedia, und schuf das erste E-Commerce-Portal in Polen Empik.com (das polnische Amazon).

Ich bin begeistert, die Rolle als President bei Mobilum Technologies anzunehmen. Wie ich von Anfang an gesagt habe, es sind Menschen, die Geschäfte machen, nicht Unternehmen, und ich freue mich, mit den Visionären bei Mobilum zu arbeiten und etwas Bedeutendes aufzubauen und die Welt zu ändern, erläuterte Wojciech Kaszycki. In den letzten paar Monaten erzielte Mobilum Technologies mehrere bedeutende Rekorde und schloss zahlreiche strategische Akquisitionen ab, die das Unternehmen um Meilen vor den Wettbewerb stellen. Es ist klar, dass dieses Unternehmen eine leuchtende Zukunft vor sich hat, und ich freue mich darauf, ein integraler Teil davon zu sein.

Peter Green, ehemaliger Chief Executive Officer, wird Vorstandsvorsitzender bleiben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Soy Garipoglu, Investor Relations, unter (778) 990-8985 oder per E-Mail unter sgaripoglu@mobilum.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung und Krypto- in Fiatwährung zu ermöglichen. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mobilum.com.

