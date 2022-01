IRW-News: Mineworx Technologies Ltd. : Mineworx kündigt den Verkauf des Eisenerzprojekts Cehegin an

IRW-PRESS: Mineworx Technologies Ltd. : Mineworx kündigt den Verkauf des Eisenerzprojekts Cehegin an

Edmonton, Alberta, 17. Januar 2022 - Mineworx Technologies Ltd., (das Unternehmen oder Mineworx) (TSXV: MWX) (OTCQB: MWXRF) (FWB: YRS WKN: A2DSW3) gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung zum Verkauf des Eisenerzprojekts Cehegin in Spanien für eine Summe von 20.000.000 CAD unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Transaktion erhält Mineworx Aktien einer neu gegründeten Aktiengesellschaft NewCo. Mineworx schlägt in diesem Zusammenhang vor, den Großteil dieser Aktien an die Aktionäre des Unternehmens als steuerfreie Kapitalrückzahlung abzugeben, die beim Börsengang von NewCo an einer kanadischen Börse als Dividende ausgeschüttet wird.

President und CEO Greg Pendura sagt: Wir freuen uns sehr, diese Transaktion bekannt geben zu können. Sie stellt aus unserer Sicht einen großen aktuellen Wert für unsere Aktionäre dar, die damit auch an der zukünftigen Entwicklung des Konzessionsgebiets Cehegin teilhaben können. Daneben wird sich Mineworx auf die Vermarktung seiner CleanTech-Technologie im Markt für Katalysatoren konzentrieren. Wir denken, dass das Management von NewCo einen großen Mehrwert und entsprechendes Know-how einbringen und das Projekt Cehegin in weiterer Folge zu einem finanziellen Gewinn machen wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung und des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre. Das Unternehmen wird genauere Informationen zur geplanten Transaktion bekannt geben, sobald die finale Vereinbarung unterzeichnet wurde.

Über Mineworx

Mineworx ist durch die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner umweltfreundlichen Verarbeitungstechnologien für die Gewinnung von Edelmetallen hervorragend für das Wachstum im CleanTech Sektor aufgestellt. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Extraktion von Platin und Palladium aus Dieselkatalysatoren mit seinem Partner Davis Recycling. Weitere Informationen finden Sie unter www.mineworx.net.

