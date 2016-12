IRW-News: Mineral Hill Industries Ltd.: Mineral Hill Industries Ltd. : Unternehmens-Update

IRW-PRESS: Mineral Hill Industries Ltd.



: Mineral Hill Industries Ltd. : Unternehmens-Update

UNTERNEHMENS-UPDATE

Richmond (British Columbia, Kanada), 21. Dezember 2016

Mineral Hill Industries Ltd. (Mineral Hill oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Herren Rafael Pinedo, Grant Hendrickson, Andrew von Kursell, Dieter Peter, Eric Peter-Kaiser und Milo Filgas bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung, die am 16. Dezember 2016 stattfand, als Directors wiedergewählt wurden und dass Davidson & Company LLP erneut zum Auditor des Unternehmens ernannt wurde.

Bei der Jahreshauptversammlung genehmigten die Aktionäre des Unternehmens auch einen Sonderbeschluss, mit dem eine Änderung der Satzung des Unternehmens genehmigt wurde, wodurch das Unternehmen nun berechtigt ist, stimmrechtlose, konvertierbare Vorzugsaktien zu emittieren. Wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 21. April 2016 und 13. September 2016 gemeldet, wird das Unternehmen nach dem Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX-V 2,25 Millionen Vorzugsaktien zu einem Nennwert von 1,00 Kanadischen Dollar pro Vorzugsaktie anteilsmäßig, entsprechend ihrer Beteiligung an CPS an die Aktionäre emittieren. Die Vorzugsaktien können jederzeit nach ihrer Emission auf 1:1-Basis zu Stammaktien von Mineral Hill konvertiert werden und könnten einem Treuhandabkommen unterliegen, das den Treuhandbedingungen der TSX-V unterliegt.

Beim Board Meeting (das Board Meeting), das unmittelbar nach der Jahreshauptversammlung stattfand, wurden folgende Officers und Ausschussmitglieder ernannt:

Officers- President und CEO: Dieter Peter Interim Chief Financial Officer: Andrew von Kursell Treasurer und Accounting Administrator: Vera Kaiser Corporate Secretary: Michael Kelm

Prüfungsausschuss Andrew von Kursell Rafael Pinedo Milo Filgas-

Führungsausschuss Andrew von Kursell Dieter Peter James Holmes Unternehmensleitung und HR-Ausschuss Dieter Peter James Holmes Rafael Pinedo Grant Hendrickson

Umwelt- und Sicherheitsausschuss Andrew von Kursell Grant Hendrickson Eric Peter-Kaiser

Explorationsausschuss James Ellwood Rafael Pinedo Grant Hendrickson Remi Aiyala Anthony Campbell-

Advisory Board Eric Peter-Kaiser

Beim Board Meeting nominierte und genehmigte das Board of Directors (das Board) auch die Herren Dieter Peter, James Holmes, Eric Peter-Kaiser und Dr. Juergen Focke als Directors seiner Tochtergesellschaft Global Environomic Systems Corp. (GSC). Herr Peter wurde auch zum President und CEO ernannt und Herr Michael Kelm wurde zum Corporate Secretary von GSC ernannt. Das Board autorisierte auch die Gründung und Eingliederung einer betrieblichen Tochtergesellschaft und nach dem Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX-V für die Fundamental Acquisition von 45 Prozent der ausstehenden Aktien von CPS Energy Resources PLC (CPS) durch das Unternehmen wurde das Unternehmen autorisiert, den Übergang der im Vereinigten Königreich registrierten Tochtergesellschaft MHI Mass-Energy Financing PLC (MMF) zu Mineral Hill zu akzeptieren.

Das Unternehmen gewährte seinen Officers, Directors und Angestellten auch insgesamt 798.000 Bonusaktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie. Die Optionen werden für einen Zeitraum von drei Jahren gewährt und die Gewährung unterliegt den Unverfallbarkeitsbestimmungen.

Das Unternehmen hält sich an die Safe-Harbor-Bestimmungen.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Dieter Peter President & CEO Tel: (604) 278-1135

Mineral Hill Industries Ltd. -Mayfield Business Centre- #1140-13700 Mayfield Place, Richmond, BC, V6V 2E4 Canada Ph: 604-278-1135 Fx: 604-278-1139 Email: info@mineralhill.com www.mineralhill.com

Trading Symbols: TSX Venture Exchange: MHI Frankfurt Xetra: N8Z1/WKN: AODLHP OTC Market (US): MHIFF

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38473 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38473&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60283T2074

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.