IRW-News: Mindset Pharma Inc.: Mindset Pharma wurde in den North American Psychedelics Index aufgenommen

Toronto, Ontario, 19. Februar 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) (Mindset oder das Unternehmen) - ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von Psilocybin-inspirierten Medikamenten der nächsten Generation und verwandten Technologien widmet - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit sofortiger Wirkung in den North American Psychedelics Index aufgenommen wurde.



Dieser Index wird vom deutschen Indexanbieter Solactive bereitgestellt (der Index).

Der Index soll die Performance börsennotierter Biowissenschaftsunternehmen, die sich auf psychedelische Arzneimittel konzentrieren, sowie anderer Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in der Psychedelikabranche in Nordamerika messen. Der Index ist passiv und gewichtet die konstituierenden Unternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung. Dabei sind eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen, die verhindern, dass der Index von den Big Pharma-Unternehmen und den Psychopharmakaherstellern mit der größten Marktkapitalisierung dominiert wird. Darüber hinaus verwenden bestimmte Indexfonds, darunter auch der Horizons Psychedelic Stock Index ETF, den Index als Benchmark.

James Lanthier, CEO von Mindset, erklärt: Das Interesse der Anleger am potenziellen therapeutischen Nutzen der psychedelischen Arzneimittel steigt gewaltig und wir freuen uns, dass wir in den North American Psychedelics Index von Solactive aufgenommen wurden. Dies ist eine wichtige Anerkennung für Mindset, da damit unsere Position als fortschrittliches und hochinnovatives Unternehmen im Psychedelikasektor zum Ausdruck kommt. Wir glauben, dass unsere Aufnahme in den Index die Präsenz und Liquidität unseres Unternehmens steigern wird, während wir unsere neuartigen psychedelischen Wirkstoffkandidaten der nächsten Generation sowie unser skalierbares und kosteneffizientes Psilocybin-Syntheseverfahren, das bereits zum Patent angemeldet wurde, weiterentwickeln.

Zusätzlich wird das Unternehmen am Montag, den 22. Februar 2021 um 14.00 Uhr EST eine Telefonkonferenz und einen Webcast für Investoren mit Chief Executive Officer James Lanthier und Chief Science Officer Joseph Araujo organisieren, um Neuigkeiten zu den wissenschaftlichen Programmen des Unternehmens zu besprechen.

Die Anleger erhalten Zugang zur Live-Telefonkonferenz und zum Webcast, indem sie auf den Veranstaltungslink http://services.choruscall.ca/links/mindsetpharma20210222.html klicken oder sich über die nachstehenden Telefonnummern einwählen.

Über Mindset Pharma Inc.

Mindset ist ein Unternehmen zur Arzneimittelforschung und -entwicklung, das sich auf die Entwicklung optimierter und patentierbarer Psychedelika der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen mit ungedeckten Bedürfnissen konzentriert. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Medikamente nutzen. Mindset entwickelt mehrere neuartige Familien von psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin zusammen mit seinen eigenen proprietären Verbindungen. www.mindsetpharma.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potentiell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden. Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis). Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

