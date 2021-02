IRW-News: Mindset Pharma Inc.: Mindset Pharma unterzeichnet Vereinbarung zur Herstellung einer Großcharge von Psilocybin in pharmazeutischer Qualität unter Einsatz seines zum Patent angemeldeten Syntheseverfahrens

IRW-PRESS: Mindset Pharma Inc.: Mindset Pharma unterzeichnet Vereinbarung zur Herstellung einer Großcharge von Psilocybin in pharmazeutischer Qualität unter Einsatz seines zum Patent angemeldeten Syntheseverfahrens

Toronto, Ontario, 22. Februar 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (Mindset oder das Unternehmen) - ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von Psilocybin-inspirierten Medikamenten der nächsten Generation und verwandten Technologien widmet - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine international führende Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO) damit beauftragt hat, eine 1 kg schwere Charge von cGMP-konformem Psilocybin (d.h. in pharmazeutischer Qualität) unter Einsatz des von Mindset bereits zum Patent angemeldeten innovativen und kosteneffizienten Syntheseverfahrens zu synthetisieren.



Die nach der Guten Herstellungspraxis (cGMP) synthetisierte Charge wird voraussichtlich im Herbst 2021 freigegeben.

Mindset geht davon aus, dass angesichts der immer größer werdenden Zahl von Studien und Untersuchungen, in denen Psilocybin verwendet wird, die Nachfrage nach dem firmeneigenen, hochwertigen Psilocybin erheblich steigen wird. Hochwertiges Psilocybin für klinische Forschungszwecke ist derzeit teuer und schwer zu beschaffen. Das kosteneffiziente, zum Patent angemeldete Syntheseverfahren verschafft Mindset jedoch einen einzigartigen Vorteil und damit die Möglichkeit, die Vermarktung seines Schutzrechteportfolios voranzutreiben. Mehrere CDMOs, die auf die Psilocybinsynthese spezialisiert sind, unterhalten bereits exklusive Geschäftsbeziehungen zu Einzelkunden, was die Möglichkeiten der Beschaffung von Psilocybin weiter einschränkt. Zudem gibt es aus Sicht von Mindset derzeit keine Psilocybinlieferanten, die bereits eine kommerzielle Menge von über 1,0 kg synthetisiert hätten.

James Lanthier, Chief Executive Officer von Mindset, erklärt: Wir glauben, dass Mindsets geschütztes Syntheseverfahren dem gesamten Markt für medizinische Psychedelika zugute kommen kann, von der Phase der Arzneimittelentwicklung bis hin zur klinischen Behandlung. Es ist skalierbar und effizient und unseres Wissens eine der kosteneffizientesten Methoden, die es derzeit für Psilocybin in pharmazeutischer Qualität am Markt gibt. Und die nicht optimierten Kosten pro Gramm liegen deutlich unter den aktuellen Einzelhandelskosten.

Das Mindset-Syntheseverfahren ist aus strategischer Sicht die ideale Ergänzung zu unseren Arzneimittelentwicklungsprogrammen der nächsten Generation und eröffnet uns eine enorme Marktchance. Mindsets neuartiges Syntheseverfahren entspricht dem steigenden Bedarf des Wachstumsmarktes der medizinischen Psychedelika, der nach einer zuverlässigen Quelle für erschwingliches Psilocybin in pharmazeutischer Qualität sucht. Wir gehen davon aus, dass wir unser Verfahren weiter verfeinern können und so in der Lage sind, unsere Kosten drastisch zu senken und unsere Effizienz deutlich zu verbessern.

Joseph Araujo, der als Firmengründer auch die Rolle des Chief Scientific Officer und eines Directors bekleidet, kommentiert: Die Begeisterung und der Enthusiasmus, die diese erstklassige CDMO an den Tag legt, hat uns weiter in unserer Überzeugung bestärkt, dass dieses Verfahren die Branche möglicherweise revolutionieren wird und Menschen mit den größten Bedürfnissen den Zugang zu Therapien auf Basis von Psychedelika erleichtern dürfte. Wir haben ebenso wie die CDMO bereits mehrere Lieferanfragen erhalten und sind zuversichtlich, dass unser synthetisches Psilocybin stark nachgefragt werden wird.

Telekonferenz mit Neuigkeiten zum Mindset-Programm

Das Unternehmen wird am Montag, den 22. Februar 2021 um 14.00 Uhr EST eine Telefonkonferenz und einen Webcast mit Chief Executive Officer James Lanthier und Chief Science Officer Joseph Araujo veranstalten, um Neuigkeiten zu den wissenschaftlichen Programmen des Unternehmens zu besprechen.

Die Anleger erhalten Zugang zur Live-Telefonkonferenz und zum Webcast, indem sie auf den Veranstaltungslink http://services.choruscall.ca/links/mindsetpharma20210222.html klicken oder sich über die nachstehenden Telefonnummern einwählen.

TELEFONNUMMERN FÜR DIE TEILNEHMER:

Kanada/USA: 1-800-319-4610 (gebührenfrei)

International: +1-604-638-5340 (gebührenpflichtig)

Deutschland: 0800-180-1954(gebührenfrei)

Die Teilnehmer werden gebeten, sich 5 bis 10 Minuten vor dem geplanten Beginn einzuwählen und einfach bekanntzugeben, dass sie an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

James Lanthier

Chief Executive Officer

jlanthier@mindsetpharma.com

Jason Atkinson

VP, Corporate Development

jatkinson@mindsetpharma.com

Über Mindset Pharma Inc.

Mindset Pharma ist ein Unternehmen zur Arzneimittelforschung und -entwicklung, das sich auf die Entwicklung optimierter und patentierbarer Psychedelika der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen mit ungedeckten Bedürfnissen konzentriert. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Medikamente nutzen. Mindset entwickelt mehrere neuartige Familien von psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin zusammen mit seinen eigenen proprietären Verbindungen. www.mindsetpharma.com.

