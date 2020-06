IRW-News: Mind Medicine Mindmed Inc. : MindMed entwickelt geistiges Eigentum für personalisierte psychedelikagestützte Therapien

IRW-PRESS: Mind Medicine Mindmed Inc.



: MindMed entwickelt geistiges Eigentum für personalisierte psychedelikagestützte Therapien

MindMed hat in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Basel zwei voneinander unabhängige Patentanträge für Technologien zum Screening und zur optimierten Dosierung von MDMA und LSD eingebracht

Basel, Schweiz, 24. Juni 2020 -- Mind Medicine (MindMed) Inc. (DE:BGHM), das führende neuropharmazeutische Unternehmen für von Psychedelika inspirierten Medikamenten, beschäftigt sich aktuell mit der Entwicklung von Technologien und Analysemethoden, die eine auf den jeweiligen Patienten persönlich abgestimmte Psychedelikatherapie ermöglichen sollen. Mit Hilfe der Technologie wird das Ziel verfolgt, die Dosierung von MDMA, LSD und anderen psychedelisch aktiven Substanzen optimal auf das Persönlichkeitsprofil des Patienten abzustimmen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten finden in Zusammenarbeit mit dem Liechti Lab des Universitätsspitals Basel statt. Das Liechti Lab ist das führende Forschungszentrum, das sich mit der Pharmakologie von psychedelisch aktiven Substanzen beschäftigt.

Ärzte, klinische Forscher und Therapeuten sehen sich mit der schwierigen Thematik konfrontiert, die optimale Psychedelikadosis für den jeweiligen Patienten herauszufinden und im Voraus zu bestimmen.

Im Rahmen seiner klinischen Forschung hat das Liechti Lab neuartige Wege beschritten, mit denen die Menge einer psychedelisch wirksamen Dosis und das Dosisschema für eine Therapie im Voraus bestimmt und optimiert werden können. Um eine ganz auf die Persönlichkeit des Patienten abgestimmte Therapiesitzung mit einem personalisierten Dosisschema zusammenzustellen, werden im Rahmen der von MindMed und Liechti Lab entwickelten Analysemethode bereits vor der Dosisfindung zahlreiche Daten und Kriterien des Patienten in einem Screening- und Analyseprozess erfasst. MindMed hat die Absicht, diesen personalisierten Medikationsansatz im Rahmen von psychedelikagestützten Therapien bei Patienten anzuwenden, die unter psychischen Störungen und Abhängigkeiten leiden.

JR Rahn, Gründungsmitglied und Co-CEO von MindMed, erklärt: Nicht jeder verträgt die gleiche Dosis. Das Heilen mit Hilfe von Psychedelika ist ein in hohem Maße persönlicher Prozess und wir glauben, dass die Personalisierung von Psychedelikatherapien in Zukunft eine ganz entscheidende Rolle in diesem wachstumsstarken Bereich der Medizin spielen wird. Mit Hilfe solcher Analysemethoden und Dosierungstechnologien hoffen wir, den Therapieerfolg für die Patienten so optimal wie möglich gestalten zu können.

Das Universitätsspital Basel hat in Zusammenarbeit mit MindMed zwei voneinander unabhängige Patentanträge eingebracht, die sich mit der optimierten Dosierung von MDMA und der Dosisreaktion auf LSD befassen. MindMed hat vom Universitätsspital Basel die Exklusivrechte zur internationalen Vermarktung des Resultats aus diesen Patentanmeldungen erhalten.

Dr. Matthias Liechti vom Universitätsspitals Basel, der an der Erfindung der Technologie beteiligt ist, erklärt: Der Dosisoptimierungsansatz beinhaltet eine Dosierung auf Basis solider Daten zur Dosisreaktion, einfache Anpassungen basierend auf Geschlecht und Körpergewicht, aber auch Prädiktoren wie Pharmakokinetik und Persönlichkeit, um die optimale Dosis zur Induzierung eines ganz spezifischen Geisteszustandes zu ermitteln. MindMed hat die lang ersehnten Ressourcen bereitgestellt, die dafür sorgen werden, dass wir die Intentionen unseres Labors weiterentwickeln und den Markt hoffentlich rascher und sicherer erreichen können als je zuvor.

MindMed verfügt über die weltweit führende Sammlung von Humandaten zur Sicherheit und Pharmakokinetik von MDMA und LSD auf Basis klinischer Studien. MindMed hat sich vom Universitätsspitals Basel bereits die internationale Exklusivlizenz für diese Sammlung von Humandaten zur Sicherheit und Pharmakokinetik von MDMA und LSD gesichert. Dieser Datenpool basiert auf über einem Jahrzehnt der wissenschaftlichen und klinischen Forschung am Liechti Lab.

Über das Liechti Lab (Universitätsspital Basel)

Das Liechti Lab ist am Universitätsspital Basel in Basel (Schweiz) angesiedelt. Die im Jahr 1460 gegründete Universität Basel ist die älteste Universität der Schweiz und kann auf eine erfolgreiche Geschichte von über 550 Jahren zurückblicken. Der Forschungsschwerpunkt des Liechti Lab liegt in der pharmakologischen Erforschung von psychoaktiven Substanzen in vitro und am Menschen. Das Labor erforscht die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von MDMA, LSD und Amphetaminen beim Menschen und führt dazu unter anderem psychologische und pharmakogenetische Untersuchungen durch und wendet funktionelle Bildgebungsverfahren zur Untersuchung der Gehirnaktivität an.

Über MindMed

Mind Medicine (MindMed) Inc. ist ein neuropharmazeutisches Unternehmen, das von Psychedelika inspirierte Medikamente entwickelt und einsetzt, um die Gesundheit zu verbessern, das Wohlbefinden zu fördern und menschliches Leid zu lindern. Das Unternehmen hat Studien eingeleitet bzw. leitet derzeit Studien ein, die der Bewertung potenzieller Therapien zur Behandlung von Patienten mit ADHS, Angststörungen, Cluster-Kopfschmerz und Suchtmittelmissbrauch dienen. Das Führungsteam von MindMed bereichert diesen revolutionären Ansatz in der Entwicklung von Psychedelika der nächsten Generation mit seiner umfangreichen biopharmazeutischen Branchenerfahrung. Die Aktien von MindMed werden an der Börse NEO Exchange unter dem Börsensymbol MMED gehandelt. Die Aktien von MindMed können auch in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol OTC: MMEDF und in Deutschland unter dem Börsensymbol DE:BGHM gehandelt werden. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.mindmed.co.

Beauftragung von Proactive

MindMed hat die Firma Proactive Investors North America Inc. (Proactive) mit der laufenden redaktionellen Berichterstattung sowie der Aufzeichnung und Veröffentlichung von Videointerviews mit dem Führungsteam von MindMed beauftragt.

Beauftragung von Psychedelic Finance

Das Unternehmen hat die Firma CIFC Capital Corp., die unter dem Handelsnamen Psychedelic Finance firmiert, mit der Generierung von digitalen Inhalten und Social-Media-Posts über das Unternehmen beauftragt.

Kontaktpersonen bei MindMed:

PR-Berichterstattung

Anna Walsh

Tel: + (212) 254-4730

mindmedpr@pacepublicrelations.com

Investor Relations

invest@mindmed.co

Quelle: Mind Medicine (MindMed) Inc.

