IRW-News: Millennial Lithium Corp.: Millennial erwirkt endgültige Gerichtsverfügung zur Genehmigung der Vereinbarung mit Lithium Americas Corp.

IRW-PRESS: Millennial Lithium Corp.: Millennial erwirkt endgültige Gerichtsverfügung zur Genehmigung der Vereinbarung mit Lithium Americas Corp.

Vancouver, British Columbia - (11. Januar 2022) - Millennial Lithium Corp. ("Millennial" oder das "Unternehmen") (TSXV:ML) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia erhalten hat, mit der der zuvor angekündigte Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) genehmigt wird, demzufolge Lithium Americas Corp. ("LAC") (TSX:LAC) (NYSE:LAC) alle emittierten und ausstehenden Aktien von Millennial zu einem Preis von C$4.70 pro Stammaktie, zahlbar in bar und in Aktien von LAC, erwerben wird (das "Arrangement").

Alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements sind nun erfüllt, mit Ausnahme bestimmter Bedingungen, die am oder um den Tag des Inkrafttretens des Arrangements erfüllt oder aufgehoben werden sollen. Der Abschluss des Arrangements wird voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2022 erfolgen.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Arrangements können der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. November 2021 entnommen werden, die unter www.sedar.com verfügbar ist.

Über Millennial Lithium

Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter +1(604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millenniallithium.com

Über LAC

Lithium Americas ist ein Unternehmen im Entwicklungsstadium mit Projekten in Jujuy (Argentinien) und Nevada (Vereinigte Staaten). Lithium Americas wird sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "LAC" gehandelt.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Farhad Abasov"

Präsident, CEO und Direktor

Millennial Lithium Corp

300-1455 Bellevue Ave, West Vancouver,

British-Columbia V7T 1C3

Tel: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606

www.millenniallithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

