IRW-News: Millennial Lithium Corp.: Millennial Lithium schließt Umweltbasisstudien auf Pastos Grandes ab und engagiert Vector-Ausenco für Bau und Betrieb EIA

Millennial Lithium schließt Umweltbasisstudien auf Pastos Grandes ab und engagiert Vector-Ausenco für Bau und Betrieb EIA

Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) ("Millennial" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298600) freut sich zu berichten, dass Ausenco-Vector ("Ausenco") ein umfassendes Programm von Environmental Baseline Studies auf seinem Pastos Grandes Projekt in Salta, Argentinien, abgeschlossen hat. Millennial freut sich auch bekannt zu geben, dass das Unternehmen Ausenco beauftragt hat, eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die potenzielle Nutzung von Lithium im Rahmen des Pastos Grandes Projekts durchzuführen.

Ausenco hat die Environmental Baseline Studies auf dem Flaggschiff der Millennial, Pastos Grandes, in Argentinien abgeschlossen. Die abgeschlossenen Studien umfassen die Dokumentation von Flora, Fauna, Klima, Luftqualität, Hydrogeologie, Bodennutzung, eine soziodemographische Untersuchung und Ökosystemcharakterisierung sowie gegebenenfalls saisonale Schwankungen in diesen Bereichen.

Millennial hat Ausenco beauftragt, eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die potenzielle Nutzung der lithiumreichen Sole-Ressource im Rahmen des Pastos Grandes Projekts durchzuführen. Die Ziele der UVP sind die Ermittlung, Verhütung, Minimierung, Korrektur und Minderung möglicher Auswirkungen auf die Umwelt oder den sozialen Rahmen im Projekt Pastos Grandes. Ausenco verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Erstellung von UVPs für die Bergbauindustrie in Übereinstimmung mit den argentinischen Bundes- und Provinzvorschriften. Alle Arbeiten werden in Übereinstimmung mit dem argentinischen nationalen Gesetz Nr. 24.585 (Umweltschutz für Bergbauaktivitäten) durchgeführt. Die UVP ist für den Abschluss im ersten Quartal 2019 geplant.

Der Präsident und CEO von Millennial Farhad Abasov kommentierte dies: "Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Ausenco bei der Fertigstellung der Environmental Baseline Studies auf Pastos Grandes und der Verpflichtung, die Arbeit am Projekt mit der Umweltverträglichkeitsprüfung zur Unterstützung der Umweltgenehmigungen für den Bau und die mögliche Nutzung der Lithium-Ressource fortzusetzen. Millennial setzt sich weiterhin für solide und konforme Bergbaupraktiken, hohe Umweltstandards und aktive Konsultation der Gemeinschaft, Beteiligung und Teilnahme am Projekt ein."

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.

Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder senden Sie eine E-Mail an info@millenniallithium.com .

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Farhad Abasov"

Präsident und CEO, Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Millennial Lithium Corp.

Suite 2000 - 1177 West Hastings Street

Vancouver, BC Kanada V6E 2K3

Tel: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606

www.millenniallithium.com

