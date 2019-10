IRW-News: Millennial Lithium Corp.: Millennial Lithium Corp. kündigt Erteilung des föderalen Steuerstabilitätszertifikats der argentinischen Regierung an

IRW-PRESS: Millennial Lithium Corp.



: Millennial Lithium Corp. kündigt Erteilung des föderalen Steuerstabilitätszertifikats der argentinischen Regierung an

Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) ("Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=fSzruj6HQPY=3s) freut sich bekannt zu geben, dass der National Mining Secretary of Argentina, Teil des National Ministry of Work and Production, ein Federal Fiscal Stability Certificate (das "Certificate") für das Pastos Grandes Project des Unternehmens unterzeichnet und erteilt hat. Das Zertifikat beschreibt das Steuersystem und die zusätzlichen Vorteile, die dem Lithiumprojekt Pastos Grandes in der Provinz Salta für die nächsten 30 Jahre gewährt werden.

Farhad Abasov, Präsident und CEO, kommentierte: "Millennial freut sich, einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Pastos Grandes Projekts bekannt zu geben. Die Erteilung des föderalen Steuerstabilitätszertifikats durch die argentinische Bundesregierung sichert die Steuer- und Leistungsbedingungen, unter denen Proyecto Pastos Grandes S.A., Millennials argentinische Tochtergesellschaft, einen Lithiumcarbonat-Produktionsbetrieb betreiben kann. Der Hauptaspekt des Eidgenössischen Steuerstabilitätszertifikats ist die Bestätigung einer Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 25% zum 1. Januar 2020 und die Gesellschaft wird von allen weiteren Körperschaftsteuersenkungen profitieren. Millennial treibt unser Lithiumprojekt in Pastos Grandes mit dem Bau einer Pilotanlage und aktiven Pilotteichen voran und der Erhalt des Zertifikats bestätigt weiterhin unser Vertrauen, dass Bergbauvorhaben in Salta von allen Regierungsebenen unterstützt werden".

Das Unternehmen hat über seine Rechtsberater, die Anwaltskanzlei Arganaraz & Associates, die mit der in Buenos Aires ansässigen Anwaltskanzlei Beretta Godoy zusammenarbeitet, im November 2018 das Zertifikat beantragt. Das Zertifikat legt die Gesamtsteuerbelastung zum Zeitpunkt der Antragstellung als den Höchstbetrag fest, der für das Projekt Pastos Grandes für 30 Jahre gilt. Wenn die Gesamtsteuerbelastung sinkt, profitiert die Gesellschaft von dieser Reduzierung, aber jede Erhöhung der Bundessteuer kann die Gesamtsteuerpflicht zum Zeitpunkt der Einreichung nicht erhöhen.

Das Hauptmerkmal von MillennialŽs Steuerstabilitätszertifikat ist die Einbeziehung der Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 30% auf 25% zum 1. Januar 2020 (Gesetz 27.430, modifizierter Unterabschnitt A), Artikel 69 Einkommensteuergesetz). Das Zertifikat gilt für Bundessteuern, einschließlich Einkommenssteuer, Debitoren- und Kreditorensteuer und Dieselsteuer unter anderem. Der Schutz gilt auch für alle anderen Steueränderungen, da die Provinz- und Gemeindesteuern ebenfalls den Bundesbergbaustabilitätsgesetzen unterliegen, die den Bergbauunternehmen Sicherheit über ihre zukünftigen Steuerbelastungen geben sollen. Zertifikate wurden von der Gemeinde Salta sowie der Gemeinde San Antonio de Los Cobres, der Gemeinde, in der sich das Projekt Pastos Grandes befindet, ausgestellt. Das Provinzzertifikat der Provinz Salta wird für Oktober 2019 erwartet.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.

Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder senden Sie eine E-Mail an info@millenniallithium.com

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Farhad Abasov"

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49049

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49049&tr=1

