IRW-News: Metallis Resources Inc.: Metallis Resources Inc.: ZTEM identifiziert längliche und tiefe strukturelle Grenze der Hawilson Mineralisierung und bestätigt Raum für zusätzliche Erweiterungen

IRW-PRESS: Metallis Resources Inc.: Metallis Resources Inc.: ZTEM identifiziert längliche und tiefe strukturelle Grenze der Hawilson Mineralisierung und bestätigt Raum für zusätzliche Erweiterungen

7. April 2022, Vancouver (British Columbia). Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS, OTCQB: MTLFF, FWB: 0CVM) (Metallis oder das Unternehmen) meldet die ersten Ergebnisse der Z-Axis Tipper Electromagnetic Survey 2021 (ZTEM oder die Untersuchung) im gesamten, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham (das Konzessionsgebiet). Das Konzessionsgebiet befindet sich im produktiven Eskay Camp des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia - einer Region, die für die vormals produzierenden Goldminen Eskay Creek und Snip, die KSM-Porphyrlagerstätten von Seabridge sowie für die produzierende Goldmine Brucejack von Pretium bekannt ist.

Nickolas Dudek, Chief Geologist von Metallis, sagte: Die umfassende und tief eindringende ZTEM-Untersuchung, gepaart mit dem bestehenden geologischen und geophysikalischen Wissen von Metallis, hat uns einen besseren Überblick über das Potenzial des Konzessionsgebiets gegeben. Der Monzonit Hawilson weist ein ausgeprägtes Widerstandsfähigkeits- bzw. Leitfähigkeitsmuster auf, das auf sein umfassendes strukturelles Umfeld zurückzuführen ist, und diese Struktur wird die Explorationen vorantreiben und dabei behilflich sein, in Zukunft weitere Ziele im gesamten Konzessionsgebiet zu finden.

Höhepunkte der Untersuchung

- Die ZTEM-Untersuchung 2021 hat eine ausgeprägte Widerstandsstruktur in Zusammenhang mit dem mineralisierten Monzonit Hawilson beschrieben.

- Die Untersuchung verdeutlicht, dass sich die Mineralisierung, die die Struktur begrenzt, weit unterhalb des tiefsten Bohrlochs des Unternehmens und weiter nördlich in Richtung nicht bebohrter Bereiche des Monzonits Hawilson fortsetzt.

- Die Ergebnisse der Untersuchung werden zur Feinabstimmung der Bohr- und Boden- bzw. Kartierungsziele 2022 beitragen.

Die westlichen (höher gelegenen) Teile des Konzessionsgebiets weisen aufgrund der diskordant darüber liegenden Hazelton Group eine erhöhte Widerstandsfähigkeit auf. Die östliche Region weist eine geringere Widerstandsstruktur auf, die mit der zutage tretenden und darunter liegenden Stuhini Group in Zusammenhang steht (klicken Sie hier, um Abb. 1 aufzurufen - https://bit.ly/3uX2ljT) . Das gesamte Gesteinspaket ist leicht gefaltet, wobei die antiklinalen Achsen in den Tälern zutage treten, wodurch mehr Stuhini zutage tritt und die geringe Widerstandsfähigkeit die Bäche und Flüsse hinaufkriecht.

Die ZTEM-Untersuchung bei Cliff-Miles (siehe Abb. 1) zeigt einen ausgeprägten, 4 km langen Tiefstwert der Widerstandsfähigkeit, der den Hazelton mit hoher Widerstandsfähigkeit durchschneidet und den allgemeinen Verlauf unterbricht. Diese Anomalie verläuft subparallel und stammt von der Verwerfung Adam und vom Liegenden von Stuhini mit geringer Widerstandsfähigkeit sowie von der umfassenden Ausrichtung des mineralisierten Monzonits Hawilson.

ZTEM-Querschnitte (klicken Sie hier, um Abb. 2 aufzurufen - https://bit.ly/37rjIkM) zeigen den Bruch im darüber liegenden Hazelton und wie er mit der Verwerfung Adam und dem Liegenden in Zusammenhang steht. Dieser Bruch, eine möglicherweise erodierte und verworfene antiklinale Achse, ist mit der Einlagerung des Monzonits Hawilson, dessen Porphyrphasen und der späteren epithermalen Überlagerung verbunden. Diese ZTEM-Struktur kann als Vorlage für weitere regionale Explorationen im Konzessionsgebiet verwendet werden.

Auf lokaler Ebene stimmen die Höchstwerte der Widerstandsfähigkeit mit Verkieselungs- und Goldmineralisierungszonen überein, was auf weiteres Potenzial im Osten hinweist (klicken Sie hier für Abb. 3 - https://bit.ly/3LO9lWU und hier für Abb. 4 - https://bit.ly/3JiCPKM). Die geringe Widerstandsfähigkeit, die über die gut definierte Verwerfung Adam verläuft, lässt Raum für zusätzliche Bohrungen im Monzonit Hawilson in der Tiefe.

In zukünftigen Pressemitteilungen wird über die anomalen ZTEM-Resonanzen berichtet werden, die jenen des Monzonits Hawilson und anderen wie Thunder North ähnlich sind.

Über die Untersuchung

Die Untersuchung, die von Geotech Ltd. durchgeführt wird, umfasst insgesamt 879 km Luftlinie an ZTEM- und Magnetometerdaten und deckt den Großteil des 106 km² großen Konzessionsgebiets ab. Die erfassten Gebiete sind in Abb. 1 (oben verlinkt) dargestellt. Darüber hinaus hat sich diese Untersuchung über eine kurze Strecke auf die angrenzenden Landbesitze von Garibaldi Resources Corp. im Norden bzw. Eskay Mining Corp. im Osten erstreckt.

Z-Tipper Axis Electromagnetic (ZTEM) ist ein elektromagnetisches Flugvermessungssystem, das die Schwankungen der natürlich vorkommenden elektromagnetischen Eigenschaften von Gestein misst, die durch Gewitter in allen Teilen der Welt entstehen. Dieses Magnetfeld ist planar, d. h. in alle Richtungen konstant - in Gebieten mit stark leitfähigem oder widerstandsfähigem Gestein kommt es jedoch zu messbaren Unterbrechungen.

Gesteinsarten mit hoher Widerstandsfähigkeit oder Leitfähigkeit beinhalten Erzlagerstätten, Verwerfungen und metamorphe Zonen. ZTEM-Untersuchungen sind so konzipiert, dass sie Widerstandfähigkeits- bzw. Leitfähigkeitskontraste bis in große Tiefen von über 1 bis 2 km kartieren, wodurch sich ZTEM gut für die Suche nach in Porphyr enthaltenen und strukturell begrenzten Explorationszielen in der Tiefe eignet.

Die Untersuchungsdaten wurden vom Geophysiker des Unternehmens, Jules Lajoie, analysiert und interpretiert, der ein 3-D-Widerstandsfähigkeitsvoxel erstellte, das das geologische Team nutzte, um die Merkmale der Widerstandsfähigkeit mit dem geologischen Umfeld in Einklang zu bringen.

Qualifizierter Sachverständiger

David Dupre, P.Geo, Vice President - Exploration und qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Konzessionsgebiet Kirkham

Das zu 100 % unternehmenseigene 106 km2 große Konzessionsgebiet Kirkham befindet sich etwa 65 km nördlich von Stewart, BC, im Herzen des produktiven Eskay Camps des Golden Triangle. Das Konzessionsgebiet ist höffig für mehrere Minerallagerstättenarten und befindet sich entlang einer strategischen geologischen Grenze - der Red-Line am westlichen Rand des Eskay-Rift-Systems im Golden Triangle (nordwestliches British Columbia).

Das Konzessionsgebiet Kirkham grenzt im Norden an das Projekt E & L Nickel Mountain von Garibaldi Resources Corp. und im Osten an den Grundbesitz von Eskay Mining Corp. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb von 12 km von der Mine Eskay Creek, während die östliche Grenze innerhalb von 12 bis 20 km von den KSM-Lagerstätten von Seabridge Gold und der Mine Brucejack von Pretium Resources liegt.

Über Metallis

Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer, Nickel und Silber auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia konzentriert. Metallis notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel MTS, an der OTCQB Exchange unter MTLFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 0CVM. Das Unternehmen verfügt aktuell über 52.839.878 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Für das Board of Directors:

/gez./ Fiore Aliperti

Chief Executive Officer, President und Director

Kontakt für weitere Informationen:

Tel: +1 604-688-5077

E-Mail: info@metallisresources.com

Webseite: www.metallisresources.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und die operative Leistung des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund unterschiedlicher Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den periodischen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich der vierteljährlichen und jährlichen Management's Discussion and Analysis, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die TSX-Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX-V hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65151

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65151&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59125R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.