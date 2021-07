IRW-News: Metallica Metals Corp. : Metallica Metals identifiziert zahlreiche Bohrziele für ihr Starr-Projekt, Bergbaubezirk Thunder Bay

IRW-PRESS: Metallica Metals Corp.



: Metallica Metals identifiziert zahlreiche Bohrziele für ihr Starr-Projekt, Bergbaubezirk Thunder Bay

Vancouver, British Columbia - 28. Juli 2021 - Metallica Metals Corp. (CSE: MM) (OTC: MTALF) (FWB: SY7P) (das Unternehmen oder Metallica Metals) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Überprüfung einer kürzlich abgeschlossenen luftgestützten geophysikalischen MobileMT-Untersuchung über seinem Gold-Silber-Projekt Starr (Starr oder das Projekt) im Bergbaubezirk Thunder Bay (Ontario) abgeschlossen hat. Das Projekt, an dem das Unternehmen das Recht zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % hat, umfasst eine große Landposition von 5.991 Hektar, die mehrere hochgradige Gold- und Silbervorkommen innerhalb eines 20 km langen Segments der südwestlichen Sektion des Shebandowan Greenstone Belt (Grünsteingürtel) einschließt. Das Projekt ist ganzjährig über Highways und Forststraßen zugänglich und befindet sich in unmittelbarer Nähe der Goldlagerstätte Moss Lake im Besitz von Goldshore Resources Inc. und der Goldliegenschaft Huronian im Besitz der Kesselrun Resources Ltd., wie in Abbildung 1 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60687/MetallicaMetalls_NR_280721_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lage des Gold-Silber-Projekts Starr von Metallica Metals in Bezug auf angrenzende Liegenschaften, einschließlich der Goldlagerstätte Moss Lake (Quellen: NI 43-101 Technical Report 2013 und PEA für das Projekt Moss Lake - siehe weitere Referenzdetails unten; Kesselrun Resources Pressemitteilung vom 7. Oktober 2020)

Die angrenzende Goldlagerstätte Moss Lake beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 39.797.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au für 1.377.300 enthaltene Unzen Gold und eine vermutete Mineralressource von 50.364.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au für 1.751.600 enthaltene Unzen Gold. Die Lagerstätte befindet sich derzeit unter Wartung und Instandhaltung (Quelle: NI 43-101 Technical Report und PEA für das Projekt Moss Lake mit Stichtag 31. Mai 2013 und bei SEDAR unter Moss Lake Gold Mines Ltd., jetzt Wesdome Gold Mines Ltd. eingereicht). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Vererzungen und Mineralressourcenschätzungen auf angrenzenden und/oder nahe gelegenen Liegenschaften nicht unbedingt auf eine Vererzung auf dem Starr-Projekt hinweisen (siehe zusätzliche Warnhinweise unten).

Paul Ténière, CEO und Director von Metallica Metals, kommentierte: Metallica Metals ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der strukturellen und geophysikalischen Interpretation des Starr-Projekts, die die Grundlage für unser bevorstehendes erstes Bohrprogramm bilden. Wir haben eine beträchtliche Anzahl von Bohrzielen identifiziert, die sowohl erheblich fortgeschritten sind einschließlich bekannter Goldvorkommen an der Oberfläche als auch Grassroots-Ziele, die noch nie überprüft wurden. Mit der Zunahme der Bohraktivitäten in diesem Gebiet, insbesondere des jüngsten 100.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms von Goldshore Resource, das am 22. Juni 2021 bekannt gegeben wurde, ist Metallica Metals bestens positioniert, mittels erfolgreicher Bohrungen signifikante Erträge für die Aktionäre zu generieren.

Starr - geophysikalische und strukturelle Interpretation und Bohrzielerstellung

Eine erweiterte strukturelle und geophysikalische Interpretation wurde von MB Geosolutions über ganz Starr durchgeführt, wie in Abbildung 2 gezeigt. Diese Arbeit umfasste die Zusammenstellung der kürzlich abgeschlossenen luftgestützten MobileMT- und Magnetik-Erkundungsdaten, zwei historische VTEM-Erkundungen, eine MAG/VLF-EM-Erkundung mittels Starrflügelflugzeugs und vier bodengestützte IP-Erkundungen (Induzierte Polarisation). Es wurde eine Strukturkarte erstellt, die interpretierte Strukturen der 1., 2. und 3. Ordnung identifizierte. Viele der historischen Goldvorkommen auf dem Projekt treten an oder um die Kreuzungspunkte dieser primären und sekundären/tertiären Strukturen herum auf. Die Bohrziele wurden mittels einer Kombination dieser Strukturen sowie IP- und EM-Daten und die Nähe zu einer bekannten Vererzung erstellt. Insgesamt wurden auf dem gesamten Projekt 17 Bohrzielgebiete festgelegt. Metallica Metals wird diese Ziele sowie bestehende Ziele unterhalb bekannter hochgradiger Goldvorkommen an der Oberfläche nutzen, um ihr bevorstehendes Kernbohrprogramm endgültig festzulegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60687/MetallicaMetalls_NR_280721_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Geophysikalische und strukturelle Interpretationskarte für das Starr-Projekt einschließlich der resultierenden Bohrzielgebiete

Datenüberprüfung und Warnhinweise

Eine qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten historischen Ergebnisse, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testergebnisse, nicht vollständig überprüft, außer die geologischen Informationen und Explorationsergebnisse, die in den für das Starr-Projekt oben genannten Bewertungsdateien des Ontario Mineral Deposit Inventory von früheren Betreibern veröffentlicht wurden sowie alle anderen verfügbaren öffentlichen Informationen, einschließlich NI 43-101 konformer technischer Berichte. Das Unternehmen und eine qualifizierte Person planen, als Teil der Explorationsplanung in den nächsten Monaten eine detaillierte Überprüfung durchzuführen und die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Starr-Projekt zu überprüfen. Basierend auf einer vorläufigen Bewertung dieser historischen Informationen scheint es jedoch so zu sein, dass die jüngsten Bohrungen und Analysen der Proben von Teck Cominco und Benton Resources unter Anwendung der zu dieser Zeit Best Practices der Bergbauindustrie und der QAQC-Protokolle durchgeführt wurden. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten historischen wissenschaftlichen und technischen Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Starr-Projekts, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse, sobald das Unternehmen seine eigenen Explorations- und Bohrprogramme auf dem Starr-Projekt durchgeführt hat.

Diese Pressemitteilung enthält auch wissenschaftliche und technische Informationen in Bezug auf benachbarte oder dem Starr-Projekt ähnliche Mineralliegenschaften, an denen das Unternehmen weder eine Beteiligung noch Explorationsrechte hat. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Informationen zu den Mineralressourcen, zur Geologie und zur Mineralisierung in benachbarten oder ähnlichen Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse darauf zulassen, ob sich in den Konzessionsgebieten des Unternehmens ebenfalls eine Mineralisierung befindet.

Erklärung der qualifizierten Person

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Paul Ténière, M.Sc., P.Geo., seines Zeichens CEO und ein Director von Metallica Metals Corp., erstellt und genehmigt. Herr Ténière ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 zuständig.

Für das Board of Directors

METALLICA METALS CORP.

Paul Ténière, M.Sc., P.Geo.

CEO und Director

info@metallica-metals.com

Unternehmenssitz

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Tel: (604) 687-2038

Niederlassung Toronto:

Suite 401 - 217 Queen Street West

Toronto, ON M5V 0R2

Über Metallica Metals Corp.

Metallica Metals Corp. ist ein kanadisches Junior-Bergbauunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert ist und dessen Stammaktien unter dem Tickersymbol MM gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb und die Exploration von Gold-Silber- und Platingruppenmetall-(PGM)-Liegenschaften in ganz Kanada. Das Unternehmen exploriert und entwickelt derzeit sein Gold-Silber-Projekt Starr sowie die PGM-Projekte Sammy Ridgeline und Richview Pine, die alle neben fortgeschrittenen Bergbauprojekten im Bergbaubezirk Thunder Bay (Ontario) liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://metallica-metals.com oder unter seinem Profil auf SEDAR (www.sedar.com).

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, annehmen, schätzen und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf die geplante Akquisition des Unternehmens, das Explorationsprogramm und die Erwartungen im Hinblick auf den Bergbausektor. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Erwartungen ganz oder teilweise entsprechen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getroffen werden, und sind einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen werden. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem allgemeine die Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; die Unfähigkeit, Zustimmungen und Genehmigungen von Industriepartnern und anderen Dritten einzuholen, falls und wann dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität an den Aktienmärkten; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; der Wettbewerb um, unter anderem, qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

