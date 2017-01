IRW-News: Metalla Royalty and Streaming Limited: Metalla unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs von 15 % des neuen Silberflusses der Goldmine Luika von Silverback Ltd.

IRW-PRESS: Metalla Royalty and Streaming Limited: Metalla unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs von 15 % des neuen Silberflusses der Goldmine Luika von Silverback Ltd.





METALLA UNTERZEICHNET ABSICHTSERKLÄRUNG HINSICHTLICH DES ERWERBS VON 15 % DES NEUEN SILBERFLUSSES DER GOLDMINE LUIKA VON SILVERBACK LTD.

18. Januar 2017, Toronto (Kanada). Metalla Royalty & Streaming Ltd. (CSE: MTA; OTCQB: EXCFF; FRANKFURT: X9CP) (Metalla oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, der LOI) hinsichtlich des Erwerbs von 15 Prozent der emittierten Aktien von Silverback Ltd. und einer Option auf die Investition in einen zweiten Goldfluss für zwei Millionen US-Dollar unterzeichnet hat. Silverback besitzt einen Silberfluss bei einer produzierenden Goldmine, die im Jahr 2015 81.873 Unzen Gold und 121.682 Unzen Silber produzierte.

Der Silberfluss umfasst 100 Prozent des beim Betrieb produzierten Silbers. Gemäß dem Silberflussabkommen wird Silber zu zehn Prozent des Spotpreises gekauft und der Fluss dauert bis 2026. Metalla wird auch die Option haben, sich mit Silverback Ltd. an einem weiteren Goldfluss zu beteiligen, was jedoch einer Kaufprüfung unterliegt.

Diese Transaktion stellt einen großen Schritt für Metalla dar, da dies sein erstes Cashflow-generierendes Aktivum sein und einen direkten Zugang zu Silber ermöglichen wird. Wir freuen uns auch, eine strategische Partnerschaft mit Silverback Ltd. eingegangen zu sein, die uns kontinuierlich Möglichkeiten bieten sollte, in Zukunft gemeinsam in Gold- und Silberflüsse zu investieren, sagte Brett Heath, President von Metalla.

Metalla Royalty & Streaming Ltd. ist ein Edelmetall-Lizenzgebühren- und -Flussunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetall-Lizenzgebühren, -Flüssen und ähnlichen produktionsbasierten Beteiligungen beschäftigt. Im Namen des Board of Directors,

Brett Heath President und Director Metalla Royalty & Streaming Ltd.-

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Tel.: 416-925-0090 E-Mail: info@metallaroyalty.com www.metallaroyalty.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

