IRW-News: Metalla Royalty and Streaming Limited: Metalla Royalty and Streaming Ltd.: Übernahme - Cash-flow voraus - Verzehnfacher mit Gold-Aktientip Metalla Royalty and Streaming - Strong Outperformer - Die besten Gold-Aktien

Metalla Royalty and Streaming Limited:



Metalla Royalty & Streaming Ltd. (ISIN: CA59124U1003, WKN: A2DHZV, Ticker:-X9CP, CSE: MTA) freut sich bekanntzugeben, dass AktienCheck Research den nachfolgenden Artikel über das Unternehmen geschrieben hat:

Link zum vollständigen Artikel von AktienCheck Research über Metalla Royalty & Streaming Ltd.:

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Uebernahme_Cash_flow_voraus_Verzehnfacher_Gold_Aktientip_Metalla_Royalty_and_Streaming-7658019

Zusammenfassung:

Unser neuer Gold-Aktientip Metalla Royalty & Streaming Ltd. (ISIN: CA59124U1003, WKN: A2DHZV, Ticker: X9CP, CSE: MTA) meldet heute Morgen die Übernahme von 15% der Minenlizenz-Firma Silverback Ltd.. Silberback Ltd. besitzt eine Streaming-Lizenz an einer Goldmine, die im Jahr 2015 81.873 Unzen Gold und 121.682 Unzen Silber produziert hat. Damit geniert unser neuer Gold-Aktientip Metalla Royalty & Streaming Ltd per sofort Cashflow aus dem Verkauf von Edelmetallen. Risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von 362% mit unserem Gold-Aktientip.

Unser neuer Gold-Aktientip Metalla Royalty and Streaming Ltd. bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit von Beginn an dabei zu sein, wenn der nächste große Player im Bereich Gold Royalties und Streaming geformt wird. Frühen Investoren in Silver Wheaton erzielten bis zu 11.130% Kursgewinn und machten ein Vermögen. Aus einem Investment von 10.000 EUR wurden mehr als 1 Mio. EUR. Investoren der ersten Stunde verbuchten mit Franco Nevada Kursgewinne von bis zu 12.500%. Wer 2004 10.000 EUR investierte machte ein Vermögen von über 1,25 Mio. EUR. Unser neuer Gold-Aktientip Metalla Royalty & Streaming Ltd. verfügt schon jetzt über ein hoch attraktives Royalty-Portfolio mit Gold-Riesen wie Goldcorp., Tahoe Resources oder Osisko Mining. Mutigen und risikobereiten Anlegern winkt eine Tenbagger-Chance.

Wer an der Börse reich werden will, der sollte in Gold Royalty Deals investieren. Der Royalty & Streaming Riese Silver Wheaton hat seine Aktien 2004 für $0,40 angeboten. Mit der Rallye des Silberpreises auf das Hoch von über USD 50 Dollar je Unze schnellten die Aktien von Silver Wheaton auf $44,92 in die Höhe. Weitsichtige Investoren erzielten eine unglaubliche Rendite von 11.130% und verhundertfachten ihren Einsatz. Aus 10.000 EUR wurden über 1.000.000 EUR Vermögen.

Legendär ist die Erfolgsgeschichte von Franco Nevada. Die kleine Gold Royalty Firma ist 1983 mit einem Aktienkurs von nur $0,35 gestartet. Das auf Lizenzeinnahmen aus Gold-Projekten spezialisierte Unternehmen wurde 2004 für $2,6 Milliarden an Newmont Mining Corp. verkauft. Investoren machten auf 10.000 EUR ein Vermögen von über 1.25 Mio. EUR. Franco Nevada ging 2007 zu $15 an die Börse. Der Aktienkurs verfünffachte sich noch einmal auf über $75.

Gold Streaming Deals ist die Königsdisziplin der intelligenten Investoren im Rohstoff-Sektor. Die Risiken werden weitgehend auf die Gold Explorer abgewälzt. Investiert wird nur in nachgewiesene Ressourcen, deren Produktion finanziert werden muss. Unser neuer Gold-Aktientip Metalla Royalty & Streaming Ltd. verfügt schon jetzt über ein hoch attraktives Portfolio von 6 Royalty-Deals mit Gold-Riesen wie Goldcorp., Tahoe Resources und Osisko Mining. Weitere Deals dürften in Kürze in trockene Tücher gebracht werden. Die aktuelle Deal-Pipeline verspricht einen Free Cash-flow von bis zu $ 16 Mio. pro Jahr und einen potentiellen Marktwert von $300 Mio. Vor dem Hintergrund erscheint die aktuelle Marktkapitalisierung von nur 14,04 Mio. EUR ein absolutes Schnäppchen zu sein.

"Strong Outperformer" lautet daher unsere Einschätzung für unseren neuen Gold-Aktientip Metalla Royalty & Streaming Ltd.. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 1,00 EUR. Das entspricht einer Kurschance von zunächst 208% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 1,50 EUR für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 362% für unseren Gold-Aktientip. Langfristig sehen wir eine gute Tenbagger-Chance für unseren neuen Gold-Aktientip.

Link zum vollständigen Artikel von AktienCheck Research über Metalla Royalty & Streaming Ltd.:

Über Metalla Royalty & Streaming Ltd.:

Metalla Royalty & Streaming Ltd. ist ein auf Edelmetall-Lizenzen (Royalties & Streaming) spezialisiertes Unternehmen. Metalla Royalty & Streaming Ltd. fokussiert sich auf den Erwerb und das Management von Edelmetall-Lizenzen und ähnlichen Produkten.

Im Namen des Board of Directors:

Tim Gallagher, Chairman & CEO

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.metallaroyalty.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch seine Regulierungs-Dienstleister übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung stehenden Informationen.

Metalla Royalty and Streaming Ltd.

Tim Gallagher Chairman & CEO

Telefon: +1 416-925-0090

info@metallaroyalty.com www.metallaroyalty.com

Risiken:

Die Aktien von Metalla Royalty & Streaming Ltd. (ISIN: -CA59124U1003, WKN: A2DHZV, Ticker:-X9CP, CSE: MTA) sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie zu den Risiken bitte auch den ausführlichen Disclaimer im vollständigen Report von AktienCheck Research:

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Uebernahme_Cash_flow_voraus_Verzehnfacher_Gold_Aktientip_Metalla_Royalty_and_Streaming-7658019

Interessenkonflikte:

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Metalla Royalty & Streaming Ltd. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Metalla Royalty & Streaming Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Metalla Royalty & Streaming Ltd. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

