IRW-News: Meridian Mining: Meridian stellt Unternehmensupdate sowie Update hinsichtlich Cabaçal bereit

IRW-PRESS: Meridian Mining: Meridian stellt Unternehmensupdate sowie Update hinsichtlich Cabaçal bereit

Unternehmen nimmt 2,37 Mio.



C$ durch Wandlung von Warrants und Vermittlereinheiten von 2020 ein

London (Vereinigtes Königreich), 3. Juni 2021 - Meridian Mining UK S (TSX-V: MNO, Frankfurt: 2MM) (Meridian oder das Unternehmen) freut sich, Einnahmen in Höhe von 2,37 Millionen C$ durch die Wandlung von Warrants bekannt zu geben. Seit Jahresbeginn hat Meridian einen kontinuierlichen Zufluss an neuem Kapital durch die Investitionen seiner Aktionäre und Vermittler durch die Wandlung ihrer Warrants und Vermittlereinheiten verzeichnet. Die Gelder stehen in Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2020 Pressemitteilungen von Meridian Mining News vom 15. Juli und 21. Dezember 2020

, die die Bilanz des Unternehmens beträchtlich stärkt und die loyale und unterstützende Aktionärsbasis widerspiegelt. Das Unternehmen stellt außerdem ein Update hinsichtlich des erneuten Probennahmeprogramms des historischen Kerns Pressemitteilung von Meridian Mining News vom 5. Mai 2021

beim Kupfer-Gold-VMS-Projekt Cabaçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso (Cabaçal) bereit. Das kürzlich abgeschlossene erneute Probennahmeprogramm hat bestätigt, dass der selektive Abbau von hochgradigem Gold bei der stillgelegten Mine Cabaçal breite Zonen mit Kupfer- und Goldmineralisierung hinterlassen hat. Bezeichnenderweise hat es auch die Gehalte der abgebauten hochgradigen Goldstrukturen bestätigt, die kürzlich entlang des Streichens durchschnitten wurden und sich von der Mine aus erstrecken.

Höhepunkte der heutigen Updates:

- Meridian erhält Finanzspritze von 2,37 Mio. C$ durch Wandlung von Warrants und Vermittlereinheiten

o Wandlung von Warrants wird mit starker Unterstützung von Aktionären fortgesetzt

- Abgeschlossenes erneutes Probennahmeprogramm bestätigt solide Gehalte von historischer Kupfer-Gold-Mineralisierung, wobei die Verifizierungsanalysen folgende Höhepunkte aufweisen:

o JUSPD050: 41,9 m mit 1,3 % Cu, 1,6 g/t Au, 2,3 g/t Ag und 0,1 % Zn ab 98,1 m

o Analyseergebnisse stimmen mit hochgradigeren Goldstrukturen überein, wie etwa in CD-009: 2,7 m mit 1,5 % Cu, 14,0 g/t Au, 7,0 g/t Ag ab 86,9 m, innerhalb breiterer Kupfer-Gold-Schichten Pressemitteilung von Meridian Mining News vom 24. Mai 2021

Meridian hat im Jahr 2020 zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt, im deren Rahmen 57.554.916 Warrants und 2.203.010 Vermittlereinheiten ausgegeben wurden. Seit Jahresbeginn wurden 19.452.399 Warrants, 1.776.941 Vermittlereinheiten und 131.335 Vermittler-Warrants ausgeübt (Bruttoeinnahmen von 2.368.396 C$). Dies beinhaltet 3.671.155 Warrants, Vermittlereinheiten und Vermittler-Warrants, bei denen das Unternehmen die Dokumente für einen ausstehenden Betrag in Höhe von 0,42 Millionen C$ bearbeitet. Diese Erhöhung des Kassenstands des Unternehmens ist ein willkommenes Zeichen der Unterstützung seitens seiner Aktionäre und Unterstützer, die das Unternehmen sehr zu schätzen weiß. Eine Zusammenfassung ist in Tabelle 1 angegeben.

Ausgeübte Wertpapiere AusgegebeBruttoeinnahm

ne en

Aktien

Aktien-Warrants 19.452.392.211.489

9

Vermittlereinheiten 1.776.941138.886

Vermittler-Warrants 131.335 18.021

Gesamt 21.360.672.368.396 C$

5

Tab. 1: Zusammenfassung der ausgeübten Wertpapiere und der Bruttoeinnahmen

Das Unternehmen hat das erste erneute Probennahmeprogramm von sechs historischen Diamantbohrlochkernen (der Kern) aus der Kernbibliothek der Universidade Federal de Mato Grosso (die UFMT) abgeschlossen. Der Kern wurde in den 1980er Jahren von BP Minerals gebohrt (Abbildung 1), ehe Cabaçal im Jahr 1989 von Rio Tinto übernommen wurde, das die Mine 1991 stilllegte. Die erneute Probennahme ist Teil des Programms des Unternehmens zur statistischen Verifizierung der historischen Analysedatenbank. Die Ergebnisse werden in zukünftige Ressourcenbewertungen einfließen. Ein Viertel bis eine Hälfte des Kerns wurde zur Analyse eingereicht, nachdem er aufgezeichnet und fotografiert worden war. In manchen Bohrlöchern waren nur kurze Intervalle des Kerns verfügbar und nicht der vollständige Abschnitt. Die verfügbaren erneut erprobten Kernintervalle lieferten Mischwerte, die mit den Originaldaten übereinstimmen.

Der Höhepunkt des erneuten Probennahmeprogramms ist JUSPD050 - eines der vollständigeren Diamantbohrlöcher, das Folgendes ergab:

- 41,9 m mit 1,3 % Cu, 1,6 g/t Au, 2,3 g/t Ag und 0,1 % Zn ab 98,1 m, einschließlich einer hochgradigen Zone:

o 21,4 m mit 2,1 % Cu, 1,8 g/t Au und 4,3 g/t Ag ab 116 m, einschließlich:

§ 4,0 m mit 0,8 % Cu und 3,9g/t Au ab 107,0 m

§ 0,5 m mit 2,1 % Cu und 3,0 g/t Au ab 116,5 m

§ 2,7 m mit 5,6 % Cu und 7,7 g/t Au ab 131,5 m

Diese breite Mischprobe lässt sich gut mit dem historischen Ergebnis von 41,9 m mit einem Gehalt von 1,2 % Kupfer, 1,4 g/t Gold, 3,0 g/t Silber und 0,1 % Zink ab 98,1 m vergleichen.

Dieses Muster stimmt mit den Ergebnissen der breiten Kupfer-Gold-Mineralisierung überein, die im Rahmen des laufenden Bohrprogramms von Meridian innerhalb und außerhalb der historischen Grubenbaue durchschnitten wurde. Innerhalb dieser kommen verborgenere, hochgradigere Kupfer-Gold-Strukturen und -Schichten vor als jene, die kürzlich in CD-009 durchschnitten wurden:

- 66,1 m mit 0,6 % Cu, 0,8 g/t Au und 1,8 g/t Ag, einschließlich hochgradigerer Zonen von:

o 2,7 m mit 1,5 % Cu, 14,0 g/t Au und 7,0 g/t Ag (hochgradige Goldstruktur) ab 86,9 m

o 12,8 m mit 1,7 % Cu, 0,5 g/t Au, 5,2 g/t Ag und 0,1 % Zn (Kupfer-Stringer-Zone) ab 139,7 m

Die vollständigen Ergebnisse der erneuten Probennahme sind auf der Website von Meridian verfügbar: https://meridianmining.co/investors

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58764/MNO_20210603_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Standort des erneut erprobten Kerns und Status des aktuellen Bohrprogramms

Meridian hat eine weitere starke finanzielle Unterstützung seitens seiner Aktionäre und Unterstützer verzeichnet, die in Cabaçal investiert wird - ein aufregendes, aufstrebendes Kupfer-Gold-Projekt im Lagermaßstab, sagte CEO und President Dr. Adrian McArthur. Diese neuesten Analyseergebnisse des erneuten Probennahmeprogramms bei Cabaçal bestätigen, dass die historische Datenbank von Rio Tinto solide ist, wie dies von Aufzeichnungen über historische Bergbaubetriebe zu erwarten ist. Diese Ergebnisse sagen uns auch, dass in Zusammenhang mit unserem laufenden Bohrprogramm 2021 die Hohlräume der Mine Cabaçal von einer umfassenden Kupfer-Gold-Mineralisierung umgeben sind und dass sich die Strukturen, die die hochgradige Goldmineralisierung begrenzen, aus der abgebauten Zone heraus erstrecken, wie der oberflächennahe Abschnitt in CD-009 von 2,7 m mit einem Gehalt von 14 g/t Gold verdeutlicht. Während unser Hauptaugenmerk auf die Ressourcenerschließung im Umfeld der alten Kupfer-Gold-Mine Cabaçal gerichtet ist, erweitert unser brasilianisches Team seinen Fokus und wird die Bewertung der nordwestlichen und südöstlichen Erweiterungen von Cabaçal erweitern.

QUALIFIZIERTE PERSON

Dr. Adrian McArthur, B.Sc. Hons, PhD. FAusIMM., CEO und President von Meridian Mining sowie eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung geleitet.

Im Namen des Board of Directors von Meridian Mining UK S

Dr. Adrian McArthur

CEO, President und Director

Meridian Mining UK S

E-Mail: info@meridianmining.net.br

Tel.: +1 (778) 715-6410 (PST)

Folgen Meridian auf Twitter: https://twitter.com/MeridianMining

Weitere Informationen finden Sie unter www.meridianmining.co.

ANMERKUNGEN:

Die Proben wurden im akkreditierten Labor von SGS in Belo Horizonte analysiert. Die Goldanalyse erfolgt mittels FAA505 (Brandprobe einer 50-g-Charge) und FAA35V (Brandprobe bis zur Extinktion). Basismetallanalyse gemäß den Methoden ICP40B und ICP40B_S (Aufschluss aus vier Säuren mit ICP-OES-Abschluss). Die Proben werden in den sicheren Einrichtungen des Unternehmens aufbewahrt, bis sie von Mitarbeitern und kommerziellen Kurieren versandt und ausgeliefert werden. Das Unternehmen reicht eine Reihe von Qualitätskontrollproben ein, einschließlich Leer- und Standardproben, die von ITAK geliefert werden. Die wahren Mächtigkeiten belaufen sich Interpretationen zufolge auf 90 % der durchschnittenen Mächtigkeiten.

ÜBER MERIDIAN

Meridian Mining UK S richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erwerbs-, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in Brasilien. Das Unternehmen konzentriert sich zurzeit auf die Ressourcenerschließung des Kupfer-Gold-VMS-Projekts Cabaçal, die Explorationen in den Grünsteingürteln Jaurú und Araputanga im Bundesstaat Mato Grosso sowie auf die Exploration des Projekts Espigão mit mehreren Metallen und das Manganprojekt Mirante da Serra im brasilianischen Bundesstaat Rondônia.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Pläne des Unternehmens für die Exploration, Erschließung und Ausbeutung seiner Grundstücke und der potenziellen Mineralisierung. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem das Versäumnis, behördliche Genehmigungen zu erhalten, das Versäumnis, erwartete Transaktionen abzuschließen, der Zeitplan und der Erfolg zukünftiger Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Explorations- und Erschließungsrisiken, Eigentumsfragen, die Unfähigkeit, erforderliche Genehmigungen von Dritten zu erhalten, Betriebsrisiken und -gefahren, Metallpreise, politische und wirtschaftliche Faktoren, Wettbewerbsfaktoren, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Beziehungen zu strategischen Partnern, staatliche Regulierung und Aufsicht, Saisonabhängigkeit, technologischer Wandel, Branchenpraktiken und einmalige Ereignisse. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Annahmen, dass: (1) die geplante Exploration, Erschließung und Ausbeutung der Mineralienprojekte wie geplant verlaufen wird; (2) die Fundamentaldaten des Marktes zu nachhaltigen Metall- und Mineralienpreisen führen werden und (3) jegliche zusätzlich benötigte Finanzierung zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein wird. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben ist.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es für keines seiner Mineralkonzessionsgebiete eine Machbarkeitsstudie durchgeführt hat und keine Mineralreserven- oder Mineralressourcenschätzung erstellt wurde. Geophysikalische Explorationsziele sind vorläufiger Natur und kein schlüssiger Beweis für die Wahrscheinlichkeit eines Mineralvorkommens.

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

