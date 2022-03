IRW-News: Memiontec Holdings Ltd.: Memiontec erhält durch Auftragserteilung von PUB über S$56,6 Millionen seinen bislang größten Auftrag

IRW-PRESS: Memiontec Holdings Ltd.: Memiontec erhält durch Auftragserteilung von PUB über S$56,6 Millionen seinen bislang größten Auftrag

- Dieser neue Auftrag beinhaltet die Installation von Membran-Bioreaktorgeräten mit einer Aufbereitungskapazität von 22 Millionen Gallonen pro Tag in der Changi Water Reclamation Plant Phase 2 (Phase 2 der Wasseraufbereitungsanlage Changi), Auftrag C22C.

- Die Arbeiten im Rahmen des Auftrags sollen im Mai 2022 beginnen, und die Auftragslaufzeit wird auf etwa 23 Monate geschätzt

- Durch die Auftragsannahme wurde der Auftragsbestand des Konzerns zum 23. März 2022 auf rund S$120 Millionen erhöht (31. Dezember 2021: S$78 Millionen)

- Es wird erwartet, dass der Auftrag für die Dauer der Auftragslaufzeit einen positiven Beitrag zu den Finanzergebnissen des Konzerns leisten wird

Singapur, 24. März 2022 - Memiontec Holdings Ltd. (Memiontec oder oder das Unternehmen und zusammen mit den Tochtergesellschaften der Konzern), ein Anbieter von umfassenden Wasserlösungen in Asien, möchte bekannt geben, dass der Konzern einen Auftrag über S$56,6 Millionen (der Auftrag) vom Public Utilities Board (PUB), der nationalen Wasserbehörde Singapurs, erhalten hat.

Im Rahmen des Auftrags wird der Konzern Membran-Bioreaktor-Ausrüstung mit einer Aufbereitungskapazität von 22 Millionen Gallonen pro Tag in der Changi Water Reclamation Plant Phase 2 (Phase 2 der Wasseraufbereitungsanlage Changi), Auftrag C22C, installieren. Die Arbeiten im Rahmen des Auftrags sollen im Mai 2022 beginnen und die Auftragslaufzeit wird auf etwa 23 Monate geschätzt.

Vorbehaltlich unvorhergesehener, unerwarteter oder außerplanmäßiger Umstände oder Ereignisse erwartet das Board, dass der Auftrag sich positiv auf das Finanzergebnis des Konzerns für die Auftragslaufzeit als auch das Nettoanlagevermögen je Aktie und das Ergebnis je Aktie für das laufende Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 auswirkt.

Tay Kiat Seng (), Executive Director und CEO von Memiontec, sagte: Die Sicherung dieses Auftrags von PUB ist für Memiontec sowohl hinsichtlich des Auftragswerts als auch der technischen Komplexität ein bedeutender Erfolg.

Der Auftrag ersetzt das kürzlich abgeschlossene Projekt für den vollständigen Austausch eines Membranfiltrationssystems bei der Entsalzungsanlage Tuas South (der größten Entsalzungsanlage in Südostasien), die einen Auftragswert von S$33,2 Millionen hat, als bisher größter Einzelauftrag des Konzerns.

Singapur ist seit mehr als 20 Jahren einer unserer Schlüsselmärkte, und die Sicherung dieses Auftrags spiegelt sowohl unser Engagement als auch unsere technischen Fähigkeiten als Komplettlösung für die Wasseraufbereitung wider.

Es ist unser Ziel, PUB bei seinen Bemühungen, die Wasserinfrastruktur und -fähigkeiten Singapurs zu verbessern und auszubauen, kontinuierlich zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung muss in Zusammenhang mit der Bekanntmachung von Memiontec in Bezug auf den Vertrag vom 24. März 2022 gelesen werden, die unter den folgenden Links eingesehen werden kann: www.sgx.com und http://memiontec.com/announcements/.

Über Memiontec Holdings Ltd.

(Bloomberg-Code: MHL:SP / SGX-Code: SYM.SI)

Memiontec Holdings Ltd. (Memiontec oder das Unternehmen, und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, der Konzern) ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen mit Spezialisierung auf sämtliche Bereiche der Wasserbehandlung und -aufbereitung und mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Erbringung von wasser- und abwasserbezogenen Leistungen in ganz Singapur, Indonesien und der Volksrepublik China. Mit einem synergistischen Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserwirtschaft umfasst, verfügt der Konzern über 4 wichtige Geschäftsfelder:

- Gesamtlösungen mit Detailplanungs-, Beschaffungs- und Errichtungs- (TSEPC)-Dienstleistungen;

- Betrieb, Wartung und Service von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen (OMS);

- Verkauf und Vertrieb von Wasseraufbereitungssystemen und Handel (SDS & Trading); und

- Verkauf von Wasser (SOW) mittels Transfer-Own-Operate-Transfer- (TOOT)- und Build-Own-Operate-Transfer- (BOOT)-Projekten, die Partnerschaften oder Joint Ventures mit öffentlichen oder privaten Unternehmen beinhalten, für wiederkehrende Erträge.

Durch den Einsatz von Membranverfahren, Ionenaustauschverfahren, physikalischen, chemischen und biologischen Verfahren sowie die Nutzung firmeneigener Planungs-, Fertigungs- und Montagekapazitäten entwickelt Memiontec zuverlässige, kompakte, kostengünstige, innovative und platzsparende kundenspezifische Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserwirtschaft.

Seit mehr als 20 Jahren bietet Memiontec für die Wasseraufbereitung in Asien sowohl für Gemeinden als auch für verschiedene Industriebranchen Komplettlösungen an, und hat enge Geschäftsbeziehungen zu Kunden im öffentlich-rechtlichen und privaten Sektor in der Region aufgebaut, wie z. B. dem Public Utilities Board (PUB), Obayashi Singapore, Pokka Corporation Singapore, Petrochemical Corporation of Singapore, PDAM (nationale Wasserbehörde Indonesiens), PT Jakpro (staatlicher Infrastrukturentwickler in Jakarta), PT PP, PT Abipraya Brantas, Sinarmas, Lippo etc.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://memiontec.com/

