IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Planegg (23.03.2018) - Mitteilung

1Angaben zu den Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie

zu den in enger Beziehung zu ihnen

stehenden

Personen

aName Herr Thomas Taapk

) en

2Grund der Meldung

aPosition/Status Vorstand

)

bErstmeldung

)

3Angaben zum Emittenten, zum

Teilnehmer am Markt für

Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum

Versteigerer oder zur

Auktionsaufsicht

aName Medigene AG

)

bLEI 391200I33JD2DKZGD

) X06

4Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

aBeschreibung des Finanzinstruments, Aktie

) Art des

Instruments

Kennung DE000A1X3W00

bArt des Geschäfts Kauf

)

cPreis(e) Volumen

)

13,75 EUR 20.226,25 EUR

13,77 EUR 2.657,61 EUR

13,84 EUR 3.543,04 EUR

13,78 EUR 1.102,40 EUR

dAggregierter Preis Aggregiertes

) Volumen

13,76465 EUR 27.529,30 EUR

eDatum des Geschäfts 23.03.2018 UTC+1

)

fOrt des Geschäfts Xetra

)

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 33 3301

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

