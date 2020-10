IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Medigene und Cytovant schließen Servicevertrag zur Entwicklung eines Herstellungsverfahrens für DC-Impfstoffe ab

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Medigene und Cytovant schließen Servicevertrag zur Entwicklung eines Herstellungsverfahrens für DC-Impfstoffe ab

Planegg/Martinsried (19.10.2020) - Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, hat mit Cytovant Sciences HK Limited, einem von Roivant Sciences gegründeten biopharmazeutischen Unternehmen (Roivant/Cytovant), einen Servicevertrag abgeschlossen, um die Entwicklung eines Herstellungsverfahrens für dendritische Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffe zu unterstützen.





Der Servicevertrag baut auf den Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen von Medigene mit Roivant/Cytovant auf, die drei TCR-Projekte und Medigenes DC-Impfstoffprogramm gegen WT-1 und PRAME bei akuter myeloischer Leukämie (AML) für den Großraum China, Südkorea und Japan umfassen. Im Januar 2020 veröffentlichte Medigene positive finale Topline-Ergebnisse der offenen Phase-I/II-Studie mit seinem DC-Impfstoff bei 20 AML-Patienten, und Roivant/Cytovant setzt die Entwicklung dieses Programms als CVT-DC-01 in seinen lizenzierten Gebieten in Asien fort.

Im Rahmen des Servicevertrags wird Medigene seine Expertise nutzen, um Roivant/Cytovant bei der Etablierung der Prozesse für die Herstellung des DC-Impfstoffs zu unterstützen und diese in Zukunft in Richtung eines automatisierten Herstellungsprozesses weiterzuentwickeln. Die finanziellen Bedingungen des Servicevertrags wurden nicht offengelegt.

Dr. Kai Pinkernell, Vorstand für die klinische Entwicklung und Produktentwicklung (CMO/CDO) von Medigene, kommentiert: "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Roivant/Cytovant weiter auszubauen, die bei mehreren Programmen bereits gut vorankommt. Nach den positiven finalen Daten unserer DC-Studie freuen wir uns zu sehen, dass unsere Partner die nächsten Schritte einleiten, damit dieser Impfstoff in Asien klinisch weiterentwickelt werden kann. Zuverlässige Herstellungsprozesse sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die DC-Impfstoffe unter Einhaltung aller entsprechenden Standards produziert werden können, und wir freuen uns, unsere Unterstützung anbieten zu können."

Über Medigenes DC-Impfstoffe

Neben Medigenes Entwicklungsschwerpunkt, den T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-Ts) hat das Unternehmen eine neue Generation Antigen-spezifischer dendritischer Zell-Impfstoffe entwickelt.

Dendritische Zellen (dendritic cell, DC) sind in der Lage, Antigene aufzunehmen, zu prozessieren und sie auf ihrer Zelloberfläche so zu präsentieren, dass Antigen-spezifische T-Zellen aktiviert und dadurch zur Reifung und Teilung angeregt werden. Die T-Zellen werden dadurch in die Lage versetzt, Tumorzellen zu erkennen und zu eliminieren, die das gleiche Antigen auf ihrer Oberfläche tragen. Ebenso können dendritische Zellen natürliche Killerzellen (NK-Zellen) dazu aktivieren, Tumorzellen anzugreifen. Das wissenschaftliche Team von Medigene hat neue, schnelle und wirksame Verfahren entwickelt, um autologe, d.h. körpereigene, dendritische Zellen reifen zu lassen und so aufzubereiten, dass sie eine besonders starke T-Zell- wie auch NK-Zell-Immunantwort generieren. Die dendritischen Zellen können mit unterschiedlichen Tumorantigenen versehen werden, um so verschiedene Tumorarten zu behandeln. Da sich hierbei eine Immunantwort über die Gesamtzeit der Gabe des DC-Impfstoffes aufbaut, eignet sich diese Form der Therapie insbesondere für Patienten, die an einer Tumorerkrankung leiden, diese aber mit Chemotherapie soweit reduziert wurde, dass die Verhinderung des Wiederausbruchs der Tumorerkrankung im Mittelpunkt steht.

Über Roivant/Cytovant

Cytovant Sciences HK Limited, Eigentümer von Cytovant Sciences Co., Ltd. und Tochtergesellschaft von Roivant Asia Cell therapy Holdings Ltd, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Zelltherapeutika in Asien konzentriert. Die Mission von Roivant/Cytovant besteht darin, durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuer Medikamente, die für asiatische Patienten in einzigartiger Weise geeignet sind, das führende Zelltherapieunternehmen Asiens zu werden.

Weitere Informationen unter www.cytovant.com

Über Medigene

Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, ISIN DE000A1X3W00,) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen unter www.medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

