IRW-News: Media Central Corporation Inc.: Media Central Corporation Inc.: NOW Magazine wieder an Nahverkehrs-Stationen erhältlich

IRW-PRESS: Media Central Corporation Inc.: Media Central Corporation Inc.: NOW Magazine wieder an Nahverkehrs-Stationen erhältlich

Vertrieb der wöchentlichen Printausgabe mit neuer Vereinbarung auf 75 TTC- und GO Transit-Standorte im Großraum Toronto ausgedehnt

TORONTO, 27. Februar 2020 - Media Central Corporation Inc. (CSE:FLYY, FWB:3AT) (MediaCentral oder das Unternehmen) freut sich sehr, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NOW Magazine einen Vertrag (die Vereinbarung) mit Gateway Direct Media, Nordamerikas führendem Betreiber von Zeitungskiosken, unterzeichnet hat, wonach Gateway 15.000 Exemplare seiner wöchentlichen Printausgabe an 75 Gateway-Standorten bei TTC- und GO Transit-Stationen verbreiten wird.



Die ersten Ausgaben werden am 12. März 2020 für Pendler im öffentlichen Nahverkehr erhältlich sein.

Die wöchentliche Printausgabe von NOW, die kürzlich einen Leserzuwachs von 12 % verzeichnen konnte und jeden Monat 1.636.0001 Leser erreicht, ist derzeit an mehr als 740 Standorten in ganz Toronto erhältlich. Gemäß der Vereinbarung wird NOW nun an 75 zusätzlichen TTC- und GO Transit-Stationen im Großraum Toronto verbreitet werden, darunter auch Stationen in North York, Scarborough, Pickering, New Market, Richmond Hill, Etobicoke, Whitby, Mississauga, Oakville und Burlington.

Der Einfluss von NOW innerhalb der Stadt ist unbestreitbar und wir freuen uns ungemein, dass wir mit der einzigartigen redaktionellen Stimme des Magazins wieder im Nahverkehr von Toronto vertreten sein werden. Über unsere Partnerschaft mit Gateway Direct Media können wir jeden Monat 60.000 extra Exemplare verbreiten, wodurch sich unser Stammpublikum deutlich erhöht. Die größere Reichweite eröffnet - gemeinsam mit unserer laufenden Strategie zur Förderung des Omnichannel-Engagements über die verschiedenen Plattformen von NOW - neue und spannende Möglichkeiten, unser Publikum zu monetarisieren, meint Brian Kalish, CEO von MediaCentral.

Es ist uns eine Freude, unseren Kunden und Pendlern Zugang zu Torontos unverkennbarer alternativer Stimme für wöchentliche Nachrichten und Unterhaltung zu bieten. Über unsere langjährige Zusammenarbeit mit NOW Magazine machen wir einem riesigen neuen einflussreichen Publikum in Ontario begehrten originären und innovativen Journalismus zugänglich, sagt Sandra Kayyali, Marketingleiterin bei Gateway Direct Media. Greifen können sich Pendler ein kostenloses Exemplar der Publikation jeden Donnerstag an unseren Zeitschriftkiosken in den Gateway-Geschäften im Rahmen der TTC Subway- und GO Transit-Verkehrsnetze.

Die Vereinbarung zwischen MediaCentral und Gateway Direct Media sieht auch Regalbeschilderungen und digitale Werbeanzeigen vor, die MediaCentrals Bemühungen ergänzen werden, den Lesern der NOW-Printausgabe digitale Inhalte über seine schnell wachsende Plattform nowtoronto.com zu bieten. Nowtoronto.com verzeichnete im Januar 2020 800.0002 Seitenzugriffe, eine Zahl, die von Monat zu Monat stetig steigt. Die Vertriebsvereinbarung folgt auf die jüngste Ankündigung von MediaCentral, dass das Unternehmen dabei ist, seine digitalen Medienpublikationen um erweiterte Funktionen zu bereichern, um Inhalte zu digitalisieren und weiterzuentwickeln, sodass es die modernen Mediennutzung monetarisieren kann.

Im Rahmen seiner Rückkehr zur TTC wird NOW Magazine verstärkt über das Thema öffentlicher Nahverkehr berichten, einschließlich redaktioneller Beiträge über Nahverkehrsfragen und Lifestyle zugleich, die Nahverkehrsnutzer direkt ansprechen. NOW Magazine veröffentlicht bereits eine wöchentliche Kolumne von Steve Munro zum Thema öffentlicher Nahverkehr, die jeden Montagmorgen online auf nowtoronto.com erscheint.

- ENDE-

Referenzen:

1. Print - Vividata Winter 2019 Report

2. Google Analytics

Über NOW Central Communications Inc

NOW Central ist Eigentümer und Betreiber von NOW Magazine und nowtoronto.com. NOW ist Torontos Stimme für Nachrichten und Unterhaltung und ist jeden Donnerstag in gedruckter Form und täglich auf nowtoronto.com erhältlich. Mit über 25 Millionen Lesern pro Jahr ist NOW eine führende Publikation, die seit mehr als 38 Jahren als unabhängige und alternative Stimme Pionierarbeit leistet. NOW Central Communications Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).

nowtoronto.com Instagram: @nowtoronto Twitter: @nowtoronto Facebook: facebook.com/nowmagazine

Über Media Central Corporation Inc.

Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein unabhängiger Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst - angefangen mit der kürzlichen Übernahme von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Leser von 100 alternativen Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das mächtigste unerschlossene Publikum von Influencern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mediacentralcorp.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Fakten handelt, gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollen, rechnen mit, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder Verneinungen dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen zu geschätzten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen in der Medienbranche. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken unterworfen; dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage; nachteilige Ereignisse in der Branche; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Medienbranche im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; das Vermögen von MediaCentral, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens identifiziert werden, sorgfältig prüfen. Die Leser werden ferner davor gewarnt, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, auf denen diese Aussagen beruhen, eintreten werden. Obwohl solche Informationen vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, können sie sich als falsch erweisen; die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brian Kalish, President & CEO - 647-363-7717 DW 7

Investor Relations: investors@mediacentralcorp.com;

Media Relations: Faulhaber Communications, Lexi Pathak, media@mediacentralcorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

