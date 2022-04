IRW-News: Medaro Mining Corp.: Spodumenverarbeitungstechnologie von Medaro erreicht fortgeschrittenes Entwicklungsstadium

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Spodumenverarbeitungstechnologie von Medaro erreicht fortgeschrittenes Entwicklungsstadium

- Erfolgreiche Herstellung von hochreinem Li2CO3, gefolgt von erfolgreicher Gewinnung von Al(OH)3

Vancouver (British Columbia), 14. April 2022. Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA, OTC: MEDAF, FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein facettenreiches Unternehmen mit einer innovativen Spodumenverarbeitungstechnologie und einem Cleantech-Mineralexplorations- und -abbauprogramm, freut sich bekannt zu geben, dass seine Spodumenverarbeitungstechnologie bei der Produktion von hochreinem Lithium, Aluminium und Siliziumdioxid auf Laborebene ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium erreicht hat.

Nach der Bestätigung der Fähigkeit, 99,98 % reines Li2CO3 von aus Spodumen gewonnenem Lithium zu kristallisieren (siehe Pressemitteilung von Medaro vom 17. März 2022), hat sich der Schwerpunkt der Laborarbeiten von Medaro auf die Isolierung von aluminiumreichen flüssigen und festen Materialien und deren anschließende chemische Behandlung verlagert, um eine oder mehrere kommerzielle Qualitäten von Al(OH)3 und/oder Al2O3 in Massenproduktion herzustellen. Bezeichnenderweise wurden im Rahmen dieser neuen Arbeiten bereits mehrere wichtige Entdeckungen verzeichnet.

James G. Blencoe, Ph.D., CTO und führender Entwickler der JV-Technologie, sagte: Das übergeordnete Ziel des Projekts von Medaro ist die Entwicklung der Fähigkeit, Lithium, Aluminium und Siliziumdioxid aus Spodumenkonzentraten mit unterschiedlicher mineralogischer und chemischer Reinheit zu gewinnen. Im Rahmen dieses Projekts habe ich ausdrücklich die Verwendung geschlossener Kreisläufe in den chemischen Phasen des Spodumenverarbeitungskreislaufs empfohlen - diese Kreislaufmuster beinhalten zunächst den Verbrauch eines oder mehrerer Verarbeitungszwischenprodukte (unterschiedliche Flüssigkeiten, Feststoffe und/oder Gase) und anschließend die Regeneration all dieser Materialien in den folgenden Arbeitsschritten. Sobald festgestellt wurde, dass dies eine gute Strategie für die Entwicklung eines neuen chemischen Verfahrens ist und eine Reihe von infrage kommenden geschlossenen Kreislaufzyklen identifiziert wurde, ist es wichtig, die Gesamtzahl der Zyklen zu minimieren und sicherzustellen, dass jeder Zyklus schnell abläuft und einen Ertrag von nahezu 100 % des gewünschten Reaktionsprodukts liefert. Wenn diese Schritte in hohem Maße optimiert sind, führen sie zu einem geringeren Materialbedarf, einer minimalen Abfallproduktion, einem geringeren Platzbedarf im Werk und einem niedrigeren allgemeinen Energieverbrauch - was alles auf seine Weise zu Kostensenkungen führt, die die Profitabilität der Fertigung verbessern.

Michael Mulberry, CEO von Medaro Mining, sagte: Wir sind mit unseren bisherigen Fortschritten sehr zufrieden, da wir fortgeschrittene Entwicklungsstadien unserer Lithiumextraktionstechnologie erreichen. Die bisherigen Ergebnisse sind äußerst vielversprechend und die Verlagerung unseres Schwerpunkts auf die Isolierung von aluminiumreichen flüssigen und festen Materialien verdeutlicht unser Bestreben, nicht nur ein Verfahren zu schaffen, das die Lithiumexploration fördern und verbessern kann, sondern auch ein Verfahren, das umweltfreundlich ist.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Michael Mulberry, CEO

Medaro Mining Corp.

Über das Unternehmen

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC und besitzt Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture mit Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Anlegerservice

E-Mail: info@medaromining.com

Tel: 604-256-5077

Web: https://medaromining.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Aufbau und den Zeitrahmen des Programms. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

