IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro erweitert die Diversifizierung seines Clean-Tech-Portfolios mit einer Urananlage in Saskatchewan

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro erweitert die Diversifizierung seines Clean-Tech-Portfolios mit einer Urananlage in Saskatchewan

- Das Unternehmen schließt eine Optionsvereinbarung zur Akquisition von 100 % der Uranliegenschaft Yurchison ab

VANCOUVER, BC (2. November 2021) -Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein vielseitiges Venture-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung innovativer Verarbeitungstechnologie für Spodumen und der Lithium-Exploration in zwei Liegenschaften in Kanada befasst, freut sich, die Ausweitung seiner Verpflichtung zu Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Clean-Tech durch eine zeitgerechte Optionsvereinbarung zur Akquisition einer aussichtsreichen Uran-Explorationsliegenschaft im Norden Kanadas bekanntzugeben.





Medaro schloss eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Skyharbour Resources Ltd. (der Optionsgeber) zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung an der Uranliegenschaft Yurchison (die Liegenschaft) im Bezirk Wollaston im nördlichen Saskatchewan, Kanada, ab. Die Liegenschaft beinhaltet zwölf (12) Mineralkonzessionen über ungefähr 55.934 Hektar.

Historische Schürfarbeiten in der Nähe alter Gruben ergaben beachtliche Uranmineralisierung (von

0,09 % bis 0,30 % U3O8) und Molybdänmineralisierung (von 2.500 ppm bis 6.400 ppm Mo) sowohl in Ausbiss- als auch Flotationsproben. Zwei historische, unterhalb der Gräben ausgeführte Bohrlöcher ergaben stark anomale Molybdänwerte, bis zu 3.750 ppm, und anomale Uranwerte, bis zu 240 ppm. Die Liegenschaft verfügt über starkes Potenzial zu Uranmineralisierung in Grundgestein und Kupfer-, Zink- und Molybdänmineralisierung. In der Region schloss Rio Tinte eine siebenjährige Optionsvereinbarung im Wert von 30 Millionen Dollar mit Forum Energy Metals Corp. zur Akquisition einer Beteiligung von 80 % an der Liegenschaft Janice Lake, am Streichen im Südwesten der Liegenschaft, ab.

Faizaan Lalani, President von Medaro, bemerkt: Die Möglichkeit, ein diversifiziertes Portfolio an Mineralanlagen gemäß unserer Verpflichtung zur Investition in Clean-Tech aufzubauen, ist ein wichtiger Aspekt unserer Geschäftsstrategie. Wir sind zuversichtlich, dass eine strategische Urananlage das Potenzial zur Wertschöpfung und zur Nutzung künftiger Kapitalerträge für unseren wichtigen Plan zur Technologieentwicklung bietet. Diversifizierung, kalkulierte Planung und Investition spielen eine wichtige Rolle im Unternehmenswachstum und bei der Wertschöpfung für Aktionäre.

Im Rahmen der Vereinbarung kann das Unternehmen eine erste Beteiligung von 70 % an der Liegenschaft erwerben durch (i) die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (Aktien) im Gesamtwert von

3 Millionen CAD; (ii) Barzahlung von insgesamt 800.000 CAD und (iii) Übernahme von Explorationskosten in Höhe von insgesamt 5 Millionen CAD in der Liegenschaft über einen Zeitraum von drei Jahren.

Zeitplan zum Erwerb einer ersten Beteiligung von 70 %:

Datum Barzahlungen ExplorationsauWert

(CAD $) sgaben ausgegeben

(CAD $) er

Medaro -Ak

tien

(CAD $)

Bei Abschluss 150.000 0 500.000

Am oder vor dem 150.000 500.000 500.000

ersten Jahrestag

des

Abschlusses

Am oder vor dem 250.000 1.500.000 1.000.000

zweiten Jahrestag

des

Abschlusses

Am oder vor dem 250.000 3.000.000 1.000.000

dritten Jahrestag

des

Abschlusses

SUMME 800.000 5.000.000 3.000.000

Sobald das Unternehmen eine erste Beteiligung von 70 % an der Liegenschaft erworben hat, kann das Unternehmen eine weitere Beteiligung von 30 % an der Liegenschaft, innerhalb von 30 Geschäftstagen ab Erwerb der ersten Beteiligung von 70 %, erwerben, durch (i) Ausgabe von Aktien im Wert von

7,5 Millionen CAD und (ii) eine Barzahlung von 7,5 Millionen CAD.

Skyharbour wird eine NSR von 2 % an 11 der 12 Konzessionen beibehalten, und Medaro erhält die Rückkaufoption (buyback option) zum Kauf von einem Prozent (1 %) an der NSR zu einem Preis von 1 Million CAD. Eine separate NSR von zwei Prozent (2 %) an der 12. Konzession wird an eine Drittpartei zahlbar sein.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung wird Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour, Medaro als Strategic Advisor beitreten.

Herr Trimble ist President, Chief Executive Officer und Director von Skyharbour Resources Ltd. Er war in der Ressourcenindustrie bei zahlreichen Unternehmen in den Bereichen Geschäftsführung, Finanzwesen und Strategie, Investorenkommunikation, Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung tätig. Er war ehemals Corporate Development Manager bei Bayfield Ventures, einem Unternehmen, das eine hochgradige Gold- und Silberentdeckung in Ontario machte und im Jahr 2014 von New Gold akquiriert wurde. Herr Trimble gründete mehrere börsennotierte und Privatunternehmen und war bei diesen in der Geschäftsführung tätig. Er war durch sein extensives Netzwerk an institutionellen und privaten Investoren maßgeblich an großen Kapitalbeschaffungen beteiligt. Er tritt häufig als Referent bei Ressourcen- und Bergbaukonferenzen und bei verschiedenen Medien auf. Herr Trimble hat einen Abschluss als Bachelor of Science mit einem Minor in Commerce von der University of British Columbia und ist ein CFA® -Charterholder und derzeit Director der CFA Society Vancouver.

Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour und ein Advisor von Medaro, erläutert: Ich freue mich darauf, mit Faizaan und dem gesamten Medaro-Team zusammenzuarbeiten. Unsere Vision und unsere Ziele passen genau zu Yurchison, und unsere gemeinsamen Bemühungen werden unsere Erfolge sicher multiplizieren. Medaro ist mit einem starken Geschäftsführungs- und technischen Team und einer gesunden Finanzkasse zur Weiterentwicklung des Projekts Yurchison außerordentlich gut positioniert.

Qualifizierter Sachverständiger

Richard Kusmirski, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Faizaan Lalani

President & Director

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) bzw. CYR South in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Anlegerservice

E-Mail: info@medaromining.com

Tel: 604-256-5077

Web: https://medaromining.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen über die Vereinbarung und die Ausübung der darin erteilten Option, das starke Entdeckungspotenzial des Konzessionsgebiet für eine in Grundgestein gelagerte Uranmineralisierung sowie eine Kupfer-, Zink- und Molybdänmineralisierung, die Ansicht des Unternehmens, dass ein strategische Uranprojekt Potenzial für eine Wertschöpfung bietet, durch die zukünftige Kapitalrenditen im Rahmen des primären Plans des Unternehmens zur technologischen Entwicklung genutzt werden können, und die Ansicht des Unternehmens, dass seine Stärken seine Bemühungen sicherlich multiplizieren werden und Medaro gut aufgestellt ist, um das Projekt Yurchison auszubauen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62376

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62376&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58404N1096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.