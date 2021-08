IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining stellt Update hinsichtlich Lithiumgewinnungstechnologie bereit

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining stellt Update hinsichtlich Lithiumgewinnungstechnologie bereit

Vancouver (British Columbia), 20. August 2021. Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Global Lithium Extraction Technologies Inc.



(Global Lithium) ein Update hinsichtlich seiner Lithiumgewinnungstechnologie bereitzustellen.

In den vergangenen Wochen hat Global Lithium sein Hauptaugenmerk auf mehrere wichtige Themen gerichtet, wobei das erste die Errichtung einer kleinen Laboreinrichtung in Kingston in Tennessee (das Labor) war. Das Labor ist zu über 60 % fertiggestellt und die Arbeiten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Nach der Fertigstellung wird das Labor in der Anfangsphase des Joint Ventures der wichtigste Ort für alle Tests sein.

Global Lithium hat Materialien und Ausrüstung erworben, um die Entwicklung der Technologie im Reagenzglas-Maßstab zu unterstützen. Die Chemikalien, die für die Prozessreaktionsexperimente verwendet werden, wurden bereits bestellt und die Ausrüstung, einschließlich kleiner Druckbehälter und Glasreaktoren, wird zurzeit individuell konzipiert und hergestellt, um den Beginn der Tests bis Ende des Monats vorzubereiten. Das Unternehmen wird auch Gesteinsproben von seinem Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay in Ontario und dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South in James Bay in Quebec zur Verarbeitung sowie zu ersten Gewinnungsversuchen an das Labor senden.

Global Lithium hat einen Senior Chemical Technologist mit über 40 Jahren Erfahrung bei der Entwicklung, der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen für die chemische Verarbeitung im Labormaßstab eingestellt. Der Technologe wird mit Dr. Jim Blencoe zusammenarbeiten, um die Technologie weiterzuentwickeln und zu validieren.

Faizaan Lalani, President von Medaro, sagte: Wir sind sehr zufrieden damit, wie rasch die Entwicklung der Lithiumgewinnungstechnologie erfolgt. Die Möglichkeit, Hartgesteinsproben von unseren eigenen Konzessionsgebieten zu beziehen, ist ein weiterer entscheidender Vorteil. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser ersten Phase der Labortests zu prüfen.

Für das Board of Directors:

Faizaan Lalani

President & Director

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) bzw. CYR South in James Bay (Quebec). Durch die Joint-Venture-Vereinbarung, die das JV beinhaltet, ist das Unternehmen auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beteiligt.

Für weitere Informationen sollten Anleger die Unterlagen des Unternehmens lesen, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über das Joint Ventures mit Global Lithium, die erwartete Fertigstellung des Labors, die Entwicklung der Lithiumextraktionstechnologie, die geplanten Aktivitäten des Joint Ventures in den kommenden zwei bis drei Monaten und deren Zeitplan, Aussagen über die Erweiterung des Engagements mit FSN und die erwarteten Marketingaktivitäten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

