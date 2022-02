IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining aktualisiert Pläne für das Urankonzessionsgebiet Yurchison

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining aktualisiert Pläne für das Urankonzessionsgebiet Yurchison

Vancouver, BC (3. Februar 2022) - Medaro Mining Corp. CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein facettenreiches Unternehmen, das sich der kontinuierlichen Entwicklung einer innovativen Spodumen-Verarbeitungstechnologie und der gleichzeitigen Entwicklung von Clean-Tech-Mineralien widmet, möchte ein Update bezüglich der Pläne für ein Explorationsprogramm im Frühjahr und Sommer 2022 auf dem Urankonzessionsgebiet Yurchison in Kanada bereitstellen.

Wie bereits am 2. November 2021 gemeldet - https://medaromining.com/medaro-expands-cleantech-portfolio-diversity-with-saskatchewan-uranium-asset/, erhielt das Unternehmen die Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Yurchison, das aus 12 Claims in der Wollaston Domain im Nordosten von Saskatchewan besteht.

Medaro hat J-J Minerals aus Sudbury, Ontario, mit einer umfassenden Datenerhebung für das Konzessionsgebiet Yurchison beauftragt. Der Auftrag beinhaltet das Erfassen aller früheren Bewertungsberichte, Regierungsberichte und Karten des Konzessionsgebiets. Darüber hinaus werden alle geophysikalischen Berichte und TIFF-Rasterdateien zur weiteren Untersuchung in die ArcGIS-Kartierungssoftware importiert.

Anschließend plant Medaro, in diesem Sommer ein umfangreiches Explorationsprogramm in Yurchison zu starten, das unter anderem Folgendes umfassen wird:

- Radiometrische Flugvermessung

- Prospektionen

- Kartierung

- Oberirdische Geophysik

Die radiometrische Untersuchung wird bis zu 5000 Linienkilometer umfassen und soll mit einem Festflügelflugzeug durchgeführt werden, sobald die Region schneefrei ist. Effektive Messungen erfordern einen eindeutigen, trockenen Untergrund, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Die Luftvermessung wird bei einem nahegelegenen Ausrüster-Betrieb durchgeführt, der über eine ausreichend lange Start- und Landebahn für Lufteinsätze verfügt. Die radiometrische Untersuchung wird die natürliche radioaktive Strahlung von Gesteinen und Böden erkennen und kartieren. Die vorgeschlagene Vermessung und der anschließende Bericht werden voraussichtlich 6 Wochen in Anspruch nehmen.

Wenn die luftgestützte Untersuchung samt Datenberichten vorliegen, wird Medaro ein Feldprogramm starten, das darauf ausgelegt ist, alle bekannten Vorkommen in den Yurchison Claims zu kartieren und zu beproben sowie alle früheren Bohrkernproben, die auf dem Konzessionsgebiet gelagert werden, zu analysieren. Die derzeitigen Pläne schätzen, dass zwischen 1500 und 1600 Proben im Rahmen eines 35- bis 40-tägigen Programms genommen werden.

Michael Mulberry, CEO des Unternehmens, sagte: Seit meiner Ernennung zum Leiter des Unternehmens bin ich mit den bisherigen Bemühungen zufrieden und ich habe meine Zeit genutzt, um eine effiziente und effektive Bewertung unseres Uran-Assets zu planen. Die Wollaston Domain ist ein Gebiet, das als produktive Uranregion bekannt ist, und wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Studie als sehr wertvoll für die Einschätzung unserer Aussichten und Pläne für das Konzessionsgebiet erweisen wird. Wir werden rasch vorgehen, um ein klares wirtschaftliches Verständnis unserer Investitionen zu erhalten, um die besten Ergebnisse für das Unternehmen und unsere Aktionäre zu gewährleisten.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Michael Mulberry, CEO von Medaro, zum Director des Unternehmens bekannt zu geben. Weitere Informationen zu Herrn Mulberrys Hintergrund finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Januar 2022, eine Kopie davon ist auf www.sedar.com abrufbar.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, eine Verlängerungsvereinbarung mit Financial Star News Inc. (FSN) (Anschrift: 701 West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, V7Y 1C6; E-Mail: info@thefinancialstar.com) für Marketingdienstleistungen bis zu drei Monate ab Februar 2022, bekanntzugeben.

FSN erstellt nach Bedarf für eine Gebühr von USD250.000 (zzgl. Steuern) Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen, Anzeigen-Displays, führt detaillierte Keyword-Recherchen durch, verwaltet und richtet Remarketing-Kampagnen aus, optimiert Keyword-Optionen, koordiniert Online-Werbetreibende und -Vermarkter entsprechend den Online-Marketing-Zielen der Kunden, erstellt Landing-Pages für Werbekampagnen und sensibiliert für das Geschäft des Unternehmens. Die Werbeaktionen finden auf theFinancialStar.com, per E-Mail, über Facebook und Google statt. FSN unterhält keinerlei Beziehungen zu dem Unternehmen, abgesehen von einer früheren Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Michael Mulberry, CEO

Medaro Mining Corp.

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Anlegerservice

E-Mail: info@medaromining.com

Tel: +1 (604) 800.0203

Web: https://medaromining.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sind. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Informationen können unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten enthalten: (i) die kurzfristigen und Sommer-Explorationspläne des Unternehmens für das Konzessionsgebiet Yurchison und die erwartete Dauer solcher Arbeitsprogramme; (ii) die Überzeugung des Unternehmens, dass die Studie für die Einschätzung der Aussichten und Pläne für das Konzessionsgebiet von großem Nutzen sein wird; (iii) die Hoffnung des Unternehmens, schnell zu einem klare wirtschaftliche Erkenntnisse im Hinblick auf seine Investition zu erarbeiten, um die besten Ergebnisse für das Unternehmen und seine Aktionäre zu erzielen; (iv) die Option des Unternehmens auf das Konzessionsgebiet Yurchison; und (v) die Vereinbarung des Unternehmens mit FSN und die Aktivitäten von FSN in deren Rahmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die CSE hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit, Richtigkeit oder den Inhalt dieser Pressemitteilung.

