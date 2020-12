IRW-News: Mawson Gold Ltd.: Mawson schließt Bohrungen auf Ziel F11 im Mount Isa Südost Projekt in Australien ab

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.



: Mawson schließt Bohrungen auf Ziel F11 im Mount Isa Südost Projekt in Australien ab

DEZEMBER 07, 2020 - Vancouver, Kanada - MawsonGoldLimited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/play/mawson-gold-further-drilling-at-joki-east-discovery/ ) gibt bekannt, dass es die Bohrungen am Ziel F11 50 Kilometer südlich der Silber-Zink-Blei-Mine Cannington im Block Mount Isa (Abbildung 1), Queensland, Australien, abgeschlossen hat. Die Finanzierung der Bohrungen wurde durch einen Zuschuss von AUD$ 200.000 im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative ("CEI") der Regierung des Bundesstaates Queensland unterstützt.

Schlüsselpunkte:

- Eisensulfide sowie disseminierter und geäderter Chalkopyrit wurden in intermittierenden Zonen im gesamten Bohrloch durchschnitten;

- Es wurden zwei Hauptstile von Sulfidanreicherungen durchschnitten:

- Der erste Stil umfasst pyrrhotitreiche Zonen mit Adern und verbreitetem Chalkopyrit, die von kali-alterierten Metasedimenten und mafischen Gesteinen beherbergt werden; und

- Der zweite Stil wird von einer 43 Meter breiten Zone mit spröden Verwerfungen, Brüchen und katklastischen Zonen mit Pyrit-Serizit-Chlorit-Graphit als dominanter Alteration kontrolliert.

- Die Proben wurden zur Untersuchung eingereicht, und wir erwarten, dass wir diese im Januar 2021 melden werden.

Das Bohrloch (MQDDDH001) wurde auf 849,7 Meter gebohrt, wobei auf 318 Metern Untergrundgestein durchschnitten wurde. Basierend auf den Ergebnissen von Mawsons Gravitations- und Magnetuntersuchungen wurde die Zielquelle unterhalb des Sockel-Deckel-Kontakts in metamorphem Gestein der Amphibolit-Fazies modelliert, um eine kohärente und große, nicht gebohrte Mehrpunkt-Restschwereanomalie von 1,95 mgal mit einem angrenzenden magnetischen Hoch zu erproben. Die Anomalie hat eine seichte Spitze von 700 Metern Tiefe und eine durchschnittliche Tiefe von 1.000-1.500 Metern. Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG) und Silber-Blei-Zink-Systeme vom Broken-Hill-Typ sind die Hauptzielarten innerhalb des Mount Isa-Südostprojekts von Mawson. Die durchschnittene pyritische Verwerfungszone ist möglicherweise eine Erweiterung der regional bedeutenden Cloncurry-Verwerfung.

Herr Hudson, Vorsitzender und CEO, erklärte: "Dieser von der Regierung unterstützte und vollständig finanzierte Bohrtest eines großen, kombinierten Gravitations- und Magnetziels in Mount Isa hat echtes -Elephant Territory- getestet. Wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse zu erhalten und auf unserem Explorationsmodell für diesen wenig bekannten Teil eines der aussichtsreichsten Basismetallgebiete der Welt aufzubauen.

Ein Präsentationsvideo über den Hintergrund und die ersten geologischen Ergebnisse des Bohrlochs von Mawsons Chefgeologe Dr. Nick Cook kann über den folgenden Link abgerufen werden. Repräsentative Fotos und Beschreibungen des Bohrkerns werden in den Fotos 1-4 präsentiert, und die Koordinaten des Bohrkragens sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Für das Bohrprogramm wurde ein Bohrgerät vom Typ DDH1 verwendet. Der Kerndurchmesser betrug NQ2 (50,7 mm). Die Kerngewinnung ist ausgezeichnet und liegt im frischen Gestein im Durchschnitt nahe 100%. Nach dem Fotografieren und Protokollieren wurden die Kernabschnitte selektiv zur Untersuchung beprobt. Die verbleibende Kernhälfte wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die Analyseproben wurden einzeln fotografiert und an ALSGlobal in Brisbane gesandt.

Qualifizierte Person

Dr. Nick Cook (FAusIMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

MawsonGoldLimited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Arktis-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland profiliert. In jüngerer Zeit hat es drei bedeutende epizonale Goldfelder mit einem großen Pachtportfolio von 471 Quadratkilometern in den viktorianischen Goldfeldern Australiens erworben, die mit den Explorationsgenehmigungen für Mount Isa in QLD ein strategisches und diversifiziertes Portfolio hochwertiger Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Gerichtsbarkeiten bieten. Mawson wird bis zum Rest des Jahres 2020 über neun Bohrgeräte verfügen, die bei vier globalen Goldprojekten eingesetzt werden.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"--

Michael Hudson, Chairman & CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316,

info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass jegliche vorausblickenden Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in vorausblickenden Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die möglichen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung der Ergebnisse, Versagen der Ausrüstung, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zur örtlichen Gemeinde, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei den Arbeiten aufgrund von Genehmigungserteilungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsformular auf www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und, sofern nicht durch die anwendbaren Wertpapiergesetze erforderlich, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Tabelle 1: Collar-Informationen für Bohrloch MQDDH001 im Südost-Isa-Projekt (Koordinatensystem GDA94, Zone54).

HoleID OstenNordeRL DipAzTiefe GenehKommentar

n (m) migun

g

MQDDDH05057675350 -7527849.7 EL269Ziel basiert auf der

01 2 04 0 40 Umkehrung der

Bodenschwerkraft und

der magnetischen

Daten aus der

Luft

Abbildung 1: Karte des Mount Isa SE-Projekts mit Explorationsgenehmigungen, Konkurrenten, Aufschlussbereichen, Gravitationsstrukturen und dem Standort des Bohrziels F11.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54542/MAW_071220_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54542/MAW_071220_DEPRcom.002.png

Foto 1: Quarz-Karbonat-Chlorit-Chlorit-Graphit, geädert innerhalb der Zone der Serizit-Pyrit-Chlorit-Alteration (aus dem Probenintervall 610,3-610,6 Meter).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54542/MAW_071220_DEPRcom.003.png

Foto 2: Rotierte katklastische "Kugel" aus Chlorit, Graphit, Quarz und Karbonat aus einer breiten verwerften und geäderten Zone der Serizit-Pyrit-Chlorit-Alteration (611,4 Meter).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54542/MAW_071220_DEPRcom.004.png

Foto 3: Reichlich Pyrrhotit und Quarz mit Spuren von Chalkopyrit und Pyrit in Verbindung mit Chlorit-Pyrit-Quarz-Scherung (linke Seite des Kerns; aus Probenintervall 814,0-814,7 Meter).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54542/MAW_071220_DEPRcom.005.png

Foto 4: Bruchkontrollierte Biotit-Serizit-Pyrit-Alteration mit Spuren von Chalkopyrit in Verbindung mit Quarz-Karbonat-Adern aus dem Probenintervall 832,1-832,5 Meter.

