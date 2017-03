IRW-News: MassRoots Inc.: MassRoots für Google Play freigegeben

IRW-PRESS: MassRoots Inc.: MassRoots für Google Play freigegeben

MassRoots für Google Play freigegeben

MassRoots ist ab sofort wieder als Download für Android-Geräte verfügbar, ein wichtiger wachstumshemmender Faktor fällt damit weg

DENVER, CO-- MassRoots, Inc.



(OTCQB: MSRT), eine führende Technologie-Plattform der medizinischen Cannabisbranche, hat heute bekannt gegeben, dass Google Play seine mobile Anwendung für die Verbreitung über Android-Geräte freigegeben hat. MassRoots war von Anfang November 2016 bis 21. März 2017 aufgrund einer Compliance-Prüfung auf Google Play nicht verfügbar. Über seine mobile Anwendung bietet MassRoots den Konsumenten die Möglichkeit, Produkte und Cannabisstämme anhand ihrer Wirksamkeit zu bewerten (z.B. ob sie bei Rückenschmerzen oder Epilepsie wirksam sind). Diese Informationen werden dann in einem anwenderfreundlichen Format den Konsumenten zugänglich gemacht, damit diese eine fundierte Kaufentscheidung bei ihrer örtlichen Ausgabestelle treffen können.

Der Umstand, dass MassRoots nun wieder auf Google Play verfügbar ist, ist ein bedeutender Meilenstein, der die Verbreitung an Millionen von Konsumenten von medizinischem Cannabis, die ein Android-Gerät besitzen, ermöglicht, erklärte Isaac Dietrich, Chairman und CEO von MassRoots. MassRoots ist - wie wir vor kurzem mit der Bekanntgabe unseres millionsten registrierten Nutzers unter Beweis stellen konnten - schon jetzt eine der beliebtesten Plattformen für Konsumenten. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Beseitigung dieses wachstumshemmenden Faktors und einer Reihe von Initiativen, die wir in Kürze verlautbaren werden, in der Lage sind, den Welt-Marihuana-Tag am 20. April mit den damit verbundenen Feiern optimal für unser Geschäft zu nutzen. Wir freuen uns schon darauf, unseren Marktanteil bei den Cannabiskonsumenten und Ausgabestellen weiter zu vergrößern und damit unseren Unternehmenswert zu steigern.

Über MassRoots MassRoots ist eine der größten Technologie-Plattformen der regulierten Cannabisbranche. Die mobilen Apps des Unternehmens bieten den Konsumenten die Möglichkeit, über Rezensionen der Community reife Kaufentscheidungen zu Cannabis zu treffen. MassRoots ist stolz, mit den führenden Unternehmen und Organisationen der Cannabisbranche, wie z.B. der ArcView Group und der National Cannabis Industry Association, zusammenzuarbeiten. Nähere Informationen erhalten Sie unter MassRoots.com/Investors.

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Themen in dieser Mitteilung enthalten Aussagen und Prognosen über das Geschäftswachstum, potenzielle Partnerschaften, neue Besonderheiten und die entsprechende Unternehmensstrategie von MassRoots. Solche Aussagen, Schätzungen und Prognosen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der bundesweiten Wertpapiergesetze darstellen. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren oder Ereignisse eintreten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. MassRoots ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen. Der Empfänger dieser Informationen wird darauf hingewiesen, sich nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

