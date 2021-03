IRW-News: Marble Financial Inc.: Marble lanciert gemeinsam mit Loans Canada die Financial Wellness-Plattform MyMarble

IRW-PRESS: Marble Financial Inc.: Marble lanciert gemeinsam mit Loans Canada die Financial Wellness-Plattform MyMarble

Vancouver, British Columbia, 31. März 2021 - Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB: 2V0) (Marble oder das Unternehmen) - ein KI-gesteuertes Finanztechnologieunternehmen, das den Kanadiern dabei hilft, ihre aktuellen Barmittel und Kredite besser zu überblicken und zu verwalten, um sich finanziell für die Zukunft abzusichern - freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Firma Loans Canada eine Empfehlungsvereinbarung unterzeichnet hat, die den Kunden der Firma Zugang zu Marbles Finanzplattform MyMarble ermöglicht. MyMarble ist eine KI-gesteuerte SAAS-Plattform für Financial Wellness.





Marble, ein führender Finanztechnologie-Innovator, erweitert sein Empfehlungsprogramm und holt mit Loans Canada die landesweit erste Kreditvergleichsplattform ins Boot, die es den Kanadiern ermöglicht, durch Finanzwissen und Transparenz vernünftigere Entscheidungen beim Abschluss von Krediten zu treffen. Seit Juli 2012 hat die Aggregationsplattform von Loans Canada bereits mehr als einer Million Kanadiern dabei geholfen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Mit dem Zugang zu einer so engagierten Besucherbasis eröffnen sich für Marble hervorragende Wachstumschancen und Möglichkeiten, um die Kanadier mit einer ganzheitlichen Fintech-Lösung für ihre persönlichen Finanzen zu unterstützen, die präzise und von Experten kuratierte Empfehlungen abgibt und ein fundiertes Basiswissen im Bereich Finanzen vermittelt.

Laut einem Bericht (https://loanscanada.ca/stats/covid-19-study-vulnerable-canadians-falling-through-the-cracks/) von Loans Canada aus dem Jahr 2020 wird knapp die Hälfte aller Personen, die sich wegen finanzieller Unterstützung an ihre Bank wenden, von dieser abgewiesen (1). Angesichts der wachsenden Schuldenlast der Kanadier und der finanziellen Schwierigkeiten und Unsicherheiten aufgrund der COVID-19-Pandemie wächst der Bedarf an Firmen wie Loans Canada, die den Menschen dabei helfen, die besten Produkte und Anbieter zu finden, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Lösungen wie MyMarble greifen den Kunden von Loans Canada, die nach geeigneten Finanzprodukten suchen, bei ihrer künftigen Finanzplanung unter die Arme.

Die von Loans Canada im Rahmen der Kooperation bereitgestellte Kreditsuchplattform steht allen Kanadiern offen, unabhängig von ihrer finanziellen Vergangenheit oder Bonitätsgeschichte. Mit einer so umfangreichen Verbraucherdatenbank und einer soliden Technologie im Hintergrund ist Loans Canada in der Lage, Zielgruppensegmente zu bilden und Nutzer mit einem hohen Kundenwert anzusprechen, die für MyMarble hoch konvertierbar sind. Durch die Nutzung der KI-gestützten Technologie von MyMarble mit ihren Empfehlungen, Bonitätsverbesserungsvorschlägen, Coachings und Budgetierungsleistungen unterstützt die Plattform den Konsumenten dabei, jenen Level an finanzieller Fitness zu erreichen, den sie benötigen, um sich für viele der angebotenen Finanzprodukte oder Dienstleistungen auf Loans Canada zu qualifizieren.

Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Plattform MyMarble gemeinsam mit Loans Canada, einem landesweiten Marktführer bei Darlehensvergleichen, lancieren können, kommentiert Rich Elliott, seines Zeichens Marketingleiter von Marble. Der weitere Ausbau unserer Geschäftsbeziehung zu Loans Canada wird uns nicht nur dabei helfen, unseren Kundenstamm erheblich zu erweitern, sondern auch unserem Leitprinzip treu zu bleiben, das darin besteht, der unterversorgten Bevölkerung Kanadas eine Anlaufstelle zu bieten.

Wir freuen uns schon sehr auf den weiteren Ausbau unserer Geschäftsbeziehung mit Marble Financial, fügt Scott Satov, CEO von Loans Canada, hinzu. Wir stellen den Kanadiern laufend Hilfsmittel und Ressourcen zur Verfügung, damit sie ihr Finanzwissen verbessern können. Aus unserer Sicht ist die Plattform von Marble für unsere Nutzer ein hervorragendes Werkzeug, um ihre finanziellen Ziele rascher zu erreichen.

Des Weiteren möchte das Unternehmen über Neuigkeiten zum Erwerb der Firma Inverite Verification Inc. berichten (siehe Pressemeldung vom 18. Januar 2021). Die Unterzeichnung der finalen Vereinbarung und der Abschluss der Transaktion ist nun in der Woche vom 5. April 2021 vorgesehen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Karim Nanji, CEO

Über Loans Canada

Loans Canada wurde 2012 als Kanadas erste Kreditvergleichsplattform gegründet und ist ein Finanztechnologieunternehmen, das kanadische Kreditnehmer mit Kreditgebern und alternativen Lösungsanbietern zusammenführt. Wenn ein Kreditnehmer einen Antrag auf der Plattform LoansCanada.ca einreicht, wird die Anfrage mit Hilfe der von Loans Canada entwickelten Kreditgeber-Matching-Technologie verarbeitet und dem Kreditnehmer werden passend zu seiner Anfrage mehrere alternative Lösungen vorgeschlagen. Loans Canada betreibt eines der größten Kreditgeber-Netzwerke Kanadas und ist die beste Online-Adresse für Darlehen, Schuldenerleichterung, Bonitätsverbesserung und damit verbundene Dienstleistungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.loanscanada.ca

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marbles firmeneigene Plattform MyMarble nutzt die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, Data Science und künstlicher Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um sich zu engagieren und einen klaren Weg zu finanziellem Wohlergehen und einem aussagekräftigen Kreditscore zu navigieren. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

Mike Marrandino, Executive Chairman

Tel:(855) 661-2390 ext. 104 E-Mail: ir@marblefinancial.ca

(1)Quelle: https://loanscanada.ca/stats/covid-19-study-vulnerable-canadians-falling-through-the-cracks/

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen bezüglich der Vereinbarungen mit Loans Canada. Die Verwendung von Wörtern wie anstreben, planen, annehmen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersehen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken dienen der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Empfehlungsvereinbarung des Unternehmens mit Loans Canada.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten wird, einschließlich der Genehmigung der kanadischen Wertpapierbörse für die Empfehlungsvereinbarung, falls dies erforderlich ist. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder unzutreffend sind, zählen unter anderem: unvorhergesehene Verzögerungen bei der Erlangung oder Nicht-Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Genehmigungen der Canadian Securities Exchange; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; Änderungen der Finanzlage und der Entwicklungspläne des Unternehmens; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Kosten oder Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

