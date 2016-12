IRW-News: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. meldet Zeitplan für Errichtung seiner Marihuana-Anlagen in Las Vegas

IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.



: Marapharm Ventures Inc. meldet Zeitplan für Errichtung seiner Marihuana-Anlagen in Las Vegas

20. Dezember 2016. Marapharm Ventures Inc. meldet Zeitplan für Errichtung seiner Marihuana-Anlagen in Las Vegas

Kelowna (British Columbia). Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) meldet den aktualisierten Zeitplan für sein Projekt in Las Vegas (Nevada), der in Pressemitteilungen vom 14. November 2016, 23. November 2016, 4. Dezember 2016 und 6. Dezember 2016 bekannt gegeben wurde.

Die beiden ersten Gebäude sind auf dem Grundstück von Marapharm in Las Vegas (Nevada) eingetroffen. Die Vorbereitung des Standorts ist im Gange. Die Fertigstellung des Form- und Plattenguss sowie die Aushärtungszeit sind für den 16. Januar 2017 vorgesehen. Das Gebäude wird voraussichtlich am 17. Januar 2017 aufgestellt werden. Die Innen- und Endarbeiten für die Aufzucht sollen am 28. Januar 2017 beginnen. Die Einfriedung und die Beschilderung sind für den 20. Februar 2017 geplant. Die zahlreichen Bauteile und die Inneneinrichtung sowie die Ausstattung und Vorbereitungen werden am 30. März 2017 fertiggestellt, während die Aufzucht, Kultivierung und Verarbeitung für drei lizenzierte Anlagen im April 2017 beginnen werden. Die Lieferung von vorverkauftem Cannabis nach dem Trocknen, Testen und Verpacken soll innerhalb von drei Monaten nach der ersten Ernte erfolgen.

Wir sind sehr aufgeregt. Nevada verzeichnet jedes Jahr 50 Millionen erwachsene Besucher und Marihuana ist sowohl für medizinische als auch für private Zwecke legal, weshalb der Markt riesig ist. Und wir sind dafür gerüstet! Unser Grundstück ist abbezahlt. Die Gebäude, die Ausstattung und viele weitere Elemente sind ebenfalls abbezahlt. Wir befinden uns angesichts eines Barbestandes von vier Millionen Dollar, der zurzeit als Betriebskapital für das Projekt in Las Vegas verwendet wird, in einer guten finanziellen Position. Außerdem stehen bei Bedarf Dispositionskredite zur Verfügung. Die Gebäudepläne für die gesamte Errichtung werden in Kürze fertig sein und die Höhenänderungen zur Umsetzung unseres vertikalen Betriebsmodells widerspiegeln, bevor wir mit der letzten Bauphase beginnen. Fotos der Bauarbeiten werden in Kürze auf unserer Website veröffentlicht werden. Linda Sampson, CEO von Marapharm.

