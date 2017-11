IRW-News: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc.: Meilensteine beim Bauobjekt in Nevada

IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.



Marapharm Ventures Inc.: Meilensteine beim Bauobjekt in Nevada

2. November 2017 Kelowna, BC - Marapharm Ventures Inc. "Marapharm" gibt bekannt, beim Bauobjekt in Las Vegas eine Reihe von kritischen Meilensteinen überwunden zu haben. Die Rohbauten sind fertiggestellt, die Betonschalung ist erfolgt, die Gebäude wurden isoliert und es wurde mit den internen Rahmenkonstruktionen begonnen. Die Isolierung der Gebäude wurde doppelt so stark wie vorgeschrieben realisiert, um die Betriebskosten am Standort Nevada so gering wie möglich zu halten. Die Betonplatten wurden im Hinblick auf Heiz- und Kühltechnologien nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt, mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken, den wachsenden Standort zu begünstigen und die Nachfrage nach HLK-Anlagen zu senken.

Alle Ausrüstungen und erste Materiallieferungen wurden in Auftrag gegeben; die Lieferung wird für die kommenden Wochen erwartet, einschließlich der führenden Industriebeleuchtung von der Solis-Tek Lighting Corp, kundenspezifischen rollenden Soma-Style Anbaubehältern und Bodenmischungen von der Essential Agronomy aus Oregon für den Anbau. Für den Fertigungsbetrieb werden Regelkreis-Gewinnungsgeräte von Extraction Tek installiert werden. Die Gesamtanlage wird von einem kundenspezifischen HLK-System aus einer Kombination von wassergekühlten internen SURNA-Wärmepumpen und Entfeuchtern profitieren. Die Versorgung erfolgt über propangasbetriebene Motoren mit betriebseigener Wärmetauschertechnologie italienischer Herstellung.

Unsere Gebäude entsprechen dem neuesten Stand der Technik und wurden kundenspezifisch konzipiert, damit sie im Hinblick auf die Redundanz unserer Tätigkeiten flexibel und ausbaubar sind und den Schutz der Ernteerträge gewährleisten. Die Betriebskosten werden um 20% geringer geschätzt als bei einer konventionellen Anlage. Unsere Investitionen für Infrastruktur und Ausstattung spiegeln unsere Entscheidungen für das Beste vom Besten wider. Wir denken langfristig und diese Anlagen werden uns befähigen, ein Produkt der Spitzenqualität zu schaffen, dass unseren Aktionären höchste Renditeerträge einbringen wird", Linda Sampson, CEO bei Marapharm.

Auf der Webseite von Marapharm sind Fotos zu den Bauarbeiten verfügbar. Marapharm gab am 21. August 2017 bekannt, dass die Fertigstellung des Baus von 2 Startanlagen zum 31. Oktober 2017 erwartet wird. Dies hat sich bis voraussichtlich 30. November verschoben.

Marapharm gab am 10. Oktober 2017 bekannt, dass die Ausschreibung für den Bau eines dritten Gebäudes mit 6.098 m2 (65.635 Quadratfuß) sowie die Baupläne für Oktober 2017 erwartet werden. Die Baupläne wurden fertiggestellt und wurden zur Ausschreibung bei den Anbietern freigegeben.

Marapharm gab am 18. September2017 den Start des Pflanzenwachstums bekannt. Mutterpflanzen werden um den 30. November 2017 von den vorläufigen Anlagen zu den Anbaugebäuden transferiert werden.

Wir möchten unsere Aktionäre daran erinnern, dass wir am 17. November in Las Vegas, Nevada, einen Tag der Offenen Tür veranstalten. Melden Sie sich auf www.marapharm.com für Ihre Einladung an.

Marapharm ist ein an der Canadian Stock Exchange notiertes Unternehmen, das in erster Linie auf die Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke und als Genussmittel spezialisiert ist und Betriebsstätten in der kanadischen Provinz British Columbia besitzt. Seit 2016 konnte das Unternehmen seine Präsenz mit Produktionsstandorten in den wichtigsten US-Bundesstaaten Washington, Nevada und Kalifornien rasant ausbauen und bemüht sich aktiv um Expansionsmöglichkeiten rund um den Globus.

BÖRSEN: Die Aktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der CSE, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse. Die Aktien von Marapharm werden auch an anderen renommierten europäischen Marktplätzen wie etwa Stuttgart, Tradegate, L & S, Quotnx, Düsseldorf, München und Berlin gehandelt.

Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ENGAGEMENT IN DER MARIHUANABRANCHE

Die guten Beziehungen zu an der kanadischen Börse (CSE) notierten Unternehmen bleiben aufrecht, solange diese die von den Regulierungsbehörden verlangten Auskünfte erteilen und die anwendbaren Lizenzierungsanforderungen sowie die rechtlichen Bestimmungen erfüllen, die in dem Bundesstaat, in dem sie tätig sind, anwendbar sind.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

