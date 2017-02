IRW-News: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) meldet Details des Geschäfts- und Umsatzmodells für das 13,6 Acres große Gewerbegebiet und die Gebäude im Bundesstaat Washington

IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.



Pressemitteilung Kelowna (British Columbia), 28. Februar 2017

Die ersten Schritte des Plans zur Errichtung eines Cannabis-Campus mit Einrichtungen auf unserem Grundstück sind im Gange. Zukünftige Pläne könnten ein Forschungs- und Entwicklungslabor, die Kultivierung, Nebenprodukte und die Verarbeitung beinhalten. Ein bestehendes Gebäude wird zurzeit für einen Tier-3-Cannabiszüchter verwendet, der für eine Anbaufläche von bis zu 30.000 Quadratfuß lizenziert ist. Zurzeit werden auf nur 1.500 Quadratfuß des Gebäudes Betriebe durchgeführt, während der Rest des Gebäudes für umfassende Renovierungsarbeiten vorbereitet wird. Der kleinere Bereich beinhaltet Platz für Mutterpflanzen, Klone, die Aufzucht, die Kultivierung, die Trocknung, die Pflege und die Verarbeitung und ermöglicht es dem Lizenzinhaber auch, etwa 50.000 US-Dollar pro Ernte zu erzielen. Seit September 2016 wurden vier Ernten produziert. Dieser kleinere Bereich ermöglichte die Generierung von Umsätzen, um die Pachtkosten partiell zu bezahlen, während Personal geschult und spezifische Sorten für die Vermarktung entwickelt wurden. Die Ernten werden an Apotheken und Einzelhändler verkauft, die geduldig auf neue Sorten und Produkte warten, die in der fertiggestellten, 30.000 Quadratfuß großen Anlage produziert werden. Die Errichtung kann nun endlich beginnen, da wir nun Eigentümer des Grundstücks sind, und wir gehen davon aus, dass die Renovierungen bis 30. Mai 2017 abgeschlossen werden. Sobald die Errichtung im Hauptbereich abgeschlossen ist, wird der Rest des Gebäudes denselben Aufrüstungsarbeiten unterzogen werden.

Der Lizenzinhaber verfügt auch über eine Verarbeitungslizenz für eine unbegrenzte Fläche. Marapharm verfügt über ein 9.000 Quadratfuß großes Gebäude neben dem Aufzuchtzentrum, das als Verarbeitungsanlage verwendet wird. Die Anträge für Konzessionen und behördliche Genehmigungen sind in Bearbeitung. Die Einrichtung wird mit einem Vitalis-CO2-Extraktionssystem, einem Verpackungszentrum und einer Küche für Esswaren ausgestattet sein. Das Extraktionssystem wird für die Gewinnung von Öl unter Aufrechterhaltung des wertvollen Terpenprofils einer jeden Sorte konzipiert und weist eine Kapazität von 90 Litern auf. Die Doppelkammern ermöglichen während der Verarbeitungszyklen einen Betrieb ohne Stillstandzeit. Ein Menü an zuvor genehmigten Esswaren wird in der vollständig ausgestatteten Industrieküche hergestellt. Diese Komplettanlage wird ein unverkennbarer und äußerst funktionaler Bereich sein und soll für die Lizenzinhaber Prognosen zufolge monatliche Umsätze von über zwei Millionen Dollar erzielen. Linda Sampson, CEO von Marapharm.

Am 12. Februar 2017 gab Marapharm bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Marapharm Washington LLC (Washington WA) ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs eines Gewerbegrundstücks mit einer Größe von 13,6 Acres und einer Anbindung an die Schnellstraße, nur wenige Minuten südlich der kanadischen Grenze gelegen, für 4,2 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat. Die Transaktion wird am 28. Februar 2017 abgeschlossen. Das Unternehmen hatte bereits am 16. Juni 2016 den Abschluss eines Pachtvertrags für ein 30.000 Quadratfuß großes Gebäude und eine Optionsvereinbarung für den Kauf von 13,6 Acres Industrieflächen in Whatcom County im US-Bundesstaat Washington angekündigt. In weiterer Folge gab Marapharm dann am 17. August 2016 bekannt, dass Marapharm WA eine 30.000 Quadratfuß große Tier-3-Betriebsanlage für die Aufzucht und Verarbeitung von Marihuana im Bundesstaat Washington angekauft hat, und am 27. September 2016 bzw. am 1. November 2016 wurde über den aktuellen Stand der Betriebsanlagen in Washington berichtet. Marapharm hat mittlerweile Pachtzahlungen geleistet und sich entschlossen, die Option für den Ankauf der Grundflächen auszuüben.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.comDie Aktien von Marapharm werden in Kanada an der CSE unter dem Börsensymbol MDM, in den Vereinigten Staaten im OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol MRPHF und in Europa an der Börse Frankfurt unter dem Börsensymbol 2M0 gehandelt.

Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.

