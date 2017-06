IRW-News: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) kündigt Absichtserklärung über den Verkauf seines ACMPR-Antrags für 8,5 Millionen $ an

IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.



: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) kündigt Absichtserklärung über den Verkauf seines ACMPR-Antrags für 8,5 Millionen $ an

Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) kündigt Absichtserklärung über den Verkauf seines ACMPR-Antrags für 8,5 Millionen $ an

Pressemeldung-- 1. Juni 2017 Kelowna, BC

Marapharm Ventures Inc. (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochter Marapharm Inc. (Marapharm) eine Absichtserklärung (Letter of Intent; LOI) mit Standard Graphite Corporation (SGH), einem an der TSX Venture Exchange (TSXV) notierten Unternehmen, unterzeichnet hat. Die LOI sieht den Verkauf von Marapharms Antrag auf Erteilung einer Lizenz gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (AMCPR) von Health Canada und sämtlichen damit verbundenen Sachanlagen, Plänen und Immaterialgütern für 5,265 Millionen C$ an SGH vor. Dieser Betrag ist in Form von ungefähr 35.000.000 Stammaktien von SGH (die SGH-Aktien) zahlbar; die genaue Anzahl ist vom Aktienpreis abhängig. Weitere 2,5 Millionen $ sind bei Genehmigung der Lizenz durch Health Canada ebenfalls in Aktien zu entrichten.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Durchführung einer Kaufprüfung (Due Diligence) durch beide Parteien, der Unterzeichnung eines endgültigen Kaufvertrags von beiden Parteien - Marapharm und SGH - und dem Eingang aller erfolderlichen Genehmigungen durch das Board und die zuständigen Aufsichtsbehörden (einschließlich der Zustimmung der TSXV oder der Canadian Securities Exchange).

VERMÖGENSWERTE VON MARAPHARM

Die Vermögenswerte von Marapharm umfassen medizinische Marihuanalizenzen auf 300.000 Quadratfuß sowie ein 7 Acres großes Grundstück in Nevada und Anlagen in Washington und Kalifornien. Darüber hinaus verfügt Marapharm über 15 Millionen Aktien und Warrants von Veritas Pharma Inc., einem börsennotierten Unternehmen.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Die Stammaktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der Canadian Securities Exchange, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse.

Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder 778-583-4476, E-Mail: info@marapharm.com

BÖRSEN: Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39958 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39958&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA56575M1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.