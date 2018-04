IRW-News: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc.: Inspektion der Anlage im US-Bundesstaat Nevada geplant - Wir sind auf dem Weg zu Produktion, Vertrieb und Umsatz

IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.



: Marapharm Ventures Inc.: Inspektion der Anlage im US-Bundesstaat Nevada geplant - Wir sind auf dem Weg zu Produktion, Vertrieb und Umsatz

20. April 2018, Kelowna, BC

Marapharm Ventures Inc. (CSE: MDM) (OTCQX: MRPHF) (FWB: 2M0) (Marapharm oder das Unternehmen) informiert die Aktionäre über die letzten Schritte auf dem Weg zur Eröffnung seines ersten Anbau- und Produktionsbetriebs in Las Vegas (Nevada). Die erste Inspektion unserer neuen Anlage durch den US-Bundesstaat Nevada ist für den 26. April 2018 anberaumt. Das Unternehmen hat dieselben Inspektionen am 30. Mai 2017 erfolgreich bestanden. Damals wurden dem Unternehmen zwei Anbaulizenzen und eine Verarbeitungslizenz für Marihuana als Genussmittel im Hinblick auf den Ausbau unserer Flaggschiff-Anlage an diesem Standort auf 294.120 Quadratfuß erteilt.

Angesichts der Entwicklungsfortschritte waren wir in der Lage, mit der Planung für die endgültigen Inspektionen durch den US-Bundesstaat Nevada, NV Energy, die Polizeibehörde der Stadt North Las Vegas und des Landwirtschaftsministeriums, die für die Erteilung der endgültigen Nutzungsgenehmigungen verpflichtend sind, zu beginnen. Damit werden wir dann das lang erwartete grüne Licht für den Anbaubeginn erhalten. Wir arbeiten mit den einzelnen Behörden zusammen, sodass die Inspektionen zum frühestmöglichen Termin erfolgen können.

Das Unternehmen wird seine Kommunikationsbemühungen in dieser bedeutsamen und entscheidenden Zeit verstärken und Bilder und Nachrichten veröffentlichen, um die Aktionäre und die Öffentlichkeit an diesem wichtigen Ereignis teilhaben zu lassen. https://marapharm.com/las-vegas/

Die Unternehmensführung hat mit lokalen und staatlichen Regierungsbeamten sowie unserem Team aus Ingenieuren, Auftragnehmern, Beratern und Arbeitern unablässig zusammengearbeitet, um die Herausforderungen in der sich rasch entwickelnden Cannabisbranche anzunehmen. Damit haben wir letztlich eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geschaffen, so CEO Linda Sampson.

Marapharm ist ein an der Canadian Stock Exchange notiertes Unternehmen, das seit 2014 auf die Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke und Genusszwecke spezialisiert ist. Marapharm ist schnell gewachsen und umfasst nunmehr auch Aufzucht-, Produktions- und Abgabestandorte in den wichtigen nordamerikanischen Bundesstaaten Washington, Nevada und Kalifornien. Das Unternehmen sucht außerdem nach Expansionsmöglichkeiten in allen Teilen der Welt.

Weder CSE noch FWB oder OTCQX® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt bzw. abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQX® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ENGAGEMENT IN DER MARIHUANABRANCHE:

Die guten Beziehungen zu an der kanadischen Börse (CSE) notierten Unternehmen bleiben aufrecht, solange diese die von den Regulierungsbehörden verlangten Auskünfte erteilen und die anwendbaren Lizenzierungsanforderungen sowie die rechtlichen Bestimmungen erfüllen, die in dem Bundesstaat, in dem sie tätig sind, anwendbar sind.

Marapharm besitzt Marihuanalizenzen in Kalifornien und Nevada. Marihuana wurde in beiden Bundesstaaten legalisiert, ist gemäß der US-Bundesgesetzgebung jedoch weiterhin illegal, auch wenn die Vollstreckung der US-Bundesgesetzgebung gegen Marihuana im Wandel begriffen ist. Aktionäre und Investoren müssen sich dessen bewusst sein, dass negative Vollstreckungsaktionen Auswirkungen auf ihre Investitionen haben könnten und dass die Fähigkeit von Marapharm, Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital für die Fortsetzung der laufenden Betriebe zu erhalten, betroffen oder nicht mehr gegeben sein könnte. Marapharm führt seine Geschäfte gemäß der staatlichen Gesetzgebung und im Einklang mit den Lizenzierungsanforderungen durch.

Kopien der Lizenzen wurden auf der Webseite von Marapharm veröffentlicht. Marapharm wendet interne Konformitätsverfahren an und verfügt über auf Konformität fokussierte Anwälte, die in den jeweiligen Rechtsprechungen tätig sind, um kontinuierlich zu überprüfen, ob es zu Gesetzesänderungen hinsichtlich der Konformität mit staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen gekommen ist. Diese Anwaltskanzleien informieren über etwaige erforderliche Änderungen unserer Bestimmungen und Verfahren hinsichtlich der Konformität in Kanada und den USA.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

