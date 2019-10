IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold skizziert Folgepläne für Definition höhergradiger Mineralisierung in Zone 531

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



: Maple Gold skizziert Folgepläne für Definition höhergradiger Mineralisierung in Zone 531

9. Oktober 2019 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.youtube.com/watch?v=H_vw56WHK9o ) freut sich, weitere Analysen und Interpretationen bezüglich der potenziellen Bedeutung der höherwertigen Zonen, die im Bohrloch 2019 in der Zone 531 geschnitten wurden, zur Verfügung zu stellen (Pressemitteilung vom 5. Juni 2019). Das Unternehmen hat ein fokussiertes 1.400 Meter langes Folgebohrprogramm entwickelt, um mit der Bohrung des unmittelbaren Zielgebiets entlang eines Ost-Südost-Trends zu beginnen, der weitgehend ungetestet ist und für ~360 m offen steht.

Das Bohrloch 2019 von Maple Gold in der Zone 531 (DO-19-262) durchschnitt eine neue obere Zone von 28 m mit durchschnittlich 2,6 g/t Au und endete effektiv in einer unteren Zone von 51 m mit durchschnittlich 2,8 g/t Au. Das Unternehmen interpretiert diese Abschnitte als Verknüpfung mit einer höhergradigen Mineralisierung aus einem historischen Bohrloch aus den frühen 90er Jahren (D-92-39), das 30 m mit 3,3 g/t Au und 10 m mit 5,0 g/t Au durchschnitt (siehe Abb. 1 unten).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49077/09102019_DE_MGM_Plans for 531 Zone - FINAL-clean DE.001.png

Abb. 1: Geplante Bohrungen im Herbst 2019 (P2019-Standorte) in der Zone 531 mit höherwertigen Zonen, wie sie derzeit interpretiert werden. Figur, die auf einer reduzierten, auf Polneigung abgeleiteten magnetischen Basis vervollständigt wurde, besonders nützlich, um Magnetkontakte anzuzeigen. Die magnetischen Muster in der 531-Zone können auf eine Faltung hinweisen, wobei späte Fehler interpretiert (vom Bohrkern) mit interpretierten aufwärts geworfenen (U) und abwärts geworfenen (D) Seiten dargestellt sind.

Das vorgeschlagene Bohrprogramm wird voraussichtlich noch in diesem Herbst beginnen und sowohl die Vertiefung von DO-19-262 mit dem Ziel der Erweiterung der unteren mineralisierten Zone als auch die Erschließung von zwei neuen Step-out-Bohrlöchern südlich (Abb. 2) und östlich von DO-19-262 beinhalten. Das Unternehmen hat Anträge auf forstwirtschaftliche Interventionsgenehmigungen gestellt, um zusätzliche Bohrstellen in der Zone 531 zu ermöglichen, im Hinblick auf mögliche Folgebohrungen in der Wintersaison 2020.

Der Vizepräsident für Exploration von Maple Gold, Fred Speidel, kommentierte dies: "Die Bohrabschnitte 2019 auf der Südseite der Zone 531, vom ersten Loch, das hier von Maple Gold gebohrt wurde, gehören zu den fünf besten, die es je auf dem Grundstück gegeben hat und sind auf der Basis von enthaltenem Gold signifikant besser als jedes andere vorherige Loch in der Zone 531, einschließlich des Fundlochs. Nach zusätzlicher Neuaufzeichnung und Überprüfung der historischen Daten für dieses Gebiet sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein erhebliches Potenzial besteht, zusätzliche höherwertige Unzen durch weitere Bohrungen zu definieren, auch über die direkte Weiterverfolgung des DO-19-262-Abschnitts hinaus".

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49077/09102019_DE_MGM_Plans for 531 Zone - FINAL-clean DE.002.png

Abb. 2: Vorgeschlagene Herbst 2019-Bohrungen auf Zone 531 für Testing Down-dip Continuity der Abschnitte 2019 und Möglichkeit einer zusätzlichen Mineralisierung sowohl im Süden als auch in der Tiefe. Beachten Sie, dass die Steigung und Breite des Lochs im Jahr 2019 im Vergleich zu den historischen Bohrergebnissen in nahegelegenen Löchern gestiegen ist.

531 Zonengeschichte & aktualisierte Interpretation

Das Entdeckungsloch für die Zone 531 wurde 1987 gebohrt, wobei eine signifikante Fortsetzung erst 1992 und 1993 erfolgte. Nur wenige Löcher wurden in den Jahren 2006-2007 gebohrt, so dass die hervorragenden Ergebnisse von 2019 das Prioritätsniveau dieser Zone erhöht haben. Frühere Interpretationen haben entweder subhorizontale oder subvertikale Orientierungen für die mineralisierten Zonen angenommen; das Unternehmen bevorzugt derzeit eine überwiegend subvertikale Interpretation. Während lithologische Korrelationen in mafischem vulkanischem Terrain angesichts der schnellen lateralen Variationen gleichzeitiger vulkanischer Merkmale typischerweise schwierig sind, zeigt der 531-Zonen-Bohrkern interflow-Sedimentarintervalle einschließlich laminierter Hornsteine, die nicht nur als Markerhorizonte zum Zwecke der Loch-zu-Loch- und Sektion-zu-Sektion-Korrelationen dienen, um strukturelle Muster besser zu entschlüsseln, sondern auch räumlich mit Goldmineralisierung verbunden sind (Abb. 3). Hochmagnesium basaltische bis ultramafische Vulkane dienen als zusätzliche Marker.

Geologisch ist der Stil der Mineralisierung dem Douay West sehr ähnlich, d.h. höhergradig, meist basaltgestützt, strukturell kontrolliert und relativ distal zu den wichtigsten Syenitkörpern in den Porphyry- und Nika-Zonen sowie in den WNW-Zonen. Während es in der Zone 531 nur geringfügigen Syenit gibt, ist die strukturell kontrollierte, pyritische K-Spar/Hämatitkarbonat-Veränderung im Zusammenhang mit der Goldmineralisierung signifikant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49077/09102019_DE_MGM_Plans for 531 Zone - FINAL-clean DE.003.jpeg

Abb. 3: Sehr ausgeprägter mineralisierter Sedimenthorizont mit laminierten Hornsteinen; Aufnahme von der Neuaufzeichnung des historischen Kerns aus der 531-Zone (BQ-Kern, d.h. Kerndurchmesser 36,5 mm).

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum ALS-Labor, die Probenvorbereitung für die Prüfung sowie die Analyse, Aufzeichnung und statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~355 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streik) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Vorstandsvorsitzender und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Herr Joness Lang

VP, Unternehmensentwicklung

Handy: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über das zukünftige Mineralpotenzial der Porphyry-Zone, das Potenzial für eine signifikante Mineralisierung aus anderen Bohrungen im Rahmen des genannten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Unsicherheiten und der bestmöglichen Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten bergen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Für eine detailliertere Erläuterung dieser Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, verweisen wir auf Maple Gold Mines Ltd. Die Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden sind verfügbar unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49077

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49077&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5651271077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.