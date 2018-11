IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold schließt Kartierung und Probenahmen Programm 2018 ab und identifiziert neue Zielgebiete

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



: Maple Gold schließt Kartierung und Probenahmen Programm 2018 ab und identifiziert neue Zielgebiete

14. November 2018 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. "("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298248) hat seine erste Sommer 2018 Feldkartierung im zentralen Teil des Douay-Projekts (das "Projekt") abgeschlossen. Sehr begrenzte historische Arbeiten wurden bereits in diesem Teil des Projekts abgeschlossen. Ziel des Kartierungsprogramms war es, alkalisches intrusives Gold (ähnlich der Lagerstätte Douay), orogenes Gold (ähnlich der Mine Casa Berardi) und/oder vulkanogenes massives Sulfid "VMS" (ähnlich der Produktion früher auf der Mine Estrades) für die Nachverfolgung zu identifizieren. Die Casa Berardi Mine (3,4 Mio. Goldproduktion plus Reserven Quelle: https://www.hecla-mining.com/casa-berardi/

) und die Estrades Lagerstätte (etwa 0,34 Mio. Au, 12 Mio. Ag und 0,23 Mio. Pfund Zn frühere Produktion plus aktuelle Ressourcen Quelle: RPA November 2018 43-101 Bericht

) befinden sich entlang derselben Casa Berardi Deformationszone etwa 41 bzw. 12 Kilometer westlich von Maple Gold's Grundstück.

Das kartierte Gebiet wird hauptsächlich von mafischem Vulkangestein und verwandten intrusiven Gesteinen der Cartwright Gruppe durchzogen, wobei kleinere mittlere bis felsische vulkanische und graphitische Sediment- und Hornsteinintervalle Brüche in der mafischen Vulkanaktivität markieren. Während dieser Brüche können sich VMS-Ablagerungen bilden, und die Brüche können auch potenziell günstige Strukturelemente für die orogene Goldlagerstättenbildung darstellen. Solche felsischen vulkanischen Horizonte beherbergen die Estrades VMS-Lagerstätte.

Alle Proben aus dem Kartierungsprogramm des Unternehmens für 2018 wurden von ALS Labs auf Au + 48 Elemente mit der Fire-Assay/ICP-AES-Methode für Gold und der 4-säurigen ICP-MS-Methode für das Multi-Element-Paket untersucht. Dieser Prozess ermöglicht eine nahezu vollständige Extraktion der meisten dieser Elemente, und daher liefern die Untersuchungsergebnisse nicht nur eine geografische Verteilung der Spurenmetallanomalien, sondern helfen auch, zwischen den verschiedenen Gesteinsarten und Änderungsstilen zu unterscheiden, die im Projekt vorhanden sind. Die Ergebnisse des Probenahmeprogramms umfassten bescheidene Goldanomalien (bis zu 96 ppb) sowie Anomalien in Pfadfinderelementen wie Ce, K, La, Na, P und Sr, die für das intrusiv wirkende alkalische System Douay charakteristisch sind.

Das Potenzial für die VMS-Mineralisierung wird durch mehrere Assays mit anomalem Zn (bis zu 1080 ppm), Cu (bis zu 594 ppm) S (bis zu 2,5%), Mn (bis zu 1,2%) und variabler Na, d.h. sowohl angereichert als auch verbraucht, angezeigt. Die stärkste Metallanomalie (1080 ppm Zn) wurde aus einem graphitischen Sediment-/Chorthorizont von 2,8 km SW der Gold-Zone Douay West gewonnen, der von der elektromagnetischen Luftaufnahme des Unternehmens aus dem Jahr 2016 ("EM2016") für eine EW-Richtung über etwa 4,2 km erfasst und verfolgt wurde.

Diese zahlreichen geochemischen Anomalien können in sechs Hauptzielbereiche gruppiert werden, um geophysikalische und geologische Untersuchungen durchzuführen (siehe Abb. 1). Das sind:

- Bereich 1: Überlastbares Bohren von Gold-in-till (10-35 Goldkörner) und geochemischen Anomalien im Untergrund.

- Bereich 2: Harricana-Ziel mit gemischter VMS/alkalischer intrusiver geochemischer Reaktion.

- Bereich 3: Geochemische Anomalien mit historischen INPUT-Reaktionen und bekannten Cu, Zn-Sichtungen

- Bereich 4: Zentrale Cu-Zn-Anomalie auch mit alkalischen intrusiven Pfadfindern

- Bereich 5: NW-Verlängerung EM2016 Leiter mit alkalischen Intrusionspfadfindern

- Bereich 6: Mineralisierte graphitische Zwischenflusssedimente/-kanäle, die mit EM2016-Leitern verbunden sind.

Fred Speidel, VP Exploration von Maple Gold, kommentierte: "Die Greenfield-Oberflächenbohrungen und die jetzt abgeschlossenen Kartierungs- und Probenahmearbeiten im Jahr 2018 haben zahlreiche Zielgebiete hervorgebracht, die wir in diesem Winter mit der Geophysik und im nächsten Sommer mit zusätzlichen Kartierungen weiterverfolgen wollen, um die nächsten neuen Greenfield-Bohrziele zu priorisieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45185/Maple Gold Completes Mapping Sampling Program DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Allgemeine Geologie des Douay-Projekts, die die Verteilung der Erkundungsziele zeigt, einschließlich derjenigen, die im Winter 2018 bei den Top-of-Bedrock-Bohrungen (Bereich 1) definiert wurden, und zahlreiche geochemische Anomalien aus der Kartierung und Probenahmen im Jahr 2018 (Bereiche 2-6). Zur Veranschaulicht werden hier Cu+Zn-Anomalien als Bereiche mit Proben über 100ppm Cu und/oder 100ppm Zn dargestellt. Beachten Sie die östliche Erweiterung bekannter VMS-Horizonte (Estrades und Newiska, eine ähnliche Lagerstätte) als rote Linien, die sich in die Bereiche 1 und 2 erstrecken, interpretiert aus magnetischen Daten, wobei die nördlichste Estrades ist.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum analytischen Labor, die Probenvorbereitung für die Untersuchung, die Analyse, die Aufzeichnung und die statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das 377 km² große Douay-Goldprojekt des Unternehmens befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, (Micon 2018) 479.000 Unzen bei 1,59 g/t Au (Angezeigte Kategorie) und 2.759.000 Unzen bei 1,02 g/t Au (Abgeleitete Kategorie) unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,45 g/t Au. Bitte besuchen Sie www.maplegoldmines.com oder die SEDAR-Einreichungen des Unternehmens für eine Kopie des Berichts Micon 2018.

die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Vorstandsvorsitzender und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Herr Joness Lang

VP, Unternehmensentwicklung

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über das zukünftige Mineralpotenzial der Porphyry-Zone, das Potenzial für eine signifikante Mineralisierung aus anderen Bohrungen im Rahmen des genannten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Unsicherheiten und der bestmöglichen Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten bergen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der Privatplatzierung. Wenn hierin verwendet, sollen Wörter wie "antizipieren", "werden", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung für angemessen hielt, oder in bestimmten Fällen auf Gutachten von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend erwähnt werden. Für eine detailliertere Erläuterung dieser Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, verweisen wir auf Maple Gold Mines Ltd. Die Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden sind verfügbar unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

