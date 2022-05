IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold reicht technischen Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Douay ein

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold reicht technischen Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Douay ein

Vancouver, British Columbia - (2. Mai 2022) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FWB: M3G) (Maple Gold oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für das Goldprojekt Douay (Douay) und das Goldprojekt Joutel (Joutel) eingereicht hat. Beide Projekte sind im Besitz eines 50/50-Joint-Ventures (das JV) zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited. Der technische Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Douay and Joutel Projects, Northwestern Québec, Canada (Technischer Bericht gemäß NI 43-101 über die Projekte Douay und Joutel, Nordwest-Québec, Kanada) wurde von SLR Consulting (Canada) Ltd. erstellt, um die Veröffentlichung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Douay mit Stichtag 17. März 2022 zu unterstützen und um den Explorationsstatus von Joutel zu dokumentieren. Der technische Bericht ist auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens (www.maplegoldmines.com) verfügbar.

Maple Golds Pressemitteilung vom 17. März 2022, die ebenfalls auf SEDAR und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, fasst die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Schätzungen des technischen Berichts zusammen. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den wichtigsten Ergebnissen, Annahmen und Schätzungen in der Pressemitteilung vom 17. März 2022 und dem Inhalt des heute eingereichten technischen Berichts gibt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen wurden von Frau Marie-Christine Gosselin, P.Geo., einer Angestellten von SLR und unabhängig von Maple Gold Mines, geschätzt. Aufgrund ihrer Ausbildung und einschlägigen Erfahrung ist Frau Gosselin gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person. Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) klassifiziert. Frau Gosselin, P.Geo. hat den Inhalt dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt, soweit er sich auf die veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen bezieht.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold geprüft und zusammengestellt. Herr Speidel ist gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects eine qualifizierte Person. Herr Speidel hat die Daten hinsichtlich der Explorationsinformation in dieser Pressemitteilung bestätigt aufgrund seiner direkten Beteiligung an den Arbeiten.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein fortschrittliches kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50:50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die bezirksgroßen Goldprojekte Douay und Joutel in Quebecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zu Infrastruktur und verfügen zusammen über eine Fläche von ca. 400 qkm stark höffiger Landflächen, einschließlich einer etablierten Goldressource in Douay (RPA 2019), die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel. Ferner besitzt das Unternehmen eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % der Liegenschaft Eagle Mine.

Das Liegenschaftspaket in Bezirksgröße beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen über eine Streichlänge von 55 km langen der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht mittels Bohrungen überprüft wurden, was das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen macht. Das Unternehmen verfügt über eine solide Kapitalausstattung und konzentriert sich zurzeit auf die Durchführung aggressiver Explorationsprogramme zur Erweiterung der Ressourcen und für neue Entdeckungen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

Warnhinweis bezüglich der Mineralressourcenschätzung

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und die Wirtschaftlichkeit nicht demonstriert wurde. Die Mineralressourcenschätzung wurde gemäß den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects aufgenommen wurden. Es gibt keine Garantie dafür, dass irgendein Teil der hier beschriebenen Mineralressourcen in Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mr. Joness Lang

Executive Vice-President

Mobil: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

Mr. Kiran Patankar

SVP, Growth Strategy

Mobil: 604.935.9577

E-Mail: kpatankar@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die zukünftigen Aktivitäten des JV. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

