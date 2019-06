IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold meldet zusätzliche Bohrergebnisse aus der Porphyrzone

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



: Maple Gold meldet zusätzliche Bohrergebnisse aus der Porphyrzone

27. Juni 2019 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299175) freut sich, weitere Ergebnisse innerhalb der Porphyrzone aus ihrer 6.045 Meter langen Winter 2019-Bohrkampagne zu melden. Das Unternehmen bohrte insgesamt acht Löcher mit 3.120 m innerhalb der Porphyrzone, wobei alle acht Löcher die Goldmineralisierung durchschnitten. Die Ziele in der Porphyrzone wurden mit dem Ziel ausgewählt, bekannte Zonen mit höheren als dem durchschnittlichen Lagerstättengehalt sowohl oberflächennah als auch in moderaten Tiefen zu erweitern. Neue Untersuchungsergebnisse werden im Folgenden unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,25 g/t Au hervorgehoben (siehe Tabelle 1):

- DO-19-264 schnitt 27m mit durchschnittlich 1,03 g/t Au, einschließlich 14m mit durchschnittlich 1,56 g/t Au, beide aus 488m Bohrloch (ca. 300m vertikal). Dieser neue Abschnitt befindet sich in einem deutlich breiteren (60 m) Halo aus variabler und niederwertiger Au-Mineralisierung.

- DO-19-263 schnitt 8,7 m mit durchschnittlich 1,14 g/t Au aus 273 m Bohrloch (ca. 200 m vertikal), darunter 6 m mit 1,45 g/t Au, die die Aufwärtserweiterung einer im Jahr 2018 gebohrten Fläche prüften.

- DO-19-265 schnitt 13 m mit durchschnittlich 1,04 g/t Au aus 66 m Bohrloch oder etwa 40 m vertikal (von der Oberseite des Untergrundes), einschließlich 9 m mit durchschnittlich 1,36 g/t Au, was das Vorhandensein oberflächennaher, höher als der durchschnittliche Gehalt an Lagerstätten in diesem Bereich bestätigt.

- DO-19-267 schnitt mehrere Abschnitte, einschließlich 7 m mit durchschnittlich 1,49 g/t Au aus 145 m Bohrloch (ca. 130 m vertikal), was die Kontinuität des Up-Dip eines Bohrabschnitts 2018 bestätigt.

- DO-19-268 schnitt mehrere Abschnitte über 1 g/t Au, einschließlich 1m mit durchschnittlich 9,89 g/t Au aus 269 m Bohrloch (ca. 215 m vertikal), innerhalb eines 5,5 m Intervalls mit variablem Durchschnittswert von 2,33 g/t Au. Dieses Loch endete in einer Mineralisierung.

Die oben genannten neuen hervorgehobenen Abschnitte bauen auf den zuvor angekündigten Ergebnissen der Porphyrzone aus dem Jahr 2019 auf, die DO-19-258 mit 19 m durchschnittlich 2,46 g/t Au (DO-19-258) innerhalb eines breiteren Intervalls von 41 m durchschnittlich 1,41 g/t Au und DO-19-256 mit mehreren oberflächennahen Abschnitten einschließlich 16 m durchschnittlich 1,57 g/t Au beinhalteten (siehe Pressemitteilung vom 29. Mai 2019).

Maple Gold's VP, Exploration, Fred Speidel, kommentierte: "Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen unserer fokussierten 6.045-Meter-Bohrkampagne zufrieden, da wir konsequent Goldzonen innerhalb des Ressourcenbereichs durchschnitten und erweitert haben. Diese neuen Ergebnisse der Porphyr-Zone werden auch in Zukunft dazu beitragen, unser Down-Dip / Down-Down-Plunge-Targeting für höhergradige Mineralisierungen zu steuern."

Abbildung 1 (unten) veranschaulicht die räumliche Verteilung der Bohrungen 2019 innerhalb der Porphyrzone, wobei die entsprechenden Untersuchungsergebnisse in Tabelle 1 unten dargestellt sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47183/27062019_DE_MGM reports additional assay results from the Porphyry Zone - FINAL DE.001.png

Abb. 1: Bohrplan mit Porphyr 2019 und 531 Zonenbohrungen auf dem Restgesamtfeld des magnetischen Hintergrundbildes.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47183/27062019_DE_MGM reports additional assay results from the Porphyry Zone - FINAL DE.002.png

Abb. 2: Abschnitt 706650E mit ±50m Korridor; mineralisierte Zone verwendet 0,1 g/t Cutoff. DO-18-216 ist aus dem Bereich.

Loch DO-19-264 wurde ursprünglich entworfen, um die Tiefenkontinuität eines sehr starken Abschnitts 2018 in DO-18-216 zu testen (52 m mit durchschnittlich 3,53 g/t Au oder 1,46 g/t Au mit einer Obergrenze von 13 g/t). Das Loch 2019 wich jedoch stärker als erwartet ab, wobei die oben genannten Löcher in einem Abstand von ca. 150 m in einem EW-Richtungs-Downhole enden. Daher wurde die Tiefenkontinuität wie geplant nicht ausreichend getestet. Die Ergebnisse von DO-19-264 unterstützen jedoch immer noch die Abwärtskontinuität der breiteren Mineralisierungshülle und das Vorhandensein einer höhergradigen Mineralisierung in ihr. Das Unternehmen wird die Kontinuität dieser höhergradigen Zonen oder Schüsse in einer nachfolgenden Bohrkampagne weiter testen.

Tabelle 1: Hervorgehobene Bohrabschnitte 2019 aus der Porphyrzone und dem Explorationsbereich (insgesamt 10 Löcher)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47183/27062019_DE_MGM reports additional assay results from the Porphyry Zone - FINAL DE.003.png

*

Beschreibt neue Assayergebnisse (DO-19-256, DO-19-258 und DO-19-260 wurden erstmals am 29. Mai 2019 veröffentlicht). Alle Intervalle sind Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche geschätzte Breite je nach Bohrloch und Ausrichtung der mineralisierten Zone zwischen etwa 70-90% liegt. Die Kappenbildung in der Porphyrzone erfolgt bei 13 g/t Au pro Micon (2018). Der Cut-off für breitere Abschnitte beträgt 0,25 g/t Au. **Bezeichnet zwei Greenfield-Explorationsbohrungen (siehe Text unten).

Das Unternehmen bohrte auch zwei Greenfield-Explorationsbohrungen (DO-19-259 und -261) mehr als 1 km südlich der Porphryry-Zone. Diese beiden Bohrlöcher zielen auf potenzielle neue Goldzonen in einem Gebiet ab, das zuvor mehrere enge Abschnitte von 1-17 g/t Au ergeben hatte. Eine einzige Zone ergab 1,05 g/t Au über 1,8 m in einem der Bohrlöcher, wobei anomales Zn auch auf das Basismetallpotenzial in diesem allgemeinen Bereich hinweist.

Weitere Zahlen und Kernbilder zu den in dieser Pressemitteilung berichteten Bohrungen werden in Kürze auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum ALS-Labor, die Probenvorbereitung für die Prüfung sowie die Analyse, Aufzeichnung und statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~355 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streik) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource3, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Herr Joness Lang

VP, Unternehmensentwicklung

Handy: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über das zukünftige Mineralpotenzial der Porphyry-Zone, das Potenzial für eine signifikante Mineralisierung aus anderen Bohrungen im Rahmen des genannten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Unsicherheiten und der bestmöglichen Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten bergen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Für eine detailliertere Erläuterung dieser Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, verweisen wir auf Maple Gold Mines Ltd. Die Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden sind verfügbar unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

