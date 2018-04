IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 3.950.000 Dollar bekannt

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



Maple Gold gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 3.950.000 Dollar bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT UND IST KEIN EMISSIONSANGEBOT DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE

12. April 2018 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: MGM; OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.youtube.com/watch?v=cAVYQyJyw7k) meldet, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung (siehe Pressemitteilungen vom 19. März 2018 und 5. April 2018) für einen Gesamterlös von 3.950.000 CAD (das Emissionsangebot) durch Ausgabe von 16.458.334 Stammaktien zu einem Preis von 0,24 CAD pro Aktie abgeschlossen hat.

Nach Abschluss nahm die Beteiligung der Provinz Quebec an Maple Gold über Fonds und institutionelle Anleger beachtlich auf ungefähr 10 Prozent (auf unverwässerter Basis) zu. Die Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), SIDEX s.e.c. (Limited Partnership), Capital Régional et Coopératif Desjardins und Société de Développement de la Baie-James (SDBJ) beteiligten sich mit insgesamt 3.800.000 CAD. Das Unternehmen berichtet ebenfalls, dass Insider des Unternehmens insgesamt 433.334 Stammaktien des Emissionsangebots zeichneten, was dem Unternehmen Erlöse in Höhe von 104.000 CAD brachte.

Alle Wertpapiere werden ab dem Abschlussdatum einer viermonatigen Haltefrist unterliegen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Douay und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Es wurde keine Vermittlungsgebühr und nichts für die partizipierenden Gruppen in Verbindung mit dem Emissionsangebot gezahlt. Das Unternehmen wird bestimmten Teilnehmern Verwaltungsgebühren von bis zu 5% der Bruttoerlöse des Emissionsangebots zahlen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder unter anderen US-staatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu irgendeinem Kaufangebot von Wertpapieren weder in den USA noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Unternehmens-Update

Das Unternehmen gibt ebenfalls die Ernennung von Michelle Borthwick zum Vice President Compliance und Corporate Secretary bekannt. Frau Borthwick wird mit sofortiger Wirkung Frau Tracy Hansen ablösen.

Frau Borthwick besitzt über 20 Jahre an vielfältiger Erfahrung auf Managementebene in der Führung, Transition und Entwicklung von Aktiengesellschaften. Zuletzt war sie Vice President Corporate Affairs und Corporate Secretary bei Endeavour Mining Company, ein an der TSX notiertes internationales Goldbergbauunternehmen.

Das Unternehmen bedankt sich bei Frau Hansen für ihre Leistungen im Unternehmen und wünscht ihr das Beste für ihre zukünftigen Unternehmungen.

Über Maple Gold:

Maple Gold ist ein kapitalkräftiges Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung eines bezirksumfassenden Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 370 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi, die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Vererzung ist nach wie vor in mehreren Richtungen offen. In diesem ertragreichen Bergbaugebiet gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere große aktive Bergwerke. Maple Gold führt derzeit eine signifikante Bohrkampagne durch, um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neu entdeckte Ziele innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens zu überprüfen, die sich über eine Streichlänge von 55 km entlang der Deformationszone Casa Berardi ersteckt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.maplegoldmines.com.

FÜR MAPLE GOLD MINES LTD.

Matthew Hornor

B. Matthew Hornor, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mr. Joness Lang

VP, Corporate Development

Office: +1 416.306.8124

Email: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen im Hinblick auf das Timing und den Abschluss der Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Begriffe wie erwarten, werden, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen für angemessen hält, oder die in bestimmten Fällen auch auf der fachlichen Meinung von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Eine genauere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnten Ergebnissen unterscheiden, finden Sie in den von Maple Gold Mines bei der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde eingereichten Unterlagen, die auf der Webseite www.sedar.com bzw. auf der Webseite des Unternehmens (www.maplegoldmines.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung aufwww.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43156

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43156&tr=1

