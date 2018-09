IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold fasst die Highlights der Bohrungen im Jahr 2018 nach Erhalt der endgültigen Ergebnisse zusammen

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



: Maple Gold fasst die Highlights der Bohrungen im Jahr 2018 nach Erhalt der endgültigen Ergebnisse zusammen

Maple Gold fasst die Highlights der Bohrungen im Jahr 2018 nach Erhalt der endgültigen Ergebnisse zusammen

4. September 2018 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. "("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298484) freut sich, eine Zusammenfassung der Bohrkampagne 2018 zu geben, nachdem alle Proben eingegangen sind. Die Winterbohrkampagne 2018 umfasste 21.122 Meter Diamantbohrungen aus 52 Löchern und 1.471,3 Meter aus 57 kurzen Top-of-Bedrock Reverse Circulation (RC)-Löchern für insgesamt 22.593 Meter.

Etwa 70% der Gesamtmeterleistung befanden sich innerhalb oder in der Nähe des bekannten Ressourcengebiets, definiert als der 6,3 km x 1,8 km große Korridor einschließlich der Umrisse der konzeptionellen Gruben von Micon 2018 und einschließlich aller bekannten mineralisierten Zonen, die sich über die Ressource hinaus erstrecken. Die Ressource Douay NI 43-101 enthält 479.000 angezeigte Unzen mit durchschnittlich 1,59 g/t Au und 2.759.000 abgeleitete Unzen mit durchschnittlich 1,02 g/t Au, alle mit einem Cutoff-Gehalt von 0,45 g/t Au (Micon 2018). (Micon 2018) 479.000 Unzen bei 1,59 g/t Au (angezeigte Kategorie) und 2.759.000 Unzen bei 1,02 g/t Au (abgeleitete Kategorie) unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,45 g/t Au. Bitte besuchen Sie www.maplegoldmines.com oder die SEDAR-Einreichungen des Unternehmens für eine Kopie des Micon 2018-Berichts.

Einige der Bohrungen im Ressourcenbereich im Jahr 2018 konzentrierten sich auf aggressive Step-Out-Ziele, insbesondere dort, wo Lücken in der Bohrlochverteilung die Entdeckung neuer Zonen mit dem Potenzial, Unzen hinzuzufügen, ermöglichen und das Unternehmen einen Schritt näher an die Verbindung und Verknüpfung umliegender mineralisierter Zonen heranführen könnten. Der Restbetrag (~30%) wurde für die Erkundung des 377 km² großen Grundstückspakets und die Generierung neuer Greenfield-Ziele (seichte RC-Bohrungen) verwendet, während gleichzeitig zwei bestehende Greenfield-Zielgebiete (NE Syenite und NW Greenfield-Zielgebiete) mit einer ersten Phase der Diamantbohrungen getestet wurden. In den folgenden Abschnitten werden Highlights aus den verschiedenen Bereichen der Kampagne 2018 sowie erste Interpretationen und Analysen vorgestellt.

Ressourcenbereich: Zentrales Ressourcengebiet (Porphyrzone Infill/Step-out): 29 Bohrlöcher (11.735 Meter)

Diese Bohrungen konzentrierten sich hauptsächlich darauf, die Kontinuität der bestehenden Zonen entlang des Streichens und nach unten (oder nach oben) zu bestätigen, insbesondere in Gebieten mit geringerer Bohrlochdichte.

Hervorgehobene Ergebnisse (tatsächliche Breiten werden auf ca. 90% der Bohrlochlänge geschätzt):

- DO-18-216: 52 m @ 3,53 g/t Au (einschließlich 21 m @ 7,87 g/t Au) in einem breiteren Halo von ~150 m aus minderwertigem Material; DO-18-203: 19 m @ 0,88 g/t Au[siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2018]. Diese Zonen erstrecken sich von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von über 300 m.

- DO-18-229: Schneiden mehrerer mineralisierter Zonen, darunter 12 m bei 1,90 g/t Au, 8,5 m bei 3,80 g/t Au und 5,5 m bei 1,94 g/t Au, die alle Teil einer breiteren Mineralisierung sind, die sich bis zur Oberfläche erstreckt; DO-18-234: zahlreiche mineralisierte Zonen, darunter 7 m bei 1.47 g/t Au und 27,9 m @ 0,66 g/t Au; DO-18-230: mehrere Zonen, 24 m @ 0,75 g/t Au (einschließlich 7 m @ 1,17 g/t Au) und 4,8 m @ 1,25 g/t Au, diese Zonen erstrecken sich auch auf die Oberfläche[siehe Pressemitteilung 26. Juni 2018].

- DO-18-247: Schneiden mehrerer mineralisierter Zonen, einschließlich 21 m bei 3,49 g/t Au, einschließlich 6,0 m bei 9,32 g/t Au; DO-18-254: Schneiden von 27,5 m bei 1,25 g/t Au, einschließlich 2,1 m bei 5,36 g/t Au; DO-18-244: Schneiden mehrerer mineralisierter Zonen, einschließlich 7 m bei 2,06 g/t Au und drei weiterer über 1 g/t Au. Alle diese Zonen erstrecken sich bis zur Oberfläche[siehe Pressemitteilung vom 9. Juli 2018].

Zusammenfassung: Die Untersuchungsergebnisse der Bohrungen im zentralen Teil der Porphyrzone (einschließlich DO-18-216) unterstützen das Konzept des Unternehmens, mehrere höhergradige Zonen oder Triebe innerhalb der Porphyrzone zu errichten, zeigen die Kontinuität dieser Art der Mineralisierung im zentralen Teil der Porphyrzone und eröffnen die Möglichkeit, die Gehalte in der Tiefe zu erhöhen.

Hervorgehobene Ergebnisse aus dem östlich-zentralen Teil der Porphyrzone (DO-18-247, DO-18-254 und DO-18-244) zielten auf ein Gebiet mit geringerer Bohrdichte und durchschnitten deutlich höhere Gehalte als benachbarte Bohrlöcher, was darauf hinweist, dass der Gehalt in diesem Gebiet in der Tiefe zunehmen kann.

Bohrungen in der westlichen Hälfte der Porphyrzone (d.h. westlich von DO-18-216) bestätigten das Vorhandensein eines breiten (90 bis 130 Meter breiten) Halos von Goldmineralisierung, der sich mehrere hundert Meter entlang des Streichens erstreckt und hauptsächlich in Syeniten (DO-18-229, DO-18-230, DO-18-234) enthalten ist.

Ressourcenbereich: NW Zone, NW Gap Area (einschließlich neuer Nika Zonen):

11 Bohrungen für 4.528 Meter

Die Bohrungen konzentrierten sich auf ein Gebiet mit geringer Bohrdichte zwischen den Zonen NW, Douay West und Porphyry (NW Gap Area), wo zuvor mehrere verstreute, höhergradige Abschnitte erzielt wurden, hauptsächlich außerhalb der bestehenden konzeptionellen Gruben, wo zusätzliche Bohrungen die Kontinuität dieser Abschnitte bestätigen und die bestehenden konzeptionellen Gruben erweitern konnten.

Hervorgehobene Ergebnisse (Die wahren Breiten werden auf ca. 90% der Bohrlochlängen geschätzt):

- DO-18-217: 17 m @ 1,08 g/t Au in einem breiteren Bereich von ~100 m Halo der niedriggradigen Mineralisierung[siehe Pressemitteilung vom 23. April 2018]; DO-18-218: 50 m @ 1,77 g/t Au mit ausgezeichneter Kontinuität und oberflächennaher Erweiterung[siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2018]; DO-18-227: 5 m @ 2.32 g/t Au am südöstlichen Rand einer bestehenden (Micon 2018) konzeptionellen Grube[siehe Pressemitteilung vom 11. Juni 2018]; DO-18-241: 12m @ 1,78 g/t Au zur Bestätigung der östlichen Kontinuität und Erweiterung der Goldmineralisierung von DO-18-218[siehe Pressemitteilung vom 26. Juli 2018].

Zusammenfassung: Die Bohrungen im NW Gap Gebiet waren sehr erfolgreich, mit der Entdeckung mehrerer neuer Mineralisierungszonen (die Nika Zonen). Es gibt große Syenitkörper in diesem Gebiet, die zusammen mit der ersten Interpretation von Spurenelementmustern darauf hinweisen, dass dieses Gebiet eines von mehreren intrusiv-hydrothermalen Zentren, die Teil der Douay-Ressource sind, darstellen kann. Wie auch in der Porphyr-Zone sind höherwertige Intervalle von breiten, minderwertigen Halos umgeben. Zusätzliche Bohrungen sind erforderlich, um diese neuen mineralisierten Zonen entlang des Streichens und des Auf- und Abtauchens weiter zu definieren.

Maple Gold's VP, Exploration, Fred Speidel, sagte: "Fast drei Viertel des Bohrprogramms im Winter 2018 konzentrierten sich auf den Ausbau des Kernbereichs des Projekts, und wir sind mit den Erfolgen dort zufrieden. Wir konnten nicht nur wichtige mineralisierte Gebiete innerhalb des bekannten Lagerstättengebiets erweitern, sondern auch neue Goldzonen (Nika) entdecken und haben insgesamt solide Fortschritte im etablierten Rohstoffgebiet erzielt. In den kommenden Wochen und Monaten wird unser technisches Team unsere Modelle auf dem Weg zur nächsten Ressourcenschätzung bei Douay aktualisieren."

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44472/04092018_DE_Maple Gold Summarizes 2018 Drilling Highlights After Receiving Final Assays DE1.001.png

Abb. 1: Verteilung des Ressourcenbereichs und der Bohrlöcher im Greenfield, einschließlich der oberflächennahen RC-Bohrungen.

Greenfield-Bohrungen: Flache RC-Bohrungen (1.471,3 Meter), NE-Syenit (2.869 Meter) und NW-Greenfield (1.991 Meter)

Die flachen RC-Bohrungen im Jahr 2018 brachten drei (3) neue geologische Ziele im westlichsten Teil des Douay-Projekts hervor. Die neuen Ziele liegen ca. 35 km westlich des Ressourcengebiets und sind innerhalb eines Blocks von ca. 38 km.² der von der Gesellschaft Ende 2017 abgesteckt wurde. Diese flache Explorationsbohrung stellt die erste Arbeitsphase des Unternehmens in diesem Bereich dar und wurde entwickelt, um erste Grundgesteins- und Abraumdaten zu liefern, die eine Vektorisierung zu Zielen für weitere Explorationsarbeiten und potenzielle Kernbohrungen in späteren Kampagnen ermöglichen.

Eine erste Überprüfung der Ergebnisse der Kernbohrungen, die sowohl für die NW-Greenfield- als auch für die NE-Syenitgebiete erhalten wurden, ergab ermutigende Anomalien in mehreren Pfadfinderelementen, die mit Gold im Ressourcengebiet in Verbindung gebracht werden können; diese geochemischen Anomalien verdienen weitere Oberflächenarbeiten mit dem Ziel, künftige Bohrziele in diesen Gebieten zu vektorisieren und zu verfeinern.

Das Unternehmen schloss 1471,3 Meter RC-Bohrungen in 57 flachen Löchern in zwei Bereichen ab: im westlichen Bereich und im südlichen Zentralbereich (siehe Abb. 1, Einsatz). Im günstigeren westlichen Bereich wurden drei separate Gold-in-till-Anomalien mit 25, 35 und 21 Goldkörnern in Kassenproben gewonnen; eine subtilere vierte Anomalie mit 16 Goldkörnern tritt ebenfalls neben den besten der ersten drei auf, wodurch dieses Ziel verstärkt und bestätigt wird. Hintergrund für diesen Bereich sind ca. 0 bis 5 Goldkörner pro Kassenprobe. Die Gesteinsgeochemie für diese und benachbarte Bohrlöcher zeigt mehrere verschiedene Alterationsstile, von denen einige der Alteration im Ressourcenbereich ähnlich sind und andere eher auf einen vulkanogenen Massivsulfid (VMS)-Stil der Mineralisierung hinweisen, wie die nahe gelegenen Lagerstätten Joutel und Estrades. Die durchschnittliche Abraumdicke in diesem westlichen Bereich betrug 27,9 Meter. Weitere Folgearbeiten sind für diesen Bereich geplant und sollen eine IP-Untersuchung umfassen, um potenzielle neue Bohrziele zu ermitteln.

Maple Gold's VP, Exploration, Fred Speidel, kommentierte: "Die Ergebnisse der ersten Kernbohrungen in Gebieten mit höherem Risiko (aber auch potenziell höherem Ertrag) auf dem Greenfield sind ausreichend ermutigend, um weitere Explorationen zu rechtfertigen, mit positiven geologischen und geochemischen Indikationen in allen drei untersuchten Gebieten".

Speidel fügte hinzu: "Flache RC-Bohrungen sind ein kostengünstiges Explorationswerkzeug für neue Zielgenerationen in Gebieten mit Gletscherbedeckung, mit dem wir wichtige Informationen über die Geologie und Geochemie des Untergrundes und der Gletscherablagerungen gewinnen können. Es gibt ermutigende Anzeichen sowohl für Gold als auch für NE-Metalle im westlichen Bereich, wo die Abraumdicke geringer war als erwartet. Wir werden auf den Daten aufbauen, die wir von dieser Arbeit erhalten haben, um neue Ziele auf dem Greenfield für zukünftige Bohrkampagnen zu erschließen."

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44472/04092018_DE_Maple Gold Summarizes 2018 Drilling Highlights After Receiving Final Assays DE1.002.png

Abb. 2: Kompilationskarte für das RC-Bohrprogramm, nur der westlichste Teil des Grundstücks, auf regionaler Magnetgradienten-Basiskarte. Gold-, Kupfer- und Basismetallabschnitte aus historischen Bohrlöchern.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo. von Maple Gold, Vice President Exploration, geprüft und aufbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten zu den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QS) und Qualitätskontrolle (QS)

Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des Bohrkerns in NQ-Größe, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns für die Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum Analyselabor, die Probenvorbereitung für die Analyse sowie die Analyse, Aufzeichnung und abschließende statistische Überprüfung der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts in einem der weltweit führenden Bergbaugebiete konzentriert. Das 377 km² große Douay-Goldprojekt des Unternehmens befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine etablierte Goldressource (Micon 2018) 479.000 Unzen bei 1,59 g/t Au (angezeigte Kategorie) und 2.759.000 Unzen bei 1,02 g/t Au (abgeleitete Kategorie) unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,45 g/t Au. Bitte besuchen Sie www.maplegoldmines.com oder die SEDAR-Einreichungen des Unternehmens für eine Kopie des Micon 2018-Berichts.

die in mehrere Richtungen offen bleibt, mit einer ausgezeichneten Infrastruktur und mehreren groß angelegten Minen in diesem produktiven Bergbaugebiet. Maple Gold hat jetzt eine bedeutende Winterbohrkampagne abgeschlossen, um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neue Entdeckungsziele innerhalb des 55 km langen Streichs des Unternehmens entlang der Casa Berardi Deformationszone zu testen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM AUFTRAG VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

Herr Joness Lang

VP, Unternehmensentwicklung

Phone: +1778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung in Kanada, einschließlich Aussagen über das voraussichtliche Mineralpotenzial der Porphyr-Zone, das Potenzial für eine signifikante Mineralisierung durch andere Bohrungen im referenzierten Bohrprogramm und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Unsicherheiten und der bestmöglichen Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der Privatplatzierung. Wenn hierin Wörter wie "antizipieren", "werden", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Einschätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung für angemessen hielt, oder in bestimmten Fällen auf Expertenmeinungen Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden. Für eine detailliertere Darstellung dieser Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen, verweisen wir auf die Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com oder auf die Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44472

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44472&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5651271077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.