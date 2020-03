IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold bohrt zusätzliche hochgradige Mineralisierung und definiert offene IP-Anomalie in der Zone 531

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



: Maple Gold bohrt zusätzliche hochgradige Mineralisierung und definiert offene IP-Anomalie in der Zone 531

16. März 2020 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. "Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-drilling-new-high-grade-extension-531-zone/ ) freut sich, eine Aktualisierung und neue Explorationsergebnisse für die Zone 531 bekannt zu geben. Maple Gold unterbrach die Bohrungen nach dem Abschluss von zwei Bohrlöchern in der Zone 531 ("531") und begann mit den Bohrungen in anderen Zonen, da sich die neuen Ergebnisse der induzierten 3D-Polarisation (IP) möglicherweise auf die Unterstützung der aktuellen Zielkonzepte des Unternehmens und die Priorisierung der nächsten Bohrstandorte in der Zone 531 auswirken könnten. Zu den Highlights der jüngsten Arbeiten auf 531 gehören

- Die 3D-IP-Testuntersuchung bestätigte nicht nur die Erkennbarkeit der Zone 531, sondern unterstützt auch das Konzept, dass die Zone für die ESE, das WNW und die Tiefe weit offen ist (siehe Abbildung 1).

- Die 3D-IP-Vermessung definierte auch ein neues, nicht gebohrtes IP-Ziel, das etwa 800 m westlich der Hauptzone in einem Lückenbereich liegt, in dem keine Bohrungen über etwa 600 m durchgeführt wurden; ein nachfolgendes IP-Ziel in diesem Bereich hat das Potenzial, ein sehr überzeugendes Bohrziel zu definieren.

- Dritte mineralisierte Zone, die in Bohrloch DO-20-262X als Ergebnis der Vertiefung der letztjährigen DO-19-262 mit 5,96 g/t Au auf 3,5 Metern, einschließlich 11,35 g/t Au auf 1,7 Metern, durchschnitten wurde

Die IP-Ergebnisse scheinen den OSO-Trend des Unternehmens (weitgehend ungebohrt) für eine Sulfidmineralisierung in Verbindung mit hochgradigem Gold im derzeit gebohrten Gebiet und auch einen ähnlichen WNW-Trend zu unterstützen; in beiden Fällen ist die IP-Anomalie (und somit das verursachende sulfidhaltige System) in beide Richtungen und auch in der Tiefe vollständig offen.

Der VP Exploration von Maple Goldmines, Fred Speidel, kommentierte dazu: "Die Vertiefung von DO-19-262 durchschnitt eine zusätzliche schmale mineralisierte Zone mit höheren Gehalten (>3x) als der aktuelle Durchschnitt der Untergrundressourcen in Douay (RPA 2019) und die IP-Ergebnisse, die wir erhalten haben, sind sehr überzeugend, da es in der Zone 531 einen umfangreicheren Sulfidkörper gibt, als derzeit durch Bohrungen erprobt wurde. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse der IP-Untersuchung darauf hin, dass es neben dem WNW der Zone Main möglicherweise einen zusätzlichen, nicht gebohrten Sulfidkörper gibt. Das Ausmaß dieser Ziele und der allgemeine Mangel an Bohrungen in diesen Gebieten bietet uns eine bedeutende, noch nicht getestete Exploration nach oben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51261/16032020_DE_MGM-Exploration Results at 531 Zone_FINAL DE.001.png

Abbildung 1: 3D-IP-Plan in 450 m Tiefe, mit RPA (2019)-Konzeptgruben und Goldmineralisierung in der Zone 531 von Douay und den umliegenden Gebieten. Die gelben Punkte stellen vorrangige und zulässige Bohrstandorte dar, einschließlich des abgeschlossenen Bohrlochs DO-20-269, das südlich von DO-19-262 angesiedelt ist; der Bohrstandort mit einer weißen Bohrlochspur stellt ein mögliches Bohrloch dar, um den östlichen Rand der aktuellen (offenen) IP-Anomalie zu testen.

Während der letztjährigen Winterkampagne durchschnitt das Unternehmen eine bedeutende Goldmineralisierung in DO-19-262, wobei der tiefere Abschnitt in etwa 375 m vertikaler Tiefe endet, knapp unterhalb der Basis der konzeptionellen Ressourcengrube in diesem Gebiet. Die beiden bisher abgeschlossenen Bohrungen des Unternehmens im Jahr 2020 beinhalteten die Vertiefung dieses Bohrlochs mit dem Ziel, zusätzliche hochgradige Mineralisierung in der Tiefe zu durchschneiden. DO-20-262X (Erweiterung von DO-19-262), durchschnitt 5,96 g/t Au auf 3,5 Metern, einschließlich 11,35 g/t Au auf 1,7 Metern aus etwa 460m vertikaler Tiefe. Diese dritte mineralisierte Zone zeichnet sich durch eine enge räumliche Verbindung mit pyritkarbonatreichen Injektionen und der damit verbundenen Alteration aus.

Das andere abgeschlossene Bohrloch (DO-20-269) wurde zur Erprobung potenzieller neigungsabwärts gerichteter Erweiterungen südlich von DO-19-262 konzipiert, doch dieses Bohrloch wurde nicht wie erwartet abgeflacht und endete daher etwa 150 Meter von der bekannten Zone entfernt, sobald die Zieltiefe erreicht war. DO-20-269 durchschnitt immer noch die Goldmineralisierung nahe dem Ende des Bohrlochs (1,50 g/t Au auf 5,2 m, einschließlich 2,41 g/t Au auf 2,0 m). Ein zukünftiges Infill-Bohrloch oder ein Keil kann fertiggestellt werden, um die neigungsabwärts/abwärts gerichtete Kontinuität des breiteren Mineralisierungsschnitts der DO-19-262 aus dem letzten Jahr besser zu testen.

Maple Gold hat vor kurzem ein einzelnes Bohrloch in der Zone NW abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. Februar 2020) und die Bohrungen in den Zonen Nika und Porphyr fortgesetzt, wo die Ziele des Unternehmens den oberflächennahen Ausdruck einer hochgradigen Mineralisierung beinhalten, die zuvor in diesen Zielgebieten entdeckt wurde. Das Unternehmen wird die Erprobung von Zielen mit hoher Priorität fortsetzen, jedoch mit einer reduzierten Rate, wobei auf Unternehmens- und Projektebene bereits Schritte unternommen werden, um angesichts der derzeitigen Unsicherheit und Turbulenzen auf dem Markt Kapital zu sparen und die finanzielle Flexibilität zu erweitern. Maple Gold wird nicht, wie ursprünglich geplant, bis zu drei Bohrgeräte hochfahren, um 7.000 - 9.000 Meter zu bohren. Aktualisierte Richtlinien für die Messung der Bohrungen während der aktuellen Bohrphase sowie andere Unternehmensupdates und -anpassungen werden in Kürze veröffentlicht. Das Unternehmen wird zusätzliche IP- und Bohrergebnisse melden, sobald diese eingehen und interpretiert werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc. , P. Geo., Vice-President Exploration, von Maple Gold, überprüft und vorbereitet. Fred Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß den Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten gemäß National Instrument 43-101. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsinformationen durch seine direkte Beteiligung an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold setzt in Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, die Bohrung und die Entnahme des Bohrkerns in NQ-Größe, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Lager Douay, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Entnahme von Proben und die Verpackung des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum ALS-Labor, die Vorbereitung der Proben für die Analyse sowie die Analyse, Aufzeichnung und abschließende statistische Überprüfung der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter

http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbauländer konzentriert. Das ~355 km² große Douay-Goldprojekt des Unternehmens befindet sich entlang der Casa Berardi-Deformationszone (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi-Grünsteingürtels im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.com

IM NAMEN DER MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Herr Joness Lang

VP, Unternehmensentwicklung

Zelle: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERENDER DIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNIMMT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" und "vorausblickende Aussagen" (gemeinsam als "vorausblickende Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung in Kanada, einschließlich Aussagen über das aussichtsreiche Mineralisierungspotenzial der Porphyr-Zone, das Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung aus anderen Bohrungen des erwähnten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Vorausblickende Aussagen basieren auf Annahmen, Ungewissheiten und der besten Schätzung des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausschauende Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich des Zeitplans und des Abschlusses der Privatplatzierung. Wenn hierin Worte wie "erwarten", "werden", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für vernünftig hielt, oder in bestimmten Fällen auf Gutachten Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Für eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, wenden Sie sich bitte an Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich die Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

