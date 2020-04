IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold beschreibt 1.500 Meter langes bohrbereites Zielgebiet mittels neue induzierten Polarisationsmessung

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.



: Maple Gold beschreibt 1.500 Meter langes bohrbereites Zielgebiet mittels neue induzierten Polarisationsmessung

8. April 2020 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. "Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-drilling-new-high-grade-extension-531-zone/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Infill-induzierte Polarisierungslinien (IP) des Unternehmens auf dem IP-Ziel Northeast nun ein 1.500 m langes bohrbereites Zielgebiet im SW-Teil eines 3 km langen Korridors von Anomalien der Wiederaufladbarkeit umfassen, wobei sowohl die bekannte lokale Geologie als auch die Reaktion auf die induzierte Polarisierung als günstig für neue Goldfunde vom Typ Vezza interpretiert werden. Die ehemals produzierende Vezza-Mine, die 12 km östlich des Douay-Projekts von Maple Gold liegt, produzierte etwa 0,4 Mio. Unzen mit einem Gehalt von ~6 g/t Au (Lebensdauer der Mine). Zusätzlich zu Vezza kommt die viel größere Lagerstätte Casa Berardi (6,2 Mio. Unzen frühere Produktion plus Reserven und Ressourcen) im gleichen lithotektonischen Kontext wie Vezza vor. Casa Berardi befindet sich etwa 40 km westlich des Grundstücks Douay, mit aktuellen (nachgewiesenen und wahrscheinlichen) Reserven von 5,3 g/t Au Untertage und 2,3 g/t Au im offenen Grubabbau. 31. Dezember 2018: 43-101 Bericht mit dem Titel Technischer Bericht für die Mine Casa Berardi, Nordwest-Quebec, Kanada, 297p.

Zu den zusammenfassenden Highlights dieses neuen Entdeckungsbohrziels gehören:

- Ein einzelnes kurzes historisches Bohrloch (1994), das kurz vor dem westlichen Rand der neuen IP-Anomalie fertiggestellt wurde, durchschnitt eine Vezza-artige Alteration und Mineralisierung (siliziumdioxid-serizit-pyrit-alterierte Sedimente mit vereinzelten Pyrit) und anomales Hintergrundgold (20-120ppb Au) von 62,4 m bis zum Ende des Bohrlochs auf 153 m, wobei die Goldgehalte in den Abschnitten nach unten hin ansteigen.

- Die Infill-IP-Untersuchung des Unternehmens definierte die höchste Wiederaufladbarkeit über eine Entfernung von > 400 m (für die Kontext-Lagerstätte Vezza, die sich über etwa 400 m entlang des Streichs erstreckt), beginnend in der Nähe der Oberfläche und offen bis in die Tiefe (Abb. 1 und 2).

- Maple Gold wird sich auf die Vektorisierung in Richtung des höhergradigen Teils des hydrothermalen Systems in diesem Gebiet konzentrieren, das sich vermutlich im Nordosten befindet, was mit einer verstärkten Reaktion auf die Wiederaufladbarkeit verbunden ist.

- Die IP-Anomalien, die die östliche Hälfte des oben erwähnten 3 km langen Korridors bilden, scheinen nach Norden offen zu sein; das IP-Gitter wird in dieser Richtung erweitert, bevor die ersten Bohrungen in diesem Gebiet stattfinden.

Hinweis: Eine Mineralisierung auf benachbarten und/oder nahe gelegenen Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem unternehmenseigenen Grundstück Douay.

Der VP von Maple Gold, Exploration, Fred Speidel, kommentierte dies: "Unsere Bohrkampagne 2020 umfasste eine Reihe von Bohrlöchern innerhalb des bekannten Lagerstättengebiets, wo wir glauben, dass wir oberflächennahes, hochgradiges Material definieren können, aber wir sind auch sehr erfreut über die Aussicht, neue Entdeckungen auf der grünen Wiese auf unserem größeren Grundstück zu machen, und das IP-Ziel Northeast stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit für uns dar, dies zu tun. Demnächst: Update für Bildungsinvestoren - Neue Goldfunde mit Fred Speidel im Visier. Klicken Sie auf den folgenden Link, um Updates für Investoren direkt in Ihren Posteingang zu erhalten: https://bit.ly/2x35K6V

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51474/08042020_DE_MGM details 1500 metre drill-ready discovery target_FINALDE.001.png

Abbildung 1: Aufladbarkeitsscheibe in 150 m Tiefe; die Reaktion (gemessen in mV/V) wird so interpretiert, dass sie das Vorhandensein von (elektrisch aufladbarem) verstreutem Pyrit in Verbindung mit einer Goldmineralisierung widerspiegelt. Beachten Sie die Position des historischen Bohrlochs am SW-Rand der Anomalie und die Position des in Abb. 2 gezeigten Abschnitts 1800E, der zur Bestätigung des Vorhandenseins eines goldhaltigen Systems in diesem Gebiet dient, der jedoch nur die oberflächennahe und SW-Kante getestet hat.

Die Bohrungen auf diesem neuen Northeast IP Entdeckungsziel haben für das Unternehmen Priorität; der Zeitplan für die Bohrungen auf diesem Entdeckungsziel wird sowohl von den Marktbedingungen als auch von jeglichen laufenden Arbeitsbeschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 bestimmt. Die Position des vorgeschlagenen Hauptbohrstandorts, wie in Abb. 1 und 2 dargestellt (derzeit einer von mehreren zulässigen Standorten), spiegelt die Interpretation des Unternehmens wider, wohin die Vektoren in Richtung einer hochgradigeren Goldmineralisierung zeigen könnten, ausgehend von dem historischen Bohrloch, das das Vorhandensein eines breiten, aber niedriggradigen goldhaltigen hydrothermalen Systems feststellte. Das Unternehmen verwendet den durch die Anomalie der Wiederaufladbarkeit angezeigten Trend als Proxy für den Pyritgehalt und die interpretierte Zunahme des Pyritgehalts in Richtung Nordosten als Proxy für einen Vektor in Richtung einer hochgradigeren Goldmineralisierung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51474/08042020_DE_MGM details 1500 metre drill-ready discovery target_FINALDE.002.png

Abbildung 2: 2D-Inversion für den IP-Abschnitt 1800E (Wiederaufladbarkeit); beachten Sie die oberflächennahe Anomalie und die Erweiterung und Verstärkung der Anomalie in der Tiefe; der Boden des Abschnitts ist 460 m tief. Die Spur von Abb. 2 ist auch in der Draufsicht dargestellt. Beachten Sie, dass sich die Goldmineralisierung der Lagerstätte Vezza bis in mindestens 750 m Tiefe erstreckt.

Die Pipeline von Maple Gold mit neuen Entdeckungszielen sowohl für Gold als auch für VMS-artige Mineralisierungen wächst weiter. Zusätzlich zum bohrfertigen IP-Ziel Northeast verfügt das Unternehmen über mehrere neue Gold-Ziele, die im Rahmen der 2018 durchgeführten Top-of-Bedrock-Bohrungen am westlichen Rand des Grundstücks Douay sowie eine Reihe von Grundmetallzielen im gesamten zentralen Teil des Grundstücks generiert wurden. Das Unternehmen wird in Zukunft zusätzliche IP-Linien über diese Zielgebiete fertigstellen, um neue Bohrziele zu festigen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice-President Exploration, von Maple Gold, überprüft und vorbereitet. Fred Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß den Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten gemäß National Instrument 43-101. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsinformationen durch seine direkte Beteiligung an den Arbeiten überprüft. Klicken Sie auf den folgenden Link, um die QA-QC-Standards und -Protokolle des Unternehmens einzusehen:

http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbauländer konzentriert. Das ~355 km² große Douay-Goldprojekt des Unternehmens befindet sich entlang der Casa Berardi-Deformationszone (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi-Grünsteingürtels im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.com

IM NAMEN DER MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Herr Joness Lang

Exekutiv-Vizepräsident

Mobil: +1778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERENDER DIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNIMMT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" und "vorausblickende Aussagen" (gemeinsam als "vorausblickende Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung in Kanada, einschließlich Aussagen über das aussichtsreiche Mineralisierungspotenzial der Porphyr-Zone, das Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung aus anderen Bohrungen des erwähnten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Vorausblickende Aussagen basieren auf Annahmen, Ungewissheiten und der besten Schätzung des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausschauende Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich des Zeitplans und des Abschlusses der Privatplatzierung. Wenn hierin Worte wie "erwarten", "werden", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für vernünftig hielt, oder in bestimmten Fällen auf Gutachten Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Für eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, wenden Sie sich bitte an Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich die Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51474

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51474&tr=1

