IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X schließt Investition in Mountain Spring Oil and Gas Limited ab

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.



: Manganese X schließt Investition in Mountain Spring Oil and Gas Limited ab

Manganese X schließt Investition in Mountain Spring Oil and Gas Limited ab

Montreal, Quebec: Manganese X Energy Corp., 11. Oktober 2018 - Manganese X Energy Corp. (TSX-V:MN)(FWB: 9SC2) (TRADEGATE:9SC2)(OTC Pink: SNCGF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors von Manganese X am Dienstag, den 9. Oktober 2018 den Erwerb von 750.000 Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von 1 Dollar pro Aktie genehmigt hat. Damit erwirbt Manganese X einen Anteilsbesitz von 15 % an Mountain Spring Oil and Gas Limited (MSOG). Im Anschluss daran wurde Manganese X die Möglichkeit eingeräumt, weitere Anteile an MSOG zu erwerben. Die Gespräche hierzu sind noch im Gange und Manganese X wird die Aktionäre nächste Woche hierüber informieren.

Manganese X freut sich außerdem, eine nicht vermittelte Privatplatzierung zur Einwerbung von bis zu 400.000 Dollar (die Privatplatzierung) anzukündigen. Die Privatplatzierung besteht aus 2 Millionen Flow-Through-Aktien (die FT-Aktien) zum Preis von 0,20 Dollar pro Aktie, um einen Gesamterlös von bis zu 400.000 Dollar einzuwerben. Es wird derzeit erwartet, dass bestimmte Führungskräfte und Insider des Unternehmens an der Privatplatzierung teilnehmen werden. Der Abschluss der Privatplatzierung ist bestimmten Bedingungen vorbehalten, wie u.a. dem Erhalt aller erforderlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse und die Wertpapieraufsichtsbehörden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung vollständig oder teilweise abgeschlossen wird. Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung vom Unternehmen begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten gebunden. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Exploration in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Peter Lake und Battery Hill verwendet.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbau- sowie andere Mineralprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit hochwertigen Materialien zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen grünen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman

CEO & Director

martin@kepman.com

1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44866

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44866&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5626781028

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.