IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X gibt Marketingvereinbarung bekannt

: Manganese X gibt Marketingvereinbarung bekannt

Montréal, Québec--(18. August 2021) - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FSE: 9SC2) (OTCQB: MNXXF) ("Manganese X" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen 7-monatigen Marketing- und Beratungsvertrag mit dem in Toronto ansässigen Marketingunternehmen North Equities Corp. (der "Vertrag") abgeschlossen hat. North Equities Corp. ist auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert und wird in der Lage sein, den Bekanntheitsgrad und die weite Verbreitung der Unternehmensnachrichten zu steigern. In Verbindung mit dem Vertrag wird das Unternehmen an North Equities 112.000 $ zahlen und 325.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,345 $ ausgeben, die für einen Zeitraum von zwei Monaten ausgeübt werden können. North Equities hat einer vertraglichen Sperrfrist von sechs Monaten für die den Optionen zugrunde liegenden Aktien zugestimmt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.northequities.com.

Über Manganese X

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen CO2-armen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen strebt erfolgreich Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte in Kanada an.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HVAC-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors:

Martin Kepman

CEO & Director

martin@kepman.com

1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung. Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "zu erwarten", "erwartet", "vorhergesehen", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "sollten" oder "werden". Das Unternehmen kann keine Garantie dafür geben, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

