IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X beauftragt Mercator Geological Services Limited mit NI 43-101-konformer Mineralressourcenschätzung für Battery Hill

: Manganese X beauftragt Mercator Geological Services Limited mit NI 43-101-konformer Mineralressourcenschätzung für Battery Hill

24. August 2017

Montreal, Quebec. Kanada: Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FSE: 9SC2)(TRADEGATE:9SC2)(OTC Pink: SNCGF) (das Unternehmen oder Manganese X) gibt bekannt, dass es für seine Manganlagerstätte Battery Hill in Carleton County, 5 km NW von Woodstock, New Brunswick, eine Mineralressourcenschätzung und einen NI 43-101 konformen technischen Bericht in Auftrag gegeben hat. Die Ressourcenschätzung und der NI 43-101-Bericht werden von Mercator Geological Services Limited (Mercator) aus Dartmouth Nova Scotia, einer geologischen Beratungsfirma mit umfangreicher Erfahrung in NI-43-101-konformen technischen Berichten und Ressourcenschätzungen, erstellt. Manganese X hat Mercator mit einer unabhängigen technischen Studie der Lagerstätte Battery Hill beauftragt. Insbesondere soll Manganeses Bestätigungsbohrprogramm aus 25 Bohrlöchern von insgesamt 5188 Metern untersucht werden, ehe die Mineralressourcenschätzung erfolgt. Das Unternehmen hat festgelegt, dass das technische Projekt auf Battery Hill aus diesen zwei Hauptphasen bestehen soll:

Phase 1: Vorläufige Lagerstättenmodellierung, bestehend aus der Ausarbeitung eines vorläufigen Solid-Modells sowie der Durchführung von Gehalt-Tonnagen-Schätzungen anhand des Blockmodells. Oberstes Ziel dieser Phase ist, die Größenordnung der potenziellen Ressourcen festzulegen und, falls nötig, zusätzliche Empfehlungen bei der Verfassung der Ressourcenschätzung sowie eines dazu gehörigen NI 43-101-konformen technischen Berichts, umzusetzen. Das Unternehmen beabsichtigt, zu Phase 2 überzugehen, sobald Mercator diese Phase abgeschlossen und seine Hinweise und Empfehlungen abgegeben hat.

Phase II: Abschluss einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung auf Grundlage der Ergebnisse von Phase 1 sowie Abschluss der Datenvalidierung und -verifizierung, QAQC-Überprüfung, Ortsbesichtigung und dazugehöriger technischer Bericht. Die Beauftragung von Mercator Geological stellt einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung unseres Manganprojekts Battery Hill dar, sagte Martin Kepman, Chief Executive Officer. Wir haben daran gearbeitet, die Erschließung dieses Projekts voranzutreiben, und freuen uns sehr, dass eine starke, unabhängige Firma unseren NI 43-101-konformen technischen Bericht und unsere Ressourcenschätzung verfasst.

Über Mercator Geological Services Limited Mercator ist eine geologische Beratungsfirma aus Kanada, die ihren Kunden eine breite Palette an professionellen Dienstleistungen anbietet, sowohl für Projekte im In- als auch im Ausland. Unser Team aus professionellen Geologen hat umfangreiche Erfahrung, insbesondere auf dem Gebiet der Minerallagerstättenmodelle, Ressourcenschätzung und technischen Berichte, Mineralexploration sowie Projektmanagement.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätssicherung/-kontrolle

Roger Dahn, B.Sc., P.Geo (New Brunswick), Vice President of Exploration von Manganese X Energy, ist für diese Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 zuständig und hat den Inhalt auf seine Genauigkeit geprüft.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bestrebt, mittels umweltfreundlicher, grüner/emissionsfreier Verfahren neue Methoden zu entwickeln und Mangan zu niedrigeren, konkurrenzfähigen Kosten zu produzieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman Interismistischer CEO & Director martin@kepman.com 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

