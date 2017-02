IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy meldet ein Unternehmensupdate und die Gewährung von Optionen

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.



Manganese X Energy meldet Berufung von Dr. Moreno in das Board of Directors und Gewährung von Optionen

22. Februar 2017: Montreal, Quebec, Canada. Manganese X Energy Corp. (das Unternehmen) (TSX-V: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE:9SC2) (OTC PINK: SNCGF) freut sich, seine Aktionäre darüber zu informieren, dass Dr. Luisa Moreno die Berufung in das Board of Directors des Unternehmens angenommen hat.

Dr. Moreno ist Mitbegründerin und Managing Partner von Tahuti Global, einem erfolgreichen globalen Beratungsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das für Regierungseinrichtungen, Investmentgesellschaften und Unternehmen im Mineralressourcensektor Dienstleistungen erbringt. Dr. Moreno beschäftigt sich seit Jahren mit Industriemetallen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Technologie- und Energiemetallen und hat Berichte zu Seltenerdelementen und anderen kritischen Metallen veröffentlicht. Sie ist oft als Rednerin im Fernsehen und auf internationalen Konferenzen zu Gast und wird häufig in Zeitungen und Branchenpublikationen zitiert. Dr. Moreno war als Senior Analyst bei Investmentbanken in Toronto und als Investment Research Analyst bei einem international tätigen Analysehaus tätig. Sie hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Physik- und Ingenieurwissenschaften und erwarb ihren PhD auf dem Gebiet Werkstoffe und Mechanik am Imperial College (London, Vereinigtes Königreich).

Wir freuen uns sehr, dass Dr. Moreno sich bereit erklärt hat, unserem Board beizutreten. Dr. Moreno ist aufgrund ihrer Kompetenz auf dem Gebiet der technischen und wirtschaftlichen Recherche ebenso wie ihres beispiellosen Fachwissens über strategische Minerale und damit verbundene Prozesse in der Industrie der kritischen Metalle eine wertvolle Ergänzung des Teams von Manganese X Energy, sagte Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy Corp. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Dr. Moreno entgegen, um Manganese X Energy im aufstrebenden Sektor für Mangan und elektrolytisches Mangandioxid (EMD) in Nordamerika aufzustellen. Mit den Neuzugängen von Dr. Moreno sowie Peter Godbehere (Mitglied des Beirats), Roger Dahn, VP of Exploration, und Director Mark Billings sind wir insgesamt sehr zuversichtlich, dass wir ein sehr kompetentes und erfahrenes technisches Team zusammengestellt haben, das uns in unserem Bestreben unterstützen wird, der erste nordamerikanische Manganproduzent zu werden, der den nordamerikanischen EMD-Markt versorgt. Unser technisches Team wird sein Augenmerk auf die metallurgische Verarbeitung zur Herstellung eines hochgradigen Konzentrats anhand wirtschaftlicher, kostengünstiger, umweltfreundlicher Verfahren zu wettbewerbsfähigen Preisen richten.

Herr Anthnoy Viele ist von seinem Mandat als stellvertretender Director zurückgetreten, um für Dr. Moreno Platz im Board of Directors zu machen, und wurde in den Technik- und Marketingbeirat berufen.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bestimmten Mitgliedern des Board of Directors und des Technik- und Marketingbeirats insgesamt 400.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt und zu einem Preis von 0,21 $ gegen eine weitere Aktie eingelöst werden. Sie sind an keine weiteren Ausübungsbedingungen gebunden. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens, der auf der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 21. April 2016 von den Aktionären genehmigt wurde, ausgegeben. Der Optionsplan wurde der TSX Venture Exchange im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit zur Genehmigung unterbreitet. Die Optionen können nicht ausgeübt werden, bis diese Genehmigung vorliegt.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen grünen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman Interimistischer CEO & Director martin@kepman.com 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

