IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy gibt Ergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung bekannt

: Manganese X Energy gibt Ergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung bekannt

Montréal, Québec, Kanada, 16. November 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC MNXXF) ("Manganese" oder das "Unternehmen") freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung (AGM) seiner Aktionäre bekannt zu geben, die virtuell am 12. November 2020 stattfand.

Alle Angelegenheiten, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurden, wie im Rundschreiben der Gesellschaft vom 3. September 2020 bzw. 2. Oktober 2020 ("Rundschreiben") angegeben, wurden auf der Versammlung mit überwältigender Mehrheit der abgegebenen Stimmen genehmigt.

ANZAHL DER DIREKTOREN

Die Aktionäre stimmten der Festlegung der Anzahl der Direktoren auf fünf zu.

WAHL DER DIREKTOREN

Die Aktionäre wählten die folgende Liste von Direktoren:

Martin Kepman

Dr. Luisa Moreno

Jay Richardson

Anthony Viele

Roger Dahn

ERNENNUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wasserman Ramsay Chartered Accountants wurden für das darauffolgende Jahr erneut als Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt, wobei die Vergütung vom Aufsichtsrat beschlossen wurde.

ERNEUTE BESTÄTIGUNG DES AKTIENOPTIONSPLANS

Die Aktionäre genehmigten den rollierenden 10 Prozent Aktienoptionsplan des Unternehmens.

GENEHMIGUNG VON AKTIENOPTIONEN

Die Aktionäre genehmigten die Gewährung von Aktienoptionen durch das Unternehmen, wie im Rundschreiben beschrieben.

Über Manganese X Energy

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine bestehenden Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial um zusätzliche Standorte in Nordamerika zu erweitern. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist Manganese X Energy bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots für Wertpapiere des Unternehmens dar und darf in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf solcher Wertpapiere nicht als verbindlich angesehen werden.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können dementsprechend nach diesem Datum geändert werden. Vorausblickende Informationen beinhalten Informationen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsleistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen zwar für vernünftig hält, die jedoch naturgemäß erheblichen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten unterscheiden. Zu den Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, gehören unter anderem (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Risiken, die der Bergbauindustrie im Allgemeinen inhärent sind; (iii) die Tatsache, dass die TSX Venture Exchange den Aktienoptionsplan nicht genehmigt; oder (iv) Risiken, die allgemein mit dem Geschäft des Unternehmens verbunden sind, wie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens auf SEDAR beschrieben, die die Leser vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betreffen, im Detail überprüfen sollten. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Informationen erwarteten unterscheiden. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Mitteilung qualifiziert. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser sollten den zukunftsgerichteten Informationen keine unangemessene Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54266

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54266&tr=1

