IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy-Tochterunternehmen unterzeichnet endgültigen Vertrag für das in den USA patentierte PureBiotics-HVAC-Liefersystem

Montréal, Québec, Kanada, 16. November 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen), freut sich bekanntzugeben, dass Disruptive Battery Corp. (DBC), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Manganese X, einen definitiven Vertrag mit PureBiotics zum Erwerb einer 50%igen Beteiligung an PureBiotics, einem Unternehmen für die Kontrolle der Luftqualität im Umweltbereich, abgeschlossen hat.

Bei dem hergestellten Produkt wird es sich um ein in den USA angesiedeltes System zur Kontrolle der Luftqualität handeln. Die Raumluftlösung wird unser in den USA patentiertes Desinfektionsgeräte-System umfassen, welches entwickelt wurde, um Luftdesinfektionsmittel (ADAs) durch das HVAC (Heizung, Lüftung und Klimaanlage)-Verteilungssystem eines Gebäudes zirkulieren zu lassen und PureBiotics eigene, bewährte, sichere sowie effektive biologische Lösungen für die Luft- und Oberflächen-Umweltkontrolle für gesündere Häuser und Gebäude bereitzustellen.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, bemerkt dazu: Die Gründung dieses JV war ein ganz besonderer Prozess. Die Investoren müssen verstehen, dass unsere HVAC- und die damit verbundene Lüftungslösung angesichts des gegenwärtigen Zyklus der menschlichen Gesellschaft intensive Überlegungen erfordert. Pandemie-Management und -Bekämpfung ist das Gebot der Stunde, und unser Ziel ist es, die Gesellschaft wieder so zu mobilisieren, dass sowohl die Angst als auch das Risiko beim Atmen in einer geschlossenen Umgebung reduziert wird. Wir glauben, dass unsere Lösung für das Luftmanagement nicht nur relevant, sondern notwendig ist. Darüber hinaus sehen wir aus geschäftlicher Sicht ein skalierbares Produkt mit extremem Vertriebspotenzial.

Nach Angaben des Centers for Disease Control and Prevention können sich manche Infektionen durch einen Kontakt mit dem Virus in Form kleiner Tröpfchen und Partikeln verbreiten, die minuten- bis stundenlang in der Luft verweilen können. Diese Viren können möglicherweise Menschen infizieren, die weiter als 6 Fuß von einer infizierten Person entfernt sind oder nachdem diese Person den Raum verlassen hat.

Das vorrangige Ziel dieses Joint Ventures ist es, Lösungen für die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Luftqualität in Wohnungen und Unternehmen anzubieten, einschließlich der Senkung des Infektionsrisikos und der Reduzierung von Allergenen, Schadstoffen und Gerüchen. Der Vorgehensweise wird darin bestehen, die bestehenden Produktlinien und Technologien von PureBiotics mit dem US-Patent von DBC und anderen Ressourcen von Manganese X zu kombinieren.

In Phase 1 wird sofort mit der Gründung eines neuen Unternehmens begonnen, das seinen Sitz in Orlando, Florida, haben wird. Parallel dazu befinden wir uns in abschließenden Verhandlungen über eine auf Protokollen basierende Testanordnung mit einer anerkannten US-Universität. Der Zweck der geregelten Tests wird es sein, unser patentiertes HVAC-Luftqualitätskontrollsystem in Kombination mit einem PureBiotics-Luftnebel zur Viren- und Bakterienbekämpfung zu validieren. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung und Modernisierung unseres in den USA patentierten HVAC-Luftqualitätskontroll- und Liefersystems für die Produktion sowie den Vertrieb in den USA.

Die Prüfung und Validierung erfolgt unter der Leitung von Lino Morris, dem CEO von PureBiotics, der enge Beziehungen zu bekannten US-Universitäten mit Laboren unterhält, die von der FDA, EPA, USDA und andere staatliche Regulierungsbehörden akzeptiert sind.

Über PureBiotics

PureBiotics ist ein Marktführer im Bereich der probiotischen Hygiene und bietet innovative Reinigungs- und Körperpflegeprodukte für eine optimale und nachhaltige Hygiene, sowohl für die professionelle als auch für die häusliche Pflege. PureBiotics-Produkte sind sicher für Menschen, Haustiere und den Planeten.

Über Manganese X

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine bestehenden Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial um zusätzliche Standorte in Nordamerika zu erweitern. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

