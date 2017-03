IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. Update mit technischen Informationen

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.



: Manganese X Energy Corp. Update mit technischen Informationen

2.März 2017: Montreal, Quebec, Kanada. Manganese X Energy Corp. (das Unternehmen) (TSX-V: MN) (FSE: 9SC2)(TRADEGATE:9SC2)(OTC PINK: SNCGF) gibt bekannt, dass es in die nächste Phase übergegangen ist, die aus einem innovativen metallurgischen Projekt besteht, das durch die kürzlich stattgefundene überzeichnete Finanzierung in Höhe von 1,45 Mio. $ finanziert wird.

Dieses innovative metallurgische Projekt dient der Entwicklung eines Verfahrens, um ein Mangankonzentrat zu produzieren, das für die Herstellung von elektrolytischem Mangandioxid (EMD) verwendet werden kann. EMD ist ein hochwertiges Manganprodukt, das in unterschiedlichen Bereichen Anwendung findet, insbesondere als Kathodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Mangan ist eine wesentliche Komponente von Lithium-Ionen-Speichern, erklärte Martin Kepman, CEO und Director von Manganese X Energy. Wir sehen es deshalb als innovativ an, weil wir uns darauf konzentrieren, ein kostengünstiges und umweltfreundliches Konzentrat für den Lithium-Ionen-Batterie-Markt herzustellen. Aktuell ist die Nachfrage in Nordamerika sehr hoch.

Um das metallurgische Projekt zu beschleunigen, hat Manganese X Energy vor Kurzem zwei Kernprobenchargen aus der Iron Ore Hill-Zone an SGS geschickt. Dieses anerkannte Labor in Lakefield Ontario hat mit QemScan-Analysen (Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy) begonnen. SGS wird außerdem eine chemische Analyse der Proben vornehmen, wodurch das Unternehmen den Prozentsatz der anderen, auf seiner Liegenschaft vorkommenden Minerale berechnen kann. Das Unternehmen rechnet mit dem Eingang der QemScan-Testergebnisse im Laufe der nächsten zwei Wochen. Gleichzeitig zur QuemScan-Analyse wird Manganese X Energys metallurgisches Team damit beginnen, auszurechnen, ob der Einsatz und die Verbesserung bestimmter Verfahren, wie Flotation, gravitative, magnetische und elektrostatische Aufbereitungen, sowie Erzscheideverfahren rentabel sind, um hochgradiges Mangankonzentrat zu produzieren und gleichzeitig die anderen Minerale effektiv zu trennen. Außerdem wird Manganese X Energy weitere Kernproben aus den Zonen Sharpe Farm und Moody Hill des Konzessionsgebiets Houlton Woodstock verschicken, um festzustellen, welche mineralisierte Zone der drei Minerallagerstätten am effektivsten und rentabelsten abgebaut werden kann.

Gleichzeitig zur laufenden QemScan- und der chemischen Analyse hat das Unternehmen mehrere führende Forschungsunternehmen aufgefordert, Vorschläge zu unterbreiten, wie sie Manganese X Energy bei der Untersuchung modernster Verfahren und Technologien unterstützen können. Das Unternehmen hofft, das manganhaltige Mineral Rhodochrosit in ein rentables Konzentrat für den nordamerikanischen EMD-Markt umwandeln zu können. Das Unternehmen erwartet in Kürze die Antworten auf die Anfragen. Außerdem wird es verschiedene Behörden um finanzielle Unterstützung bitten, sodass das laufende Programm, zu dem eine metallurgische Electrolytic Manganese Dioxide (EMD)-Concept Study gehört, ausgeweitet werden kann.

Von Kingston Process Metallurgy Inc. (KPM) hat das Unternehmen einen ersten Verfahrens- und Testarbeitsbericht sowie die Kostenanteile der Concept Study erhalten. Mit diesen weiteren Informationen eröffnen sich uns viele Testmöglichkeiten und Chancen. Wir werden innovativ sein und die Arbeiten vorantreiben, sagte Dr. Luisa Moreno, Director des Unternehmens. Ziel der Concept Study von Kingston Process Metallurgy war die Prüfung aller Optionen zur Maximierung des potenziellen Mehrwerts des Mangankonzessionsgebiets Houlton Woodstock in Carleton County, New Brunswick, Kanada.

Manganese X Energy Corp. wird weiterhin engagiert nach verschiedenen Möglichkeiten, ein Mangankonzentrat für den nordamerikanischen EMD-Markt zu produzieren, suchen.

Gewährung von Optionen Das Unternehmen gibt bekannt, dass es einem Berater 500.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 0,215 $ pro Aktienopion ausgeübt werden. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens, der auf der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 21. April 2016 von den Aktionären genehmigt wurde, ausgegeben. Der Optionsplan wurde der TSX Venture Exchange im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit zur Genehmigung unterbreitet. Die Optionen können erst ausgeübt werden, wenn die Genehmigung vorliegt.

Über Kingston Process Metallurgy Inc. Kingston Process Metallurgy Inc. (KPM) wurde im Jahr 2002 gegründet, um mittels Auftragsforschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die chemische, die Bergbau- und die metallurgische Industrie Prozessentwicklung und -optimierung bereitzustellen. Das Projektportfolio von KPM ist vielfältig, im Mittelpunkt steht jedoch die Integration seiner experimentellen Arbeit in die technologische Ökonomie, um Prozesse zu entwickeln, die sowohl finanziell als auch technisch solide sind. Sein Team verfügt über das Know-how, die multidisziplinären Fertigkeiten und die grundlegenden Kenntnisse, um Konzepte zu entwickeln und einzigartige Herausforderungen zu meistern.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen grünen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman Interimistischer CEO & Director martin@kepman.com 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

