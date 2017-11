IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. Unternehmensupdate

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.



: Manganese X Energy Corp. Unternehmensupdate

Manganese X Energy Corp. Unternehmensupdate

9. November 2017 - Montreal, Quebec, Canada

Sehr geehrte Aktionäre,

Aufgrund des aktuellen Interesses und der Aktivitäten rund um Manganese X Energy Corp. sehen wir uns veranlasst, all unseren Aktionären und Abonnenten ein Update zukommen zu lassen, das von EQUITY GURU zusammengestellt und verfasst wurde und die Fortschritte skizziert, die wir im vergangenen Jahr erzielen konnten. Daneben schreitet auch unser neues Geschäftsprojekt zügig voran. Ich möchte mich bei all unseren treuen Aktionären bedanken, dass sie uns mit ihrem Vertrauen und ihrer Geduld die Möglichkeit geben, unsere Arbeiten fortzusetzen. Bleiben Sie dran, wir werden Sie auch weiterhin mit großartigen Neuigkeiten versorgen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr. Vielen Dank.

Herzliche Grüße, Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy Corp

Manganese X (MN.V) tanzt einen Freudentanz

Lukas Kane 6. November 2017 · Twitter · Facebook http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41388/Dear Subscribers_DE.001.png

Fragen Sie einen kanadischen Anleger, was er über Kali weiß. Er wird Ihnen etwas über den Verlust von Anbauflächen und eine neue Generation von Fleischfressern in Indien erzählen.

Dasselbe wird Ihnen bei Gold, Öl, Kupfer, Lithium und Graphit passieren. Basiswissen findet man nahezu überall.

Wenn Sie allerdings nach Mangan fragen, werden die meisten Leute nicht sicher sein, ob es sich dabei um eine Backzutat oder den Familiennamen eines französischen Fußballers handelt.

Mangan ist wichtig.

Und ich sage Ihnen auch, warum. Lithiumionenbatterien sind teuer in der Herstellung und sie überhitzen leicht. Eine neue Erfindung macht Batterien billiger und sicherer - und man braucht dazu Mangan.

Weil es bei der Produktion des Rohstoffs Engpässe gibt, klettert der Spotpreis immer weiter nach oben. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41388/Dear Subscribers_DE.002.jpeg

Mangan wird zunehmend in Kathodenmaterial verwendet.

Die Kathode ist die negativ geladene Elektrode einer Batterie. Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid-Kathoden (NMC-Kathoden) bestehen aus Nickel, Mangan und Kobalt. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41388/Dear Subscribers_DE.003.jpeg

Der Green Car Congress hat bestätigt, dass NMC-Kathoden eine bessere Energiebilanz und thermische Stabilität aufweisen und dabei kostengünstiger in der Herstellung sind als herkömmlichen Kathoden.

Manganese X (MN.V) entwickelt in Kanada ein kostengünstiges Projekt zur Förderung von Mangan im Tagebau. In Nordamerika gibt es derzeit keine aktiven Manganbergbaubetriebe. Der Großteil des Rohstoffs kommt aus China und Afrika - verbunden mit politischen Risiken, hohen Zöllen und Transportkosten.

MN hat vor kurzem ein Diamantbohrprogramm absolviert, mit dem drei historische Standorte mit Manganvorkommen in seinem Konzessionsgebiet in Woodstock, New Brunswick bewertet werden sollten.

Im Zuge der Bohrungen wurde der aussichtsreiche Trend mit den Manganvorkommen auf einer Streichlänge von 1,8 km erkundet.

Schlussfolgerungen aus dem Bohrprogramm:

- Das erste Bohrprogramm, in dem die Löcher in größeren Abständen gebohrt wurden, hat bestätigt, dass sich auf einer Streichlänge von rund 1,5 km in geringer Tiefe eine Manganmineralisierung von beachtlicher Mächtigkeit befindet.

- Die durchteuften Abschnitte sind bis zu 87,7 Meter (287,7 Fuß) mächtig und weisen einen MnO-Gehalt von bis zu 21,5 % auf.

- Die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens offen.

- Die Mineralisierung weist eine gute Kontinuität auf und wurde von der Oberfläche ausgehend senkrecht bis in eine Tiefe von 115 Metern durchteuft.

MN ist allerdings nicht das typische Explorationsunternehmen, wie Sie es kennen.

Am 14. September 2017 gab Manganese X den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Universität Minnesota bekannt, welche die Entwicklung von Manganprodukten mit Mehrwert betrifft.

In dieser Pressemeldung wurde zudem verlautbart, dass das Unternehmen auch seine Zusammenarbeit mit den anderen renommierten Mangantechnikfirmen, die bereits in verschiedene Metallurgieprojekte des Unternehmens eingebunden sind, fortsetzen wird. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41388/Dear Subscribers_DE.004.jpeg

Dank der Zusammenarbeit der Universität Minnesota mit unserem Expertenteam werden wir die Erschließung unseres Manganprojekts Battery Hill in Woodstock, New Brunswick optimieren und beschleunigen können, freut sich MN-CEO Marin Kepman. Unsere Absicht ist es, als erster nordamerikanischer Lieferant von Rohstoffen mit Mehrwert die Lithiumionenbatterieproduzenten, die alternative Energiebranche und auch die Stahlindustrie zu versorgen.

Am 24. August 2017 gab MN bekannt, dass eine 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und ein Fachbericht für das Manganprojekt Battery Hill in Carleton County, rund 5 Kilometer außerhalb von Woodstock, New Brunswick in Auftrag gegeben wurden.

Zu den fachlichen Arbeiten zählt auch eine unabhängige Studie zu den von MN durchgeführten Bestätigungsbohrungen.

Der Markt reagiert positiv auf den dualen Ansatz des Unternehmens, sich einerseits auf metallurgische Innovationen und andererseits auf die Ressourcenerschließung zu konzentrieren. Der nachstehende Candlestick-Chart über 60 Tage zeigt einen Kursanstieg der Aktie um 90 %. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41388/Dear Subscribers_DE.005.jpeg

Das Manganprojekt Battery Hill besteht aus zwei Phasen:

Phase 1 Ein erstes Lagerstättenmodell (Blockmodell) mit Schätzungen der Erzgehalte und Mengen; vorrangiges Ziel ist hier, das Ausmaß der potenziellen Ressourcen festzustellen.

Phase II Der Abschluss einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung auf Basis der Ergebnisse von Phase 1 samt Datenvalidierung und -verifizierung.

Wir verfügen nun über einen detaillierten Fahrplan, um Kanadas erstes Manganprodukt in Premiumqualität herstellen zu können, erklärt Kepman. Unser strategischer Standort befindet sich in nur 10 km Entfernung von der Grenze zur USA. Nachdem uns größere Bahnverbindungen für den Transport zur Verfügung stehen, können wir uns ganz klar als potenzieller Lieferant für den Lithiumionenbatterie-Markt positionieren.

Die Nachfrage nach Mangan wird von folgenden Triebkräften dominiert:

- Mangan ist ein wesentlicher Bestandteil des Kathodenmaterials in modernen Alkali-, Lithium- und Natriumbatterien.

- Mangan kann Referenzen in puncto Öko-Energie vorweisen und ist Hoffnungsträger beim Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen.

- Mangan wird sehr wahrscheinlich der bevorzugte Energiestoff der Zukunft bleiben.

- Mangan eignet sich außerdem bestens für einen Kathodenmix im Bereich Massenenergiespeicher und Energiemanagement, wo es um tragbare Energiegeräte und um die Einbindung von erneuerbarer Sonnen- und Windenergie geht.

LG Chem, die Tochterfirma des koreanischen Elektronikkonzerns LG Electronics, und 3 M haben bereits damit begonnen, NMC-Kathodenmaterial in Lithiumionenbatterien einzubauen. LG Chem liefert Lithiumionenbatterien auf NMC-Basis für Elektrofahrzeuge wie z.B. den Chevy Volt.

Trotz des jüngsten Kursanstiegs der Aktie bewegt sich Manganese X mit einer Marktkapitalisierung von nur 8,1 Millionen Dollar noch immer knapp unterhalb des Radarschirms.

Sobald die 43-101-konforme Ressourcenschätzung vorliegt, wird sehr wahrscheinlich auch die Bewertung besser ausfallen.

Offenlegung: Manganese X war ein Kunde von Equity Guru.

Hatten Sie früher einen Freund oder eine Freundin, der/die ihnen noch immer am Herzen liegt? So ist es auch hier.

Hier der Link zum englischen Original-Report: https://equity.guru/2017/11/06/manganese-x-mn-v-happy-dance/

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bestrebt, neue umweltfreundlicher, grüner/emissionsfreier Methoden zu entwickeln um Mangan zu niedrigeren, konkurrenzfähigen Kosten zu produzieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman CEO & Director martin@kepman.com 1-514-802-1814

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5626781028

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.