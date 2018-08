IRW-News: Makena Resources Inc.: Makena Resources vervierfacht Landpaket im aufstrebenden Goldbezirk Moosehead

IRW-PRESS: Makena Resources Inc.: Makena Resources vervierfacht Landpaket im aufstrebenden Goldbezirk Moosehead

Makena Resources vervierfacht Landpaket im aufstrebenden Goldbezirk Moosehead

Vancouver, B.



C., Kanada - August 14, 2018: Makena Resources Inc. (das Unternehmen oder Makena) gibt bekannt, dass es den Erwerb einer großen Mineralliegenschaft im aufstrebenden Goldbezirk Moosehead in Neufundland, Kanada, vereinbart hat. Die Liegenschaft besteht aus 73 Mineralclaims (die Liegenschaft).

Makena freut sich sehr, das Goldexplorationsprojekt im Goldbezirk Moosehead so deutlich zu vergrößern. Unsere kürzlich veröffentlichten Explorationspläne für dieses sich entwickelnde Goldcamp werden erheblich von der heutigen Meldung über die große Expansion unseres Goldprojekts Black Spruce profitieren, sagte Spencer Smyl, Chief Executive Officer des Unternehmens.

Goldprojekt Black Spruce

Nach Abschluss der Transaktion wird das Grundstück von Makenas Goldprojekt Black Spruce um mehr als 400% auf rund 2.450 Hektar vergrößert (siehe auch Pressemitteilung vom 7. August 2018, Makena Resources erwirbt Goldclaims Mooshead North in Neufundland). Anschließend wird das erweiterte Goldprojekt Black Spruce aus Explorationslizenzen für 98 Claims bestehen.

Das Goldprojekt Black Spruce liegt innerhalb eines nordöstlich verlaufenden Gürtels aus vulkanischem, vulkanoklastischem und Sedimentgestein.

Eine Karte des Goldprojekts Black Spruce finden Sie hier:

http://box2083.temp.domains/~makenar1/newfoundland/

Das Goldprojekt Black Spruce liegt in der Nähe beziehungsweise im gleichen Trend wie das Mineralkonzessionsgebiet, auf dem Sokoman Iron Corp.s kürzlich ein Entdeckungsbohrloch bekannt gegeben hat (Pressemitteilung von Sokoman Iron Corp. Vom 24. Juli 2018). In der Pressemitteilung von Sokoman wurden Probenergebnisse von 44,96 Gramm pro Tonne über 11,90 Meter im Bohrloch MH-18-01 von 109 Metern bis 120,90 Metern bekannt gegeben. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 Prozent der Kernlänge geschätzt.

Konditionen

Die Liegenschaft ist im Besitz eines Privatunternehmens (Privco), dessen Aktionäre in keiner Beziehung zu Makena stehen. Das Unternehmen wird 100 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Privco erwerben. Dazu werden insgesamt 7,5 Mio. Stammaktien des Unternehmens an Aktionäre von Privco ausgegeben und das Unternehmen wird den Aktionären von Privco insgesamt 50.000 $ in bar zahlen. Außerdem wird das Unternehmen eine Bruttolizenzgebühr von 2 % für die Liegenschaft zahlen. Der Erwerb wird mittels Verschmelzung von drei Unternehmen erfolgen.

Steven Lauzier, P.Geo OGQ, ist unabhängiger, qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und für die Überprüfung und Genehmigung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Am 10. August 2018 gab Makena bekannt, dass es ein 30-tägiges Due-Diligence-Verfahren für eine Liegenschaft nahe der Goldliegenschaft Forrest Kerr, die von Aben Resources Ltd. exploriert wird, durchführt.

Über Makena Resources

Makena Resources ist ein kanadischer Junior-Explorer mit Fokus auf der Schaffung von Mehrwert für seine Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung seiner Vermögenswerte in Kanada.

Kontakt

Tel: 1.604.685.5150

Fax: 1(604) 689-1733

Spencer Smyl

President, Secretary, Director

Zukunftsgerichtete Aussagen

Trading Symbol:

MKNA - Canadian Securities Exchange

A1KB6R-Germany

CANSF--USA

LEI - 549300GR5YIHD2D50G64

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind somit mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen oder in solchen Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen.

Weder die Canadian National Stock Exchange noch deren Regulierungsbehörden übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

