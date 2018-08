IRW-News: Makena Resources Inc.: Makena Resources erwirbt Goldclaims Mooshead North in Neufundland

IRW-PRESS: Makena Resources Inc.: Makena Resources erwirbt Goldclaims Mooshead North in Neufundland

Vancouver, B.



C., Kanada - 7. August 2018: Makena Resources Inc. (das Unternehmen oder Makena) gibt bekannt, dass es eine 100-prozentige Beteiligung an den Claims Moosehead Northeast in der Nähe von Sokoman Iron Corp. ("Sokoman") (SIC: TSXV) und vom kürzlich niedergebrachten Entdeckungsbohrloch auf ihrem Goldprojekt Moosehead in Zentral-Neufundland erworben hat.

Das 600 Hektar große Konzessionsgebiet besteht aus 25 Claims und liegt 3,5 km östlich der Ostgrenze des Konzessionsgebiets Sokoman Moosehead und rund 6,2 km ost-nordöstlich vom Standort des Entdeckungsbohrlochs. Über drei Rückwege im Norden und Süden ist das Konzessionsgebiet, das 1,3 km südlich des Trans-Canada-Highway liegt, zu erreichen.

Die Claims wurden abgesteckt, um eine Goldanomalie in einer Geschiebemergel-Probe im östlichen Bereich des Konzessionsgebiets abzudecken. Zusätzliche Arbeiten werden nötig sein, um die Quelle der Goldanomalie ausfindig zu machen. Das Konzessionsgebiet deckt außerdem ein regionales, magnetisches Hoch ab, das höchstwahrscheinlich durch mafische Intrusion auf dem Konzessionsgebiet entstanden ist. Das Unternehmen wird das Potenzial für Gold in Quarzgängen weiter erforschen und außerdem historische Daten zusammenstellen, um die Anomalien auf dem Konzessionsgebiet besser definieren zu können.

Sokomans erstes Bohrloch seines 15 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms von 2018, Bohrloch MH-18-01, durchteufte eine mineralisierte Zone, die 11,90 m mit 44,96 Gramm Au pro Tonne ab 109,00 m und 120,90 m, einschließlich 1,35m mit 385,85 Gramm Au pro Tonne (siehe Pressemitteilung von Sokoman vom 24. Juli 2018) ergab.

Die Konditionen des Erwerbs lauten wie folgt:

Gemäß der Vertragsbedingungen hat sich Makena verpflichtet, eine Beteiligung von 100 Prozent an den Claims Moosehead North East zu erwerben, indem das Unternehmen die kumulierte Summe von 10.000 $ in bar zahlt und 9.250.000 Aktien an unabhängige Verkäufer ausgibt.

Makenas Chief Executive Officer, Spencer Smyl, sagte dazu: Die vielversprechenden Bohrergebnisse von SIC.V haben große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und es ist sehr aufregend, mitzuerleben, dass Eric Sprott und Palisade Global Sokoman für rund 3 Mio. $ finanzieren. Das hat dazu geführt, dass einige Claims in der Gegend abgesteckt wurden, und in den Augen von Makenas Management ist der Einstieg in das Gebiet mehr als begründet.

Qualifizierter Sachverständiger

Steven Lauzier, P.Geo OGQ, gemäß den Richtlinien des NI-43-101 qualifiziert, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Makena Resources

Makena Resources ist ein kanadischer Junior-Explorer mit Fokus auf der Schaffung von Mehrwert für seine Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung seiner Vermögenswerte in Kanada.

Kontakt

Tel: 1.604.685.5150

Fax: 1(604) 689-1733

Spencer Smyl

President, Secretary, Director

Makena Resources Inc.

Suite 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Trading Symbol:

MKNA - Canadian Securities Exchange

A1KB6R-Germany

CANSF--USA

LEI - 549300GR5YIHD2D50G64

Weder die Canadian National Stock Exchange noch deren Regulierungsbehörden übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

