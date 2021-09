IRW-News: Makara Mining Corp.: Makara Mining gibt den Erhalt einer angeblichen Forderung nach einer Aktionärsversammlung bekannt

IRW-PRESS: Makara Mining Corp.: Makara Mining gibt den Erhalt einer angeblichen Forderung nach einer Aktionärsversammlung bekannt

Vancouver, B.



C. - 20. September 2021 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass am 15. September 2021 eine angebliche Forderung nach einer Hauptversammlung (die angebliche Forderung) am Sitz des Unternehmens eingegangen ist.

Die angebliche Forderung wurde von Thu Bich Thi Gui und Purita Querida gestellt und würde, falls gültig, verlangen, dass das Unternehmen gemäß Abschnitt 167 des Business Corporations Act (British Columbia) (das Gesetz) eine Aktionärsversammlung einberuft und abhält. Zweck der vorgeschlagenen Versammlung ist es, Änderungen am Board of Directors vorzunehmen.

Das Unternehmen überprüft die angebliche Forderung, einschließlich ihrer Gültigkeit, und wird innerhalb der vom Gesetz geforderten Zeit antworten.

Über Makara Mining Corp.

Makara Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Grant Hendrickson

Director & Chief Executive Officer

Tel: 604-372-3707

E-Mail:- grant@makaramining.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

